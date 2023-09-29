穿越時尚世界！探索韓劇「絕世網紅」的經典拍攝景點

跟著 池妹CHIHMEI的韓國旅居生活🇰🇷 於 2023-03-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 8 個景點，其中包含 THE HYUNDAI 首爾、Seoul Wave Art Center、Mondrian Seoul Itaewon。

今天要帶大家一同踏上一段特別的旅程，進入近期著名韓劇「絕世網紅」的拍攝世界。這部劇以現代社會中成為網紅後的故事為主軸，充滿刺激挑戰的劇情和情感火花。這次來一一探訪劇中的拍攝場景，從汝矣島的現代百貨公司，感受其簡約明亮的氛圍，華麗的梨泰院酒店Mondrian Seoul，到坡州的經典甜點店Malddong Donut，感受一份美味的甜蜜。

這些場景不僅是故事的背景，更是角色情感的催化劑，帶給劇情更深刻的層次。讓我們一同穿越劇情，感受角色的成長和挑戰，並欣賞每個場景為故事所創造的獨特色彩。讓我們一同探索這些拍攝景點，感受劇中的情感和美好，共同沉浸在這個動人的故事世界中吧！

第 1 天

THE HYUNDAI 首爾 | 1 小時

當提到「絕世網紅」韓劇中的場景，我們不能不提到汝矣島上的「The Hyundai Seoul」百貨公司。這個在2021年開幕的地方，成為了現代風格與自然之美的完美融合景點！

一踏進這座獨特建築，你會感受到純白設計所散發的簡約明亮，店內隨處可見的綠色植物更是如畫點綴，特別是五樓的開放空間，常常變換著不同的設計，提供開放式咖啡廳和餐廳，成為品味下午茶的理想選擇。與傳統的喧囂百貨不同，這裡的環境宛如療癒之所，讓購物成為愉悅的體驗。The Hyundai Seoul不僅是購物的場所，更是一處能讓你紓壓放鬆的天堂。

這個精心設計的百貨公司，真實地展現了韓國現代與自然的魅力，徜徉於這片明亮舒適的空間，讓你深切體驗到一場購物之旅也能是一段愉快的時光！

🛍️ THE HYUNDAI SEOUL (더 현대 서울)

地址：108 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea

Seoul Wave Art Center | 1 小時

在「絕世網紅」韓劇的場景中，起初那場震撼的派對地點正是位於藝術中心「Seoul Wave Art Center」內的全球首間「水上星巴克」。這座建築矗立於漢江中央，仿佛一艘巨大的船舶輕輕漂浮在水面上，為漫遊的人們帶來驚豔的視覺享受。

這個特殊的位置讓你可以360度欣賞漢江的美景，特別是黃昏時分，夕陽餘暉灑在水面上，成就了一場壯麗的自然盛宴。坐在窗邊品味著咖啡，彷彿置身於漫遊的船上，凝望著金色的波浪，盡情享受這治癒心靈的絕美景色。

「水上星巴克」不僅是一處賞心悅目的景點，也是星巴克愛好者的聖地。當你下次造訪首爾，別忘了來到這座位於漢江上的星巴克，讓咖啡的香氣與美景的交融，成就一段難以忘懷的旅程。無論是享受獨處的寧靜，或與朋友分享美好時光，這個特殊的咖啡體驗必將成為你旅行中最珍貴的回憶。

☕️ 星巴克Seoul Wave Art Center

地址： 서울 서초구 잠원로 145-35

交通方式：從地圖蠶院站(잠원역)4號出口出發，大約走15分鐘

Mondrian Seoul Itaewon | 1 小時

Mondrian Seoul Itaewon(몬드리안 서울 이태원)是一家引人注目的酒店，同時也是眾多韓劇的拍攝場景，包括這次介紹的熱門劇集「絕世網紅」。位於首爾的繁華地區—梨泰院(Itaewon)，這個時尚的酒店彰顯著現代設計和奢華體驗的完美結合。

