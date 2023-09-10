文藝青年必訪！與陽光先生、儒生同遊的韓國論山歷史美拍之行

跟著 Missss Cin 留韓誌 - 韓國美食旅遊新聞 於 2023-06-10 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 Donamseowon、Ssanggyesa、138-2 Hwangsan-ri, Ganggyeong-eup。

在韓粉圈中，論山絕不是陌生的都市。何解? 正因爲論山煉武邑的陸軍(新兵)訓練所是防彈少年團JIN、EXO DO（都敬秀）、金秀賢、李升基、HIGHLIGHT李起光、SHINee Key（金起範）等演藝界歐巴們入伍「重地」，世界各地粉絲們爲見自家歐巴入伍空白期前最後一面，亦紛紛來訪訓練所。可是，論山值得一看的景點， 豈止訓練所一處。看感受韓國儒家傳統的遁巖書院 、明齋古宅；呼吸自然的塔亭湖 、雙溪寺；新興打卡點陽光樂園、 Neul Coffee等美得令人驚歎不已的觀光名勝形形式式應有盡有。古典精巧的極致之中享受美拍，是喜愛拍攝與自然文化的文藝青年們必訪之地正是論山。

Donamseowon | 1 小時

建於1634年的遁巖書院(돈암서원)，是UNESCO世界遺產之一，爲紀念朝鮮王朝號沙溪的儒學家金長生而建成的書院，即等同現代的私立大學。遁巖書院原在連山縣林裏所建，由於每年受洪水所擾，在1880年遷至現址。朝鮮時代的書院一般規模爲「一祠堂二講堂」，而遁巖書院內的講堂 – 凝道堂、養性堂及靜會堂等多達三處，成爲全國最大規模的書院。

當中以被定爲國家寶物的凝道堂最爲傑出。高大雄偉的正樑上刻著生動活潑的龍鱗，翼工華麗，配合古人原木建築技術，擁有其他書院無法比擬的價值自然是能登上世界遺產的原因。在遁巖書院內，除了能感受儒生的風流雅韻，還能一嘗成爲「儒生」的滋味。韓國不少景點通常只提供韓服體驗，可是宣揚儒家禮學精神的遁巖書院，自然是特別地提供儒生服體驗。穿上一身罕見的儒生服，在遁巖書院講堂內拍攝紀念照，叫其他朋友羨慕羨慕。

六月初夏爲始，「百日紅」紫薇即點綴書院的每個角落。所謂「盛夏綠遮眼，此花紅滿堂」，確是豔麗了整個炎夏，亦令遁巖書院瞬間成爲熱門打卡點。

⏰解說時間

冬季10:00~ 16:00

夏季10:00 ~ 17:00

🚫每週一

💰免費

Ssanggyesa | 1 小時

來到佛明山山麓東側的一片樂土上的雙溪寺(쌍계사)，與遁巖書院入世之感截然不同，寧靜且脫俗出世。雙耳傾聽的是風聲與蟲鳴的交響樂，眼眸盛下的是天與地間的破執，雖然雙溪寺並不華麗，卻勾勒了佛門之地的樸實精緻。

特別是寺廟大雄寶殿外窗的花紋窗更呈現出韓國寺廟難得一見的木雕技術，花紋以蓮花、牡丹等6種花紋印上顏色，極盡精巧。花紋窗外所見之木雕並沒有影響大雄寶殿室內的透光之餘，內窗絲毫不見花紋影子。 此外，大雄寶殿同樣內有乾坤。與一般寺廟所供奉的金佛像不同，寶殿內三座釋迦如來佛實爲木製，再進行鍍金，連同花紋木窗一同展現了跨越年代的超卓木工藝水平 。

大雄寶殿後方山丘的石佛更擁有一不解之迷引起大衆的好奇心。正是石佛無論受何等風吹雨打、風化侵蝕，石佛尊容卻絲毫無損潔白如初。在僧人沒有特別打理、石佛設計工匠沒有特別計算之下，自然而然形成的現象，會不會是佛祖顯靈的證明呢？

⏰ 08:00 - 17:30

🚫年中无休

💰入場費 2.5 (≈TWD23 / HKD6)

138-2 Hwangsan-ri, Ganggyeong-eup | 1 小時

肚子開始打鼓了! 當然要吃到真真正正豐富的午餐。韓國飲食特點就是不同類型的泡菜與魚蝦醬。在論山，正可以品嚐到因爲《我家熊孩子》中金鐘國來訪而爆紅的見面飯店(만나식당)魚蝦醬家常套餐(젓갈백반)。

魚蝦醬(젓갈)其實是指利用魚貝類的肉與卵上加入大量的鹽及調味，在常溫下一定時間的發酵而成的韓國代表發酵食品。

一進入見面飯店便傳來陣陣魚蝦醬的香氣! 店內的魚蝦醬家常套餐一人才一萬韓元，提供的魚蝦醬種類會按人數多少而變動，四人同行的話即可以品嚐到20款不同的魚蝦醬! 重點是魚蝦醬吃完了，也可以著店員再添，美味吃到飽。

在《我家熊孩子》中，金鐘國與友人大快朵頤的場面，連電視機外的觀衆也看得特別滋味 ! 每一款用上不同材料，製作成豐富多樣的鮮味，像是金鐘國特別喜歡的鯡魚子醬(청어알젓)、傳統市場的人氣魚蝦醬生拌魷魚(비빔 오징어)、生拌章魚 (비빔 낙지젓)、磁魚醬 (전어젓)等等全部也是「白飯小偷」等級的美味。 用生菜或是蘇子葉包一口飯和魚蝦醬，「肉食類」人士的話，可是再點一碟白切豬肉，加在菜包飯和魚蝦醬之間，口感就更爲豐富。

