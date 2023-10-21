首爾熱門打卡點！ 新美食聚集地「龍理團路」 泰迪熊早午餐、龍貓咖啡廳、新開幕海綿寶寶展 好逛好好拍

跟著 艾蜜莉關x吃貨の韓國日常 於 2023-09-23 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 Yongsan park、Teddy Beurre House、Hyundai I'Park Mall。

龍里團路介於新龍山站與三角地站之間，可見超多具異國風情的咖啡廳與餐廳，尤其是泰迪熊早午餐與龍貓咖啡廳成為熱門打卡景點！

附近的龍山公園（舊駐韓美軍基地）超好拍照！龍山現代Ipark Mall還有今年開跑的海綿寶寶展、鋼彈基地、漫威周邊商品店、電影院、服飾百貨可以逛！

好吃、好拍又好逛！非常適合安排一天來旅遊喔！

Yongsan park | 2 小時

超好拍照的首爾龍山公園舊駐韓美軍基地📷

這裡原本是駐韓美軍的宿舍，美軍撤軍經歷了100多年後還給韓國。沒想到美式風格的紅磚建築大受歡迎，在Instagram上爆紅成為網美朝聖地🤣

我們去的時候天氣超好，天空美的不像話🌞就狂拍了好多張💗反倒是很多人排隊的站牌區拍出來效果還好😅給大家做參考呦！

地址：首爾龍山區西冰庫路221（서울 용산구 서빙고로221）

交通：西冰庫站（서빙고)1號口出來

開放時間：週二到週六 9點-18點（17點結束入場）

票價：免費

Teddy Beurre House | 2 小時

韓國爆紅！好吃又好拍的可愛泰迪熊歐風咖啡廳-🐻Teddy Beurre House🐻

韓國真的很愛歐風咖啡廳，只要有歐洲風格裝飾的就都爆紅哇！而這間泰迪熊咖啡廳去年10月才開幕，也在我的口袋名單很久，終於趁有空時來一探究竟啦！

我們11點它一開門就來了，所以只有小小人龍，可以盡情拍空景好開心！（到下午就都大排長龍）

座位是窗景最熱門，不過我們選擇跟大泰迪熊一起用餐，也超好拍！超可愛的！

佔好位子我們就去點餐～麵包、甜點、早午餐通通都有～我們點了

番茄起司派

草莓塔

鮮蝦可頌三明治

招牌開心果拿鐵

開心果拿鐵有兩種喝法，一種是不攪拌、細細品嚐它的層次；另一種是攪拌均勻後喝，兩種都很好喝！開心果跟拿鐵整個融為一體，味道超香醇！很搭！😋😋😋果然是招牌👍

鹹食跟甜點則是出乎我們意料都超好吃！因為一般網美咖啡廳都是虛有其表，但這間整個是內外兼具、色香味俱全、好拍又好吃👍👍👍

草莓塔是用鮮甜草莓灑上糖霜、搭配甜而不膩的草莓醬吃～清爽又美味😋

番茄起司塔香氣濃郁，也很好吃👍

鮮蝦可頌三明治的蝦子超新鮮，彷彿現撈一般鮮甜，淋上些許橄欖油，跟塔塔醬還有雞蛋一起吃簡直是天堂級美味啊😍😍😍

這邊餐點整體讓我們非常驚艷！氛圍感滿分，好拍、好吃又不限時，回頭率100%啊！大推給大家💗💗💗

테디뵈르하우스(Teddy Beurre House)

地址：서울 용산구 한강대로40가길 42 1층(首爾龍山區漢江大路40街42,1樓)

地鐵：三角地站3號出口步行253公尺

Hyundai I'Park Mall | 2 小時

現代Ipark Mall的六樓就有超多好逛的！有Belly Express熊、鋼彈基地、Pop Mart、海綿寶寶展可以逛一下午

鋼彈基地最近正值20週年紀念，可見超多精美鋼彈展出！海賊王、魷魚遊戲、七龍珠、變形金剛等。從小公仔大至與人等比例的鋼彈通通都有！讓無厘彬就看得目不轉睛！非常適合帶小朋友來逛呦！

隔壁就是Pop Mart販售各樣可愛公仔，女生（如我🤣）會喜歡😍😍

海綿寶寶展則須購票參觀

一般成人：15000韓元

青少年與兒童：13000韓元

未滿36個月或65歲以上:免費

現場購票即可，停車可享2小時免費（可向櫃檯洽詢）

電話：02-6373-3365

展覽日期：2023/8/12～12/31

參觀時間：10:30-20:00

買票完會給一張卡片（逛完可蓋章換貼紙）

以「時光旅行」作為主題，可見章魚哥、派大星、海綿寶寶、小蝸、蟹老闆、泡芙阿姨、小蝸、皮老闆和珊迪等,帶你穿越過去與未來！鳳梨屋、比奇堡海底世界等都超可愛、超適合打卡的哇！

有時間一定要來這裡逛逛哇！

Dotori Yongsan | 1 小時

懷舊龍貓風格的童趣咖啡廳- Dotori Cafe 도토리카페 💗

雖然因為版權關係是用山寨版龍貓，但店內的音樂及可愛的Menu畫風還是勾起了我幼時的回憶哇🥰（遠望🤣

這咖啡廳主打優格、早午餐跟健康果汁，我們點了

ABC果汁

水蜜桃優酪乳

奶油優格小蛋糕

ABC果汁是由蘋果、紅菜頭、紅蘿蔔打成的果汁，喝起來就是很健康的感覺🤣

無厘彬則是喜歡水蜜桃優酪乳，但對我來說太甜。

蛋糕內也是優格，其實還算好吃。

不過飲料價格算蠻貴的，應該嚐嚐早午餐跟優格的，有機會再來嚐嚐好了🤣

Dotori Cafe 도토리

地址：서울 용산구 한강대로52길 25-6 1층

地鐵：삼각지 三角地站3號出口 步行272公尺

용리단길 | 30 分鐘

龍理團路上真的超多韓國烤肉餐廳與異國餐廳，成為韓國年輕人超愛打卡、約會的聖地，可以在這裡逛逛，挖掘更多美食喔！

조개깡패연구소 | 1 小時

我們點了兩人份的巨無霸海鮮鍋(42000韓元）

但看起來完全可以三個人吃了XDDD

比我們的頭還要大個六、七倍吧XDDD

料超級豐富的,有滿滿的五種貝類、整隻章魚、螃蟹、蝦子、魚板串、蛋兩顆、年糕、白菜及一些小菜

海鮮都滿新鮮的,吃完超飽足的!

在吃的同時仍會持續熬煮湯頭,所以吃到最後感覺湯都吸飽了海鮮的精華~加上一點點青陽辣椒的微辣,讓人一口接一口~超好喝的阿!

無厘彬說他都會把蛋絞碎配湯吃,這樣好好吃哇~~

我們後來有加一份刀削麵,本來覺得很飽的我,吃了一口吸滿湯汁的麵條之後,瞬間胃口大開,也老公一起把刀削麵吃光光了XDDDD

吃完真的太幸福了~好滿足!秋冬就是要吃這樣豐盛的海鮮鍋阿!

有機會來韓國首爾可以嚐嚐喔~

貝殼流氓研究所(조개깡패연구소)龍山分店

地址:서울 용산구 새창로 217(新龍山站5號出口步行49m)

地圖:http://naver.me/xWNOl2pD

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：首爾新美食聚集地-龍理團路！泰迪熊早午餐、美式風格公園、龍貓咖啡廳、新開幕海綿寶寶展！巨無霸豐盛海鮮鍋

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