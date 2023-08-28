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星巴克新推「義式冰淇淋」！韓網最愛這口味 吃過都讚：香而不膩

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@rookies_cafe授權
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進軍義式冰淇淋市場！韓國星巴克最新推出「義式冰淇淋」，目前販售優格及開心果兩種口味，吸引不少人購買嘗鮮與分享。而兩種口味中更為受歡迎的是開心果義式冰淇淋，不少韓國網友吃過分享表示「吃得到滿滿開心果香氣」、「真的好好吃」。

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韓國星巴克最新推出優格及開心果兩種口味「義式冰淇淋」。圖／韓國星巴克官網
韓國星巴克最新推出優格及開心果兩種口味「義式冰淇淋」。圖／韓國星巴克官網

韓國星巴克推出優格及開心果兩種口味的「義式冰淇淋」，小小一個吃起來低負擔，優格義式冰淇淋吃得到清爽的優格滋味，而開心果口味則加入滿滿開心果顆粒，用料實在，有韓國網友分享「開心果香氣濃郁真的超好吃」，但比起手作義式冰淇淋，這款冰更類似哈根達斯。不過也有人認為性價比不高，因為量不多且要價5,300韓元(約台幣128元)，但想嘗鮮的朋友仍可買來吃吃看。

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