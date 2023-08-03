韓國「潭陽+高昌」2日遊推薦 療癒竹綠苑、浪漫水杉林蔭道、高CP值度假屋、鶴苑農場《鬼怪》拍攝地

跟著 艾蜜莉關x吃貨の韓國日常 於 2023-05-07 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 11 個景點，其中包含 竹綠苑、143 Damjang-ro, Wolsan-myeon、Migag。

今年婆家家族旅遊選了位在韓國全羅南道北部的潭陽與高昌二日遊🥰潭陽的竹綠苑、水杉林蔭道頗負盛名！其林蔭道還曾獲選為「韓國美麗道路100選」！

而高昌的大麥國度鶴苑(園)農場則為韓劇《鬼怪》拍攝地，蟬雲寺則可見清澈如鏡的溪水，沁透人心。這次就帶大家來走走囉！

從首爾站出發(約4小時):

搭KTX到光州松汀站(광주송정역)，轉搭公車-좌석02到光州綜合巴士轉運站(광주종합버스터미널)下車，轉搭311公車到官防堤林(관방제림)下車，步行約3分鐘即到竹綠苑。

建議可以找包車遊，從首爾到這裡也是差不多4小時車程。

第 1 天

竹綠苑 | 2 小時

全羅南道的潭陽郡(담양)因盛產竹子而有「韓國竹子之鄉」的稱號，其竹綠苑可說是當地必去的人氣景點之一，占地面積約16萬㎡，非常大!曾入選「韓國百大景點」，是韓綜《兩天一夜》、韓劇《一支梅》的拍攝地

進入竹林前都會經過鳳凰樓，一樓有咖啡廳，還能了解竹綠苑的歷史。二樓的觀景臺則能俯瞰潭陽川一帶

入園後可見一望無際綠油油的高聳竹林，搭配風吹過竹林所發出的窸窣聲，格外消暑及療癒~

且我們去的時候是陰雨綿綿，空氣更清新、更透心涼^^

途中還有專門量肚圍的竹子裝置，讓我們一家玩得不亦樂乎XDDD

竹綠苑有8條散步道，其中「愛情永不渝的小徑」和「記憶的岔路」、「哲學家之道」最受歡迎。

還有被可愛熊貓佔領的人工瀑布/竹椅、涼亭供路人稍作休息。

詩歌文化村內的小韓屋村裡也有韓屋咖啡廳，可以在這裡喝個下午茶。

我們五月去的時候剛好有潭陽竹子節，可逛市集、韓國花茶展覽、竹林療癒體驗、竹子食品館、竹籃抓魚、搭乘竹筏、還有傳統樂隊表演，非常熱鬧!

有機會來潭陽，可以來逛逛呦!

竹綠苑

地址：전남 담양군 담양읍 죽녹원로 119 (全南潭陽郡潭陽邑竹綠苑路 119)

開放時間

3~10月 09:00~19:00 (最後入場 18:00)

11~2月 09:00~18:00 (最後入場 17:30)

入場費用

個人 - 成人 3,000韓元 / 青少年、軍人 1,500韓元 / 兒童 1,000韓元

團體 - 成人 2,400韓元 / 青少年、軍人 1,000韓元 / 兒童 600韓元

※ 免費對象 : 潭陽郡民、65歲以上長者、國家有功者/身心障礙者、6歲以下幼童(皆需出示相關身分證件)

※ 軍人(下士以下)適用青少年票價

※ 團體為20人以上

143 Damjang-ro, Wolsan-myeon | 1 小時

透過Naver map搜尋當地美食時，南道藝談(남도예담)餐廳就馬上跳出來~

一查它是韓國三代「떡갈비」名餐廳!不僅獲獎無數，還是潭陽郡指定32家模範餐廳之一!

小科普一下:「떡갈비」直譯的話是年糕排骨，但其實裡面沒有年糕，而是烤牛肉餅呦!

但萬萬沒想到的是，由於是人氣名餐廳，沒預約的話，現場到就是可能沒位子><

我們就是沒位子的那群人XDD

因此只好點了一份烤牛肉餅外帶吃，殊不知一吃驚為天人!

