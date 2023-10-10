仁川機場旁好去處！新開幕森林系咖啡廳「Made林」由百年教堂改造而成 還有必吃大碗盆海鮮刀削麵、鐵路自行車

跟著 艾蜜莉關x吃貨の韓國日常 於 2023-08-13 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 메이드림、765-13 Eurwang-dong、을왕리해수욕장。

韓國仁川機場附近有間新開幕的大型森林系咖啡廳爆紅，非常適合抵韓後或離韓前去拍拍，配上乙旺里海邊的海鮮刀削麵跟永宗島鐵路自行車就能完美過一天，一起來瞧瞧吧！

메이드림 | 3 小時

今年初一開幕就爆紅🔥由120年歷史教堂改造而成的大型森林系咖啡廳-MADELIM Cafe（메이드림）

拍照真的超美😍超好拍💗💗但麵包、咖啡很雷❌😂

為FN Place空間企劃集團的首部作品，包含「Made 林」及「May Dream」等主題空間，運用大自然中的各種元素：樹木、光影、水、土、大地等，傳遞了人類回歸大自然及保育的意念；彩色玻璃及磚塊元素則傳達了歷史文化保護的概念。

企劃者期許這裡可以成為世上最美好的地方，因此名字也有Dream的意涵在。

共有三棟建築：

1.Hall of The Forest 森林殿堂（餐廳與表演廳）

2.House of The Forest 森林別堂（體驗式展演空間）

3.Heritage Hall 遺產廳（餵鹿區）

早上10點開門，我們大概平日9:43就去排隊，一進去就先點最快的咖啡進去佔位子，再出來買麵包🤣

第一棟就很大、很好拍了，含B1共有四層樓

B1 地下洞穴

1,2F 森林（含表演廳）

3F 希望的尖塔

尤其是樓梯間的彩繪玻璃，真的超美！建議可以帶相機來拍，有些暗暗的地方用相機拍較清晰。

然後麵包🍞跟咖啡☕️ 非常雷又貴 ❌❌🚫

我跟無厘彬都覺得難吃😂

千萬不要點，要點就點最便宜的就好了

不過我們沒有吃早午餐（義大利麵、披薩等），若有吃過的人也可以留言分享，讓大家知道味道如何😂

第二棟則是體驗式空間展覽

有月亮陰晴圓缺區

及三個感官體驗區（羽毛、海水、鬃毛等）

第三棟則是餵鹿區，我們去的時候就看到小朋友在餵鹿，超可愛的。

總之第一棟真的狠美、狠好拍照，可以拍一上午！喜歡拍美照不在意食物的話是可以來打卡一下，它就在仁川機場附近，建議是抵韓後或離韓前可以來這裡拍

平日我們是早上9:43到還能搶到好位子，若是週末來可能要營業前一小時來排隊較保險。供大家做參考囉！

MADELIM Cafe (메이드림)

韓文地址：인천 중구 용유서로479번길 42

中文地址：仁川中區龍游西路四七九號街42

（距仁川機場2號航廈約15分鐘車程，by taxi）

☕️營業時間：每日10:00～21:30（Last Order:20:00）

🎭展覽開放時間：11:30～18:30

🅿️停車前兩個小時免費，之後就要收費（每10分鐘6000韓元）

765-13 Eurwang-dong | 1 小時

崔始源都來光顧的麗水生魚片烤扇貝餐廳，海鮮刀削麵超豐盛的😋😋😋

乙旺里海水浴場就在仁川機場的西南方，這裡有非常多的烤貝餐廳，我們挑了Naver上評價還不錯的여수 회 조개구이,但因為早上去大型咖啡廳花太多錢，只好僅點海鮮刀削麵😂😂一碗12000韓元（約台幣280多）

兩人份海鮮刀削麵是用超大碗盆裝，有滿滿的干貝、蛤蜊、紅蛤、蝦子等，用料非常豐盛、澎湃！👍海鮮各個新鮮肥美又好吃！

湯頭是用紅蘿蔔、櫛瓜、洋蔥等熬製而成，撒了一些海苔，配上海鮮的鮮味非常好喝！

泡菜是屬於酸辣的，我覺得太辣🤣但蠻配刀削麵的。

感覺它的烤貝類應該也很好吃，可惜我們早上荷包失血太多就只好下次再來嚐嚐了。大家若有機會來，可以試試它的烤貝呦！

여수 회 조개구이 麗水生魚片烤扇貝

韓文地址：인천 중구 을왕로 64 여수 회 조개구이

中文地址：仁川中區乙旺路64

營業時間：週一跟六 10:00-24:00

其他日10:00-22:00

Last order:關店前半小時

電話：0507-1348-4342

을왕리해수욕장 | 1 小時

吃包喝足可以來這邊走走、玩玩水呦！

永宗海邊鐵路自行車 | 1 小時

來永宗島當然也不能錯過這裡的海邊鐵道自行車啦～

全長5.6公里，來回約一小時，可選擇

2人座：25000韓元

3人座：29000韓元

4人座：32000韓元

能欣賞從月尾島到仁川大橋的美麗風景，沿途還有景觀瀑布和各類雕塑，蠻好玩的。

永宗島鐵道自行車Vlog(1:09處開始看）:

https://youtu.be/mA6xstQzIUU

씨사이드 레일바이크

韓文地址：인천 중구 구읍로 75

中文地址：仁川中區舊邑路75

營業時間：每日9:00～17:20

電話：0507-1316-7778

弘大 豬腳小姐 | 1 小時

韓國弘大令人垂涎三尺、超邪惡重量級豬腳餐廳-미쓰족발（豬腳小姐）❤️❤️❤️

若是抵韓後，晚餐可以安排在機場線上的弘大入口站，這裡有非常多餐廳，我們是去9號出口附近的豬腳小姐餐廳吃🍽️

我們點超多的：

👍蒜味豬腳中份 39000韓元

👍明太子拌飯 4000韓元

👍血腸 7000韓元

👍蒸蛋 3000韓元

👍只要有點主餐就會贈送免費沙拉跟刀削麵

我跟朋友都超愛吃蒜的，所以這蒜味豬腳對我們來說真的超好吃的，它不會很辛辣，反而覺得蠻溫和的，而且可以有很多不同搭配的吃法～

1.配沙拉吃很清爽開胃，有些微的醋讓人忍不住一口接一口哇！

2.用蒜味豬腳肉包明太子拌飯吃，爆好吃的啦👍👍👍整個超滿足的！

3.沾三種不同醬料吃都好好吃❤️❤️❤️

泡菜刀削麵蠻辣的，但也不錯吃，我本來就很愛吃蒸蛋，所以蒸蛋我整個吃光光還喝湯😋

這樣五個人吃超剛好，且價格共53000韓元，等於每人才10600韓元（約台幣250多）CP值爆表😍👍大力推薦朋友聚餐可以來這裡呦❤️

豬腳小姐弘大總店 （미쓰족발 홍대본점）

地址：首爾特別市麻浦區和諧廣場路123-1

서울특별시 마포구 어울마당로 123-1

電話：0507-1381-2125

營業時間：12:00-24:00

Last order:23:00

(重大節日前夕，餐廳將公告是否營業）

交通方式：弘大入口站 9號出口 步行約2分鐘

Wausan-ro 27-gil | 1 小時

吃飽後可以來這條衣服街逛逛，有蠻多時尚、流行的服飾店、小店可以血拼🛍️

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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