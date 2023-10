選擇困難爆發！首爾延南洞「派品專賣店」坐擁獨棟清水模庭園建築，滿滿甜派、鹹派都好誘人

這次首爾自由行選擇住在弘大的其中一個目的,就是想要就近把很多延南洞有特色的美食店家都吃上一輪,其中這家▸Pie In The Shop (파이인더샵)◂就是行前排好要來吃的一家派品專賣店!

坐擁獨棟清水模庭園建築,Pie In The Shop從門口就很好拍!要走進入口前的長走道設計也很適合拍打卡照。

Pie In The Shop (파이인더샵)

地址:서울 마포구 성미산로27길 26

營業時間:11:30-20:50(最後點餐22:30)

IG:https://www.instagram.com/pie_intheshop/

交通:地鐵二號線-弘大入口站3號出口(Naver地圖)

首爾延南洞美食Pie In The Shop│空間環境

走上階梯後可以看到左右兩邊是庭園式的戶外用餐區,本來覺得天氣很舒服想坐外面結果強生說怕被蚊子咬。

進店後會先看到櫃台,左邊是派品蛋糕選擇區,先自助選好自己要的餐點後再到櫃台點飲品或湯後結帳即可。

當然可以先找好想坐的座位,我們一開始沒發現有地下室就先衝二樓,分為幾個小房間還有戶外露台區。

茶水餐巾紙也都是自助的唷!

後來發現地下一樓別有洞天!全部都是水泥牆搭工業風的設計風格,沒想到走到後面又有柳暗花明又一村的感覺~

TADA!穿過這個”熱帶雨林區”後方還有座位哦~

首爾延南洞美食Pie In The Shop│派&飲品選擇

找好座位後趕緊來選擇要吃的派啦!派的選擇真的挺多而且甜鹹都有,一開始會有點選擇障礙。

每個派品的旁邊都會有手繪風格的介紹卡片,說明口味還有組成內容物有什麼。

以下二款就是鹹派,也可以搭配湯品變成套組。

冷藏櫃裡的派就偏蛋糕的感覺~

飲品Menu

介紹卡片超美的,而且都會隨餐點附上一張哦!所以自己有點的品項可以不用多拿。

結完帳會給呼叫器,響了再去櫃台自助取餐。

首爾延南洞美食Pie In The Shop│餐點表現

Sunset lemon ade

喝起來就是酸甜的檸檬汁,底下有一些莓果。

熱拿鐵

有美美拉花就給讚,奶味比較重,沒有咖啡苦韻,喝起來蠻順口。

玉米湯

搭配鹹派套組的玉米湯賣相有點冏,喝起來稍微甜甜的而且是溫的。

再來先介紹二款鹹派的部份!直接可以當早午餐享用啦

Truffle Mushroom Quiche Pie

蘑菇松露加起司完全就是合拍又無雷的組合!

餅乾棒搭配的是松露蘑菇醬。

這款鹹派邊緣烤得非常的酥脆,佐以三種起司還有松露油,下層還吃的到蘑菇,完全很可以。

Jambon Arugula Quiche Pie

這道鹹派我們也很喜歡!上頭搭配火腿片,派裡面嚐得到番茄(紅醬)的酸鹹味,裡頭還有芝麻葉跟開心果和起司、櫛瓜和南瓜,整體調味的很好吃。

Black Sesame Petit Pie

這道甜派也蠻讓我們驚艷的!不是只有外觀長的好看而已~

黑芝麻派非常的香,上面插的三個也是芝麻酥片,中間夾層有一種接近麻糬的口感而且不會太甜,還吃得到滿滿的黑芝麻很有層次感!底下的派皮是硬脆的口感,搭配起來整體也是好吃有推~

Blackberry Milk Tea Pie

這道跟上面幾個相比之下勍稍嫌普通了,整體比較帶甜味~

上面有酸酸的果醬,中間感覺很像奶油醬,是比較偏固體稠稠的,甜味是來自於下面的夾層,強生覺得甜度還好但小吠覺得偏甜啦!非螞蟻人建議不要點。

這天吃完覺得這家Pie In The Shop覺得整體的派都不錯吃,環境空間又美也很舒服又沒有限時,難怪看到很多韓國人都來這裡吃甜點聊天聊很久!Google整體評價也有4.6顆星算挺高的,如果想在延南洞找家甜點或鹹派當下午茶的話,蠻推薦來吃看看Pie In The Shop加拍美照的唷~