我們全家吃了都驚呼:「也太好吃了吧~~~」烤牛肉餅有微微的碳烤香，鮮嫩多汁，在嘴裡噴發的香氣，讓人流連忘返!

早知道就先Naver map上先預約了，大家要去的話，記得要先網上訂位喔!

南道藝談(남도예담)

韓文地址:전남 담양군 월산면 담장로 143

中文地址:全羅南道潭陽郡月山面潭莊路143

營業時間:每日11:00~21:00

最後點餐:20:00

地圖:https://naver.me/59jNjVtR

Migag | 1 小時

這間美刻咖啡廳(미각)是家人找到的網美打卡點，一些廣告跟綜藝節目都有來拍攝過~

粉嫩色系的木質風住宅、富有童趣的小庭院，彷彿童話故事裡會出現的屋子超級可愛!裡面的花花草草跟南洋竹簍燈飾更添浪漫!

我們點了草莓冰淇淋鬆餅跟一些香草拿鐵咖啡

(這裡所有飲品不添加化學物，為天然手工製造。咖啡則用阿拉比卡最高等級AA原豆製成)

鬆餅是現烤的，上面有草莓、杏仁，跟鮮奶油、冰淇淋一起享用整個絕配!

再淋一些糖漿上去一起吃，美味更上一層樓!香草拿鐵也很香醇~

很適合來這邊吹冷氣、喝下午茶度過一下午喔!

美刻咖啡廳(미각)

韓文地址:전남 담양군 담양읍 완동길 9-9

中文地址 :全羅南道潭陽郡完洞街9-9

營業時間:每日11:00~21:00

最後點餐:20:00

Metasequoia-lined Road | 2 小時

水杉林蔭道(메타세쿼이아길)

一進來就秒懂為何會被稱作是「韓國第一林蔭道」並榮獲「韓國美麗道路100選」中的最優秀獎了~

長達8.5km整排的翠綠林蔭隧道，令人不自覺驚嘆:「太美了!」美的如畫一般不真實!

邊驚嘆邊手機拍不停XDDD難怪韓綜《兩天一夜》也到這裡拍攝~

旁邊還有個恐龍小公園，很適合大人小孩一同來拍拍喔!

據說秋天來，林蔭道會變成火紅色，整個美不勝收，有機會也可以選擇秋天來走走喔!

水杉林蔭道(메타세쿼이아 가로수길)

韓文地址:전남 담양군 담양읍 학동리 633

中文地址:全羅南道潭陽郡潭陽邑鶴洞里633

地圖:https://naver.me/535BUGx1

Meta Provence | 1 小時

走回民宿的路上剛好有經過META PROVENCE普羅旺斯村(메타프로방스)就進來逛逛。

這裡也是有許多歐風建築、富有童趣的壁畫及裝置藝術。

但我覺得這裡跟坡州的普羅旺斯村相比，較商業一些，大多是服飾店、餐廳、咖啡廳居多，就覺得還好。

但天氣好時，來這裡走走拍拍也不錯~

韓文地址:전남 담양군 담양읍 깊은실길 2-17

中文地址:全羅南道潭陽郡潭陽邑深街2-17

地圖:https://naver.me/FS6OKiDs

70 Metapeurobangseu 1-gil, Damyang-eup | 17 小時

潭陽 Meteora Pension(담양메테오라펜션)

這間是我在여기어때 APP上找到的民宿(韓文頁面):https://www.goodchoice.kr/product/detail?ano=64758

Naver map上也可以預約~https://naver.me/xFpolHEb

官網:http://meteora.kr/

我們訂的是「아테네A동」，可供4~8人居住，住一晚大概153000韓元含稅(約3560台幣)

暑假大概230000韓幣含稅(約5350台幣)

評價大多都不錯，距離普羅旺斯村跟水杉林蔭道只要3~5分鐘路程，附近也有便利商店超方便的

有兩房一廳一廚一衛，空間都很寬敞、舒適。廚房有鍋碗瓢盆、瓦斯爐、飯鍋、砧板、微波爐、冰箱、菜刀、剪刀、簡單的調味料等，外面也有烤肉區(使用時間:15:00~21:00)、烤肉架可以烤肉，若要烤肉也得先連絡民宿，告知一下才可以開烤喔!

