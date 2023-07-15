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BTS 防彈少年團加持！江原特別自治道 綻放韓國多元魅力

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圖：韓國觀光公社／提供、記者-王政介／攝
圖：韓國觀光公社／提供、記者-王政介／攝

藍天碧海的注文津海水浴場，是BTS防彈少年團的阿米們必去的朝聖之地。　記者-王政介／攝
藍天碧海的注文津海水浴場，是BTS防彈少年團的阿米們必去的朝聖之地。　記者-王政介／攝

【旅奇傳媒/記者-王政】作為韓國知名旅遊勝地，江原道過去便深受無數國際觀光客喜愛，不僅雪嶽山、五台山、雉岳山3座國立公園都位於境內，更擁有韓流始祖之一《冬季戀歌》拍攝地的南怡島，讓江原道廣受旅人喜愛。隨著今年6月份江原正式升格為特別自治道，預料將讓這個地區的國際能見度更為提升，成為疫後韓國觀光的新興亮點。

繼濟州特別自治道之後成為全韓國唯二的特別自治道，江原整體觀光業亦見蓬勃發展，韓國觀光公社台北支社特別帶領15位旅遊業者一起深入江原特別自治道，深度尋訪當地的旅遊發展潛力與亮點，引領遊客看見不一樣的江原特別自治道，走進知名戲劇拍攝地、感受韓國獨特魅力。

▲為了讓台灣旅遊業者更加了解江原的獨特魅力，且適逢一年一度的台韓觀光交流會議亦於此地舉辦，韓國觀光公社台北支社特別於日前舉辦台灣旅行業者考察團，江原特別自治道文化觀光局局長白昶錫（前排右3）特別與考察團合影。　記者-王政介／攝
▲為了讓台灣旅遊業者更加了解江原的獨特魅力，且適逢一年一度的台韓觀光交流會議亦於此地舉辦，韓國觀光公社台北支社特別於日前舉辦台灣旅行業者考察團，江原特別自治道文化觀光局局長白昶錫（前排右3）特別與考察團合影。　記者-王政介／攝

【國際型盛會舉辦地】

高城　江原世界童子軍訓練營

9/22～10/22登場的「2023年江原世界森林博覽會」以「在森林中尋找世界、人類的未來」為題，舉辦地之一的江原世界童子軍訓練營建設已經完工，以希望之林、和平之林、人類之林、治癒之林、發展之林為主題設立相應的主題館，提供多樣的展覽、互動體驗來吸引民眾參觀。此外，訓練營後方便是雪嶽山知名的蔚山岩，周長4公里的蔚山岩巍峨屹立，是享譽全韓的奇麗名勝，搭配「江原世界森林博覽會」的話題，以及秋季時的楓紅美景，是同業包裝的新興選擇。

▲ 竣工的江原世界童子軍訓練營，是2023年江原世界森林博覽會舉辦地之一。　記者-王政介／攝
▲ 竣工的江原世界童子軍訓練營，是2023年江原世界森林博覽會舉辦地之一。　記者-王政介／攝

【跟著偶像去旅行】

江陵 《BTS》防彈公車站／注文津海邊

作為BTS防彈少年團《You never walk alone》專輯封面拍攝地，注文津邑香湖里的注文津海水浴場儼然成為無數歌迷的打卡點，這個擁有長700公尺、面積9,608平方公尺的沙灘，十分相當適合全家大小來此避暑，浪濤在白色沙灘上拍打出白色浪花，美麗的景致讓人不禁忘卻炎熱。

▲注文津海水浴場是BTS防彈少年團的阿米們必去的朝聖之地。　記者-王政介／攝
▲注文津海水浴場是BTS防彈少年團的阿米們必去的朝聖之地。　記者-王政介／攝

江哲 《嗨！營業中》拍攝地／烏竹軒＋韓屋村

烏竹軒因屋邊遍植深色竹子而得名，為朝鮮時代的大學者栗谷李珥與作其母申師任堂之故居，也是江陵地區最具代表性的古蹟，建於朝鮮時代早期，是韓國住宅中歷史最悠久的木製建築，於1963年被指定為寶物第165號。

江陵烏竹韓屋村位在鏡浦湖附近，烏竹軒就在旁邊，與平昌冬奧時舉辦冰上比賽的江陵奧林匹克公園直線距離僅1.8公里。優美的景致也吸引了台灣知名節目《嗨！營業中》前往取景。值得一提的是，參加韓屋體驗的客人同步獲得烏竹軒門票5折優惠。

▲烏竹軒是韓國住宅歷史中最悠久的木造建築。　記者-王政介／攝
▲烏竹軒是韓國住宅歷史中最悠久的木造建築。　記者-王政介／攝

束草 江陵 《藍色生死戀》／阿爸村

束草市以青湖洞為中心發展，為了讓湖水與東海相通，在青湖洞的北邊邊緣開通了一個小出入口，海水便得以流入，船隻亦可往返於此，由於韓戰時許多從北韓逃過來的難民居住於此，因此快速成長為港口都市。作為電視劇《藍色生死戀》外景地之一，阿爸村近幾年湧進不少旅客前往，使得這裡變得充滿朝氣，此外，旅客也可以品嚐江原特別自治道特有的魷魚血腸、泥蛤拌飯，滿足一下味蕾。

▲傍海的束草擁有美味的海鮮料理。　圖：韓國觀光公社／提供  
▲傍海的束草擁有美味的海鮮料理。　圖：韓國觀光公社／提供  
 

江陵 《哲仁王后》拍攝地／江陵船橋莊

位於從江陵往鏡浦方向4公里處的船橋莊，是江原道地區保存最完整的士大夫家屋，為朝鮮時代上流階層的代表性房屋，已被指定為重要民俗文化財第5號。充滿獨特風情的船橋莊，也獲得知名韓劇如《申師任堂》、《步步驚心麗》、《哲仁王后》前往取景，是影迷們不能錯過的景點。

▲船橋莊是《哲仁王后》中申惠善不斷嘗試跳湖，想穿越回到現代的拍攝場地。　圖：韓國觀光公社／提供  
▲船橋莊是《哲仁王后》中申惠善不斷嘗試跳湖，想穿越回到現代的拍攝場地。　圖：韓國觀光公社／提供  
 

【不能錯過的旅遊亮點】

平昌 發旺山纜車＋天空步道

作為韓國最長的龍平發旺山觀光纜車，擁有100個8人座的車廂，往返行程7.4公里，是韓劇《孤單又燦爛的神—鬼怪》和《冬季戀歌》的取景地。由於高度的穩定性，讓旅客乘坐纜車時將能沉浸在空中飛行的樂趣之中，享受天空和大自然的優美景致洗禮。

▲龍平發旺山觀光纜車是《冬季戀歌》拍攝地。　記者-王政介／攝
▲龍平發旺山觀光纜車是《冬季戀歌》拍攝地。　記者-王政介／攝

江陵 何瑟羅藝術世界

集合了自然、人與藝術和諧共存的綜合藝術空間，這個佔地3萬3千坪的雕刻公園內，設有「蒼蒼闊葉路」、「松園」、「時間廣場」、「海洋庭園」、「天空觀景台」、「石藝廊與牛糞美術館」等主題區。值得一題的是，為了避免對自然的破壞，藝術家特別順應斜坡與山的高度，親手打造了能以各角度欣賞美麗自然景觀的路，以巧手妝點出整座藝術庭園。

▲結合自然景觀與藝術作品的何瑟羅藝術世界。　記者-王政介／攝
▲結合自然景觀與藝術作品的何瑟羅藝術世界。　記者-王政介／攝

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觀光 纜車 公園

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