酒店的室內設計融合了華麗風格和時尚元素，營造出獨特的視覺感受。酒店充滿生機的氛圍，為入住的客人帶來舒適和愉悅。

此外，酒店內部的設施包括餐廳、酒吧、SPA中心以及多功能會議空間，讓你的旅程更加豐富多彩。

韓劇「絕世網紅」等眾多劇集在這裡取景，展現了的多樣性和吸引力。梨泰院地區本身也是時尚和多元文化的代表，讓這個酒店成為探索韓國現代風格和熱情的理想之地。

對於那些追求品味的旅行者，Mondrian Seoul Itaewon無疑是一個不容錯過的選擇。在這個充滿魅力的場所，你將能夠深入體驗韓國的時尚文化，同時享受一個獨特且令人難以忘懷的住宿體驗。

🏨Mondrian Seoul Itaewon(몬드리안 서울 이태원)

地址：23 Jangmun-ro, Yongsan-gu, Seoul,Korea

網站：https://book.ennismore.com/hotels/mondrian/seoul/rooms-suites

Mondrian Seoul Itaewon | 1 小時

Mondrian Seoul Itaewon以其多元化而令人驚艷的游泳池區域而脫穎而出。這個優雅的酒店提供了室內和室外游泳池，旨在滿足不同喜好的住客。室內游泳池位於健身房旁邊，充滿現代感的裝修和舒適的氛圍，為你的健身之旅增添了一絲奢華。

然而，最引人注目的當屬室外的透明玻璃游泳池，站在這個獨特的泳池中，你將被城市美景所包圍，仿佛漫步於天際線之上。這個特殊設計讓泳池不僅成為休閒的場所，更是一個獨一無二的旅程。

此外，酒店內的高級汗蒸幕提供了一個放鬆身心的環境，可以在這裡享受著蒸氣房的滋潤，讓壓力和疲勞得到舒緩，為你的旅途增添一份寧靜。

值得一提的是，近期少女時代潤兒主演的熱門韓劇「歡迎來到王之國」曾在Mondrian Seoul Itaewon的健身房取景，這使得這個酒店更具知名度和吸引力。因此，這裡不僅僅是一個住宿場所，更是一個充滿許多精彩體驗的地方，讓你在享受豪華的同時，也能感受到獨特的文化和時尚氛圍呀！

🏊‍♀️Mondrian Seoul Itaewon Swimming pool(몬드리안 서울 이태원 수영장)

地址：23 Jangmun-ro, Yongsan-gu, Seoul,Korea

網站：https://book.ennismore.com/hotels/mondrian/seoul/fitness

Privilege (프리빌리지 바) | 1 小時

Mondrian Seoul Itaewon的二樓酒吧Privilege (프리빌리지 바)是一個讓人陶醉的夢幻場所，為你的夜晚增添一份奢華和娛樂。這個璀璨的酒吧為你提供了一個舒適的環境，讓你在一杯美酒的陪伴下，享受令人難以忘懷的時光。

「Privilege」的內部裝修充滿了現代和藝術元素，營造出一種時尚且充滿活力的氛圍，室內的設計讓我們帶入一個令人心醉的空間，與朋友和家人分享難以忘懷的時刻。

無論您是喜歡輕鬆的氛圍還是熱鬧的派對，「Privilege」都能滿足你的需求。

此外，酒吧的服務人員專業且友善，他們將竭盡全力為您提供卓越的服務，確保你在這個特別的場所度過美好時光！

🍷 Privilege (프리빌리지 바)

地址：23 Jangmun-ro, Yongsan-gu, Seoul,Korea

網站：https://book.ennismore.com/hotels/mondrian/seoul/privilege-mondrian-seoul

第 2 天

CLEO | 1 小時

Mondrian Seoul Itaewon的餐飲體驗是一個引人入勝的旅程，而一樓的Cleo (클레오)餐廳更是讓你的味覺享受升華到另一層次。與一般酒店的自助早餐不同，「Cleo」提供了一種別樣的用餐體驗，讓你可以選擇所喜愛的套餐，包括中式、韓式和美式風味，為你帶來豐盛的美食享受。