光是家常套餐覺得不足夠的話，還可以按重量購買打包，回家延續魚蝦醬的一口幸福。

⏰ 10:30~20:30

🚫 年中無休

💰魚蝦醬家常套餐(젓갈백반) 10.0 (≈TWD230 / HKD59)

Sunshine Land | 3 小時

‘Gun, Glory, Sad Ending’這三個英文一度成爲了2018年韓國國內的熱搜! 這名對白正是出自掀起全韓國人民愛國的熱情，甚至亦讓海外劇迷留下熱淚的韓劇《陽光先生》。而位於論山《陽光先生》。 劇集拍攝地在劇終後變身成爲陽光樂園(선샤인랜드)，讓大衆親身投入劇中那悲傷卻激昂的氣氛。

正位於論山練武邑陸軍訓練所旁的陽光樂園主要分爲拍攝《陽光先生》外景場地 – 陽光攝影棚、50年代電視電影外景場地與軍事體驗空間三大部分。一步進《陽光先生》外景場地，劇中令人感動、難過或是迴心微笑的一幕幕重見眼前。工藤陽花營運的Glory酒店、擁有義兵愛國情義的高愛信本家、崔宥鎮長住的美國領事館、具東魅流連的日本建築街道等作爲劇中主要拍攝點，完美重現了1900年代漢城的面貌。 陽光攝影棚內提供服裝體驗，除了韓服之外，符合劇中時代的洋裝、和服亦一一提供。花一整天在場內打卡也不夠呢!

而另一邊的50年代電視電影外景場地，呈現了韓戰之後依然保留著戰爭痕跡的50年代漢城街頭。反共口號的橫幅、新電影的海報、傳統美味的食店等讓未曾經經歷過這一切的現代人感受這年代的歷史，無論在哪一個角度也可以拍出帥氣的打卡照片。

50年代外景場地邊的軍事體驗空間內，則可以盡情體驗韓國軍事重地之一論山的「真槍」實感。除了室內射擊場、使用虛擬真實設備的VR射擊體驗之外，更有可與友人組隊化身成爲新時代義兵，在實際街景上來一場讓人腎上腺素飆升的野戰遊戲。

軍事體驗場

⏰ 9:00 ~18:00 (11月~2月營業至17:00)

🚫 每週三、1月1日、維修設施時、春節及中秋節正日

💰 按不同類型2.0 (≈TWD46 / HKD12) ~ 14.0 (≈TWD322 / HKD82)

《陽光先生》外景場地

⏰ 10:00 ~18:00 (入場至17:30截止)

🚫 每週三

💰入場費: 成人 10.0 (≈TWD230 / HKD59)

青少年 8.0 (≈TWD184 / HKD47)

兒童 6.0 (≈TWD138 / HKD35)

服裝體驗費用: 25.0 (≈TWD576 / HKD146) ~ 35.0 (≈TWD806 / HKD205)

(按不同飾物價格有所差異)

Tapjeongho (Lake) | 1 小時

秀麗的大芚山間，包容著流淌而下的流水，塔亭湖(탑정호수)以水質清澈而聞名，是鯽魚、鯉魚、桂魚等淡水魚生長的地方，吸引不少釣魚人士前來垂釣。 而且作爲忠南道第二大湖水，也是享受帆板和水上滑板等水上休閒運動的好地方。

像大海一樣寬闊、像天空一樣深邃的塔亭湖擁有能安慰人心的晚霞，暫時緩解旅行的疲勞，迎來關注人生的瞬間。又或是沿著湖邊散步路，尋找秋日的芒草，把身體融入山清水秀的大自然中。 在塔亭湖水邊生態公園旁可以租借單車，隨湖水遊玩一番。

⏰ 24H

🚫 年中無休

논산 명재 고택 | 1 小時

以儒家文化爲始，以儒家文化爲終，最後來到另一處保留了朝鮮時期儒生‧兩班文化的著名景點 - 明齋古宅(명재고택)。古宅自朝鮮肅宗時期的學者尹拯(號明齋)所建，至今爲後孫所居住同時提供韓屋住宿之地。

池塘中的圓形小島、院子前的人工池塘、屋前寬敞的院子到“冂”字型的裏屋，層層遞進，展現出韓國獨特美麗的空間結構。

而古宅最地標性的拍攝位置，要數山坡地上能遠眺的廣寬院子的小徑。擺著無數的瓦甕與明齋古宅，呈現了韓國值得世代相傳的建築美學及文化，不論春花秋葉還是夏蟬冬雪，美景值得一看再看。

比起戶外的庭園建築，韓屋內部所呈現的古人美學也是讓人嘖嘖稱奇。六間房子看似分隔，事實卻是一體，這正體現了韓屋的建築特色。而每一扇門與窗，成爲了畫框牢扣著隨時間四季各有不同的生動傑作，後院吹來涼風穿插屋內每個角落, 這正是兩班的風流。

⏰ 10:00~16:00(冬) | 10:00~17:00(夏)

🚫 逢週一

⏰入住時間 : 14:00

⏰離店時間 : 12:00

可接納人數 : 40 人

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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