濟州牛島一日遊這樣排！海鮮拼盤＆海鮮拉麵、下古水洞海邊、魷魚造型麵包統統必訪

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作者：Funliday-艾蜜莉關x吃貨の韓國日常

跟著 艾蜜莉關x吃貨の韓國日常 於 2020-08-12 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 9 個景點，其中包含 Chungminjeong、POONGLIM DABANG Songdang、우도도항선선착장。

濟州島第三天行程也超豐富，早上吃超美味的忠明亭巨大烤白帶魚套餐、風林茶坊布列夫咖啡，再到牛島租車環島遊😍

Chungminjeong | 1 小時

濟州島除了吃黑豬肉&海鮮鍋之外,最有名的就是烤白帶魚 啦!我上網查了Instagram & Naver出現超多人在這邊打卡,於是就決定來這邊吃早餐XDDD

牆上有超多名人簽名跟獎狀，菜單中英韓翻譯都有~可見其餐廳國內外客人都有

我們點了烤白帶魚套餐2人份，價格偏貴一些~但等到上菜吃了之後,就覺得根本值得阿!!那條白帶魚幾乎跟我的手一樣長了!超大條的!

且店裡老闆還親自幫我們把比較大的魚刺處理掉~還說那些部分比較好吃等等的

服務非常好^^鮑魚也有、小菜也都很多樣又好吃!

而且肉質非常鮮嫩肥美!魚皮烤得微脆,鹹度恰到好處!超級下飯的~ 烤魚卵,好香好好吃哇!!!

這間真的好好吃,已列在我們濟州美食的前三名!要是再來濟州~絕對會再光顧的

충민정(忠明亭)

電話:064-702-1337

地址:제주 제주시 남성로 26-1

Naver地圖:http://naver.me/xjh0DQL4

營業時間:每天09:00 – 20:00(每週二休息)

休息時間：下午3:30-5:00

POONGLIM DABANG Songdang | 1 小時

這間是無厘彬朋友推薦的,他說這間的咖啡很好喝,剛好我們去牛島的路上會經過,就來瞧瞧囉!

牆上的插畫跟攝影作品讓這間咖啡店增添不少文青氣息

看他們製作咖啡也格外療癒

我們點了Breve Coffee(布列夫咖啡)

與拿鐵口感類似,不過多了些綿密的鮮奶油,咖啡香氣濃郁,不會過於甜膩

搭配裹了糖衣甜甜脆脆的CRETZEL(Croissant🥐+Pretzel🥨麵包)

整個超搭的!

後來已搬到新地址,空間也大一些,不過目前休息中，大概2023/8/1之後才會重新營業，有興趣的人可以去嚐嚐呦！

풍림다방 송당점 (風林茶坊新地址)

電話:1811-5775

地址:제주 제주시 구좌읍 중산간동로 2267-4 풍림다방

Naver地圖:http://naver.me/xVJrLGOg

우도도항선선착장 | 1 小時

接著就搭船去牛島一日遊啦！

當時牛島來回船票價格是每人10500韓元,買好票就前往搭船囉~

우도전기렌트카 | 1 小時

抵達牛島後,我們先租電動小車

我們是租用트위지小車,三小時4萬韓元,若超過三小時就多加每小時一萬

還有加保險2萬韓元

租車整天的話是一天7萬韓元

駕駛之前,工作人員會稍微教導如何使用及注意事項等等的

開起來像在玩跑跑卡丁車🤣🤣🤣駕駛起來的感覺可以瞧影片呦!https://youtu.be/Z-VeXvreMDE

🚗우도전기렌트카 (牛島租車)

주소地址：제주 제주시 우도면 우도해안길 372

지도地圖： http://naver.me/5SUpoF66

하고수동해수욕장 | 15 分鐘

第一站下古水洞海邊的海水好清澈，早知道就先在這邊玩水了，因為西濱白沙海灘沒有比較好玩

하고수동해변(下古水洞海邊）

주소地址：제주특별자치도 제주시 우도면 연평리

지도地圖： http://naver.me/FH8UImYP

null | 1 小時

吃魷魚造型麵包～一個3000韓元

其實就是魷魚造型的雞蛋糕~裡面有起司~還不錯吃!

濟州橘子汁的話我就覺得還好,不太合我口味哈哈哈

제주한치빵 우도점(牛島分店)

地址:제주 제주시 우도면 우도해안길 802

地圖:http://naver.me/FN2SsIBR

電話:010-5567-1600

Geommeolle Cave | 15 分鐘

這裡也好好拍哇～張張出大片🤩

검멀레(黑沙海灘)

주소地址：제주특별자치도 제주시 우도면 연평리

지도地圖：http://naver.me/5PRjzgIK

| 1 小時

🏖️서빈백사(西濱白沙)

주소地址：제주특별자치도 제주시 우도면 연평리 2565-1

지도地圖： http://naver.me/FEtk60EW

我覺得這邊的沙灘顆粒較粗~就不太推薦在這裡玩水XD

| 1 小時

這次濟州島蜜月旅行~無厘彬最心心念念想吃的就是 #海鮮拉麵& #海鮮拼盤!

所以我們一看到IG上這兩種都有賣的餐廳就立馬來這邊吃吃了!

我們點了小的海鮮拼盤+章魚海鮮拉麵(附三樣小菜),視覺上就飽了~因為超澎湃豐盛的哇~

海鮮拼盤裡的生魚片都超新鮮的!且鮑魚生魚片、羊棲菜、海螺、海鞘生魚片吃起來有脆脆的口感,超特別又很唰嘴!每咬一口就可以感受到大海在我的嘴裡噴發~真的好想再多吃幾盤!這些都是我沒嘗過的滋味,來濟州一定要試試的阿!

海鮮拉麵也超豐富的!有鮑魚、章魚、鐵甲蝦、蛤蠣等~還有一整隻的螃蟹!我們一下就把它吃光光了!

這間真的非常推薦!也在我們濟州島必吃的前五名!因為有很多是平常吃不到的 #海鮮~真的非常值得一試!推薦給大家囉

온평바다한그릇（溫坪海鮮拼盤）

地址:제주 서귀포시 성산읍 환해장성로 467

地圖： http://naver.me/5DhEiKlR

營業時間:每天 11:00 – 21:00 (Instagram偶爾公布休息日)

休息時間：15:00-17:00

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：濟州島蜜月旅行🇰🇷牛島一日遊~牛島交通、海鮮拼盤&海鮮拉麵、下古水洞海邊、魷魚造型麵包、黑沙海灘、西濱白沙

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海鮮 咖啡 濟州島

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