這種獨特的用餐方式讓人可以根據自己的口味和喜好，品嚐到多種不同的國際美食。每個套餐都經過精心設計，味道豐富量足，確保你的一天從早餐開始就充滿能量。

「Cleo」餐廳的設計同樣也是吸引眼球的一大特點，這個地方不僅提供了美味的餐點，還營造出一種優雅且舒適的氛圍。不僅是味覺的享受，更是視覺的盛宴，讓人能夠在美食的陪伴下，感受到一份身心愉悅。

有趣的是，「Cleo」餐廳是韓劇「絕世網紅」的主要拍攝場景之一，這也使得這個餐廳更具知名度和吸引力。Mondrian Seoul Itaewon不僅通過獨特的餐飲體驗，還通過優美的環境設計，讓你在享受美味的同時，也能夠沉浸於一場視覺和味覺的雙重盛宴。

🍳早餐 Cleo(클레오)

地址：23 Jangmun-ro, Yongsan-gu, Seoul,Korea

網站：https://instagram.com/cleorestaurantseoul?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Blind Spot (블라인드 스팟) | 1 小時

Mondrian Seoul Itaewon的餐飲場所都可以帶給我們一場無與倫比的美味之旅，而Cleo (클레오)餐廳的外部更擁有一個吸引眼球的驚喜「Blind Spot (블라인드 스팟)」咖啡廳。這個咖啡廳同樣是酒店的一大特色場景，提供了令人嘆為觀止的拍攝場所，絕對是攝影愛好者和品味追求者的夢幻之地。

新加坡著名的設計團隊精心打造了這個酒店，「Blind Spot」咖啡廳也繼承了其極致的設計風格。在這個咖啡廳，將能夠品味到各式各樣的精選咖啡和誘人蛋糕，這裡不僅提供了美味的食物，還能夠讓你在時尚和高貴的氛圍中享受下午茶的愉悅時光。

這家酒店不僅通過「Blind Spot」咖啡廳為你帶來了優美的用餐環境，還為你提供了一個探索時尚和品味的機會，這個獨特的咖啡廳將使你的住宿體驗更加難以忘懷，為你的旅程增添一份美麗的回憶！

🍹 Blind Spot (블라인드 스팟)

地址：23 Jangmun-ro, Yongsan-gu, Seoul,Korea

網站：https://book.ennismore.com/hotels/mondrian/seoul/nightlife/blind-spot

말똥도넛 디저트타운 파주점 | 1 小時

踏入坡州的一家受歡迎甜點店「Malddong Donut (말똥도넛)」，彷彿進入了夢幻般的世界。這間曾出現在韓劇「絕世網紅」中，女主角拍攝服飾代言的場景，廣受矚目。

位於首爾附近的京畿道坡州市，大約40分鐘車程，於2021年底開幕，以其美式懷舊風格和鮮豔的色彩，瞬間吸引了不少目光。

「Malddong Donut」的主色調是蒂芬妮藍和明亮粉紅，一走進店內，即感受到愜意氛圍，門口的巨大冰淇淋和甜甜圈裝飾更是視覺焦點，讓人難以移開目光。

這家店的招牌產品是美味的甜甜圈，每一個都經過巧手製作和嚴選食材。店內提供經典的美式口味，同時也提供多種創意口味，滿足了不同口味的需求。

此外，「Malddong Donut」也留下了韓劇「絕世網紅」的印記，成為了其中一個重要場景。如果你正計劃造訪這個迷人的地方，別忘了來品味這裡的美味甜點，同時也為你的旅程增添一份甜蜜的回憶喔！

🍩 Malddong Donut(말똥도넛)

地址：137 Jimok-ro, Paju-si, Gyeonggi-do, Korea

網站：https://instagram.com/malddongdonut_official?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：韓國首爾｜穿越時尚世界—探索韓劇『絕世網紅』的經典拍攝景點

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