炭火跟烤肉架租借 : 2~4人 基準 20000韓元

我們是自己買所有食材過去烤，到Costco買了超多牛肉、蝦、雞肉、蘆筍、金針菇、櫛瓜、杏鮑菇、青蔥、香菇、彩椒、小番茄來烤肉，邊烤邊吃超享受的!

還買了章魚、蛤蠣、鮑魚、泡麵等，隔天煮海鮮拉麵當早餐^^

好像還有戶外游泳池，但我們沒有去游XD

總之這邊住起來真的超舒服~烤肉也很方便，非常適合跟家人朋友一起來玩的哇!大推給大家!

Meteora Pension(담양메테오라펜션)

韓文地址:전남 담양군 담양읍 메타프로방스1길 70

中文地址:全羅南道潭陽郡潭陽邑梅塔普羅旺斯一街70

電話:0507-1401-3714

第 2 天

학원농장 | 1 小時

大麥國度鶴苑(園)農場 (보리나라 학원농장)

韓劇《鬼怪》中的美麗蕎麥花田就在這裡!

不過位置有些不好找，我們是看人都往那邊去才找到XDD

一大片綠油油的青麥田也很好拍，但有可能前幾天下雨導致部分路面都是泥濘，非常難行走><

而韓劇拍攝點其實不太乾淨，有些蒼蠅、泥濘及臭味，讓我趕快拍幾張就想要逃離XDD

果然韓劇中畫面唯美是很美，但真的到現場就佩服演員們的演技了XDD

每年4~5月舉辦青麥田節

每年8~10月間舉辦蕎麥花節

想看美美蕎麥花海可以秋天再來喔!

大麥國度鶴苑農場 (보리나라 학원농장)

韓文地址:전라북도 고창군 공음면 학원농장길 158-6

中文地址:全羅北道高敞郡孔音面鶴苑農場街158-6

150 Hagwonnongjang-gil, Gongeum-myeon | 1 小時

農場旁邊就有咖啡廳，可以來這邊喝喝咖啡、消消暑

넓은들

韓文地址:전북 고창군 공음면 학원농장길 150

中文地址:全羅北道高敞郡孔音面學院農場街150

營業時間:每日9:30~18:00

最後點餐:15:15

地圖:https://naver.me/FCbs8KDf

13 Jungchon-gil, Asan-myeon | 1 小時

鰻魚專賣店(뭉치네풍천장어전문)

這間烤鰻魚套餐是蠻好吃的，但偶爾有蒼蠅飛來飛去，就不太推薦大家來這邊吃><

韓文地址:전북 고창군 아산면 중촌길 13 진흥식당

中文地址:全羅北道高敞郡雅山面中村街13號

襌雲寺 | 1 小時

吃飽喝足到禪雲寺走走，這裡原來是韓劇《大長今》的拍攝地哇!

沿路的溪水清澈如鏡，看了就透心涼!到寺廟除了可以修身祈福，也可以在瓦上寫下自己的心願喔(須付費)

韓文地址:전북 고창군 아산면 선운사로 250 선운사

中文地址:全羅北道高敞郡雅山面禪雲寺路250

開放時間:每日5:00~20:00

232 Seonunsa-ro, Asan-myeon | 1 小時

從禪雲寺出來還有個韓屋咖啡廳可以喝喝花茶、吃吃藥果，享受放鬆的下午

꽃무릇

韓文地址:전북 고창군 아산면 선운사로 232

中文地址:全羅北道高敞郡雅山面禪雲寺路232

地圖:https://naver.me/xhH13eXU

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：韓國潭陽+高昌2日遊～療癒竹綠苑、浪漫水杉林蔭道、高CP值度假屋推薦、鶴苑農場《鬼怪》拍攝地

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」