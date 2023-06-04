海雲台必訪！ 韓國「釜山二日遊」讓你盡情享受海灘、美食和文化的城市

跟著 池妹CHIHMEI的韓國旅居生活🇰🇷 於 2023-03-12 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 11 個景點，其中包含 金海國際機場、Palette 漢南西面咖啡街店、望遠洞提拉米蘇田浦咖啡街店。

近年來，釜山成為韓國除首爾外最受歡迎的旅遊城市之一，它以其美麗的海灘、現代化的都市景觀、多樣性的美食和文化景點吸引了無數遊客。釜山在旅遊業方面也有著相當的發展，許多新的景點和體驗在不斷推陳出新，其中最新的開放空間 - 海雲台Blueline Park，更成為了必訪的景點之一。如果你計畫造訪韓國，除了首爾外，釜山也絕對值得加入旅遊行程，體驗不同於首爾的韓國風情，今天就來向大家介紹釜山二日遊的行程，有興趣的朋友快點筆記一下吧！

第 1 天

金海國際機場 | 30 分鐘

從台北飛往釜山的航班大約需要2個小時左右的飛行時間。金海國際機場是韓國釜山市的主要機場，位於市中心以西約16公里的地方，機場提供多種交通方式前往市中心，最方便的是搭乘地鐵橘色線（Line 2），大約需要40分鐘左右即可到達。機場內設有ATM、貨幣兌換處、餐廳和商店等便利設施，還有VIP休息室和多個充電站，很方便旅客充電和休息呀！

✈️金海國際機場(김해국제공항)

Palette 漢南西面咖啡街店 | 2 小時

Palette Hannam是位於韓國釜山的一家網美餐廳，進入餐廳時，你會立刻被店內的粉白色氛圍所吸引，餐廳的裝潢簡潔但又不失繽紛的風格，整個餐廳充滿活力與時尚感。

這裡的著名餐點是雙色蛋包飯，紅色茄汁和白色奶油醬的組合在軟嫩的米飯和蛋黃上完美地融合，口感十分豐富。此外，雙醬義大利麵也是很受歡迎的一道餐點，麵條彈牙、醬汁滑順，搭配上濃郁的奶油和番茄醬，更是令人回味無窮呀！

Palette Hannam的菜單除了主餐之外，還有許多精緻的甜點選擇。除了味道美味，每道菜的外型也非常精美，十分適合在這裡拍照打卡，如果你想要來這裡享受美食，建議提前訂位，以免失望唷！

🍝 Palette Hannam(빠레뜨한남)

地址：39-3 Jeonpo-daero209beon-gilBusanjin-gu,Busan

時間：每天11:30-21:00

電話：051-802-0012

望遠洞提拉米蘇田浦咖啡街店 | 1 小時

當你在Palette Hannam享用完美的餐點後，不妨到後面的Mangwon Dong Tiramisu尋找一些美味的甜點。

當你想要品嘗甜點，釜山的Mangwon Dong Tiramisu店是個不錯的選擇，這家店裝潢簡約卻充滿復古感，很適合拍照。

我點了草莓和抹茶提拉米蘇，甜度適中，口感細緻，讓人回味無窮。另外，紅茶牛奶也是店裡的招牌，用可愛的玻璃瓶裝，搭配攜帶型的開罐器鑰匙圈，超級可愛實用。店家的服務也非常好，讓人感到溫暖。

除了美食，裝潢充滿著溫馨的氣息，以木質色調為主，給人自然的感覺，店內採用簡約設計，牆上裝飾著一些手繪的甜點插畫，讓人感受到甜蜜的氛圍。整體而言，Mangwon Dong Tiramisu店是個很有氣氛的甜點店，讓我在釜山旅行中留下了美好的回憶。

🍰 Mangwon Dong Tiramisu(망원동티라미수)

地址：43-8 Seojeon-ro 38beon-gil,Busanjin-gu,Busan

甘川洞文化村 | 2 小時

甘川洞文化村位於韓國釜山市，是一個彩色密集的村落，這個村落的由來是在2009年，為了推廣甘川地區的文化和歷史，政府決定將當地老舊的房屋重新裝飾，並塗上鮮豔的顏色，形成了現在的彩色村落。

現在，甘川洞文化村成為了釜山市的著名景點之一，吸引了大量的遊客前來參觀和拍照。

除了色彩繽紛的房屋，甘川洞文化村還有許多特色店鋪和藝術展覽館。逛完村落之後，你還可以到山上的展望臺俯瞰整個村落和海灣美景。在這裡，你可以感受到濃厚的文化氛圍和歷史底蘊，也可以拍下許多美麗的照片，留下難忘的回憶。

總之，甘川洞文化村是一個充滿色彩和文化氣息的地方，不論你是喜歡拍照還是喜歡了解歷史文化，都可以在這裡找到自己的樂趣，如果你到釜山旅遊，別忘了來這裡逛一逛，一定會讓你的旅行更加精彩。

🌈甘川洞文化村 Gamcheon culture village

地址：200 Gamnae 1(il)-ro, Saha-gu, Busan

HOTEL1 | 2 小時

當您前往釜山旅遊時，想找一間有美景的住宿嗎？或者你正在尋找一個適合拍照的地方，那麼位於廣安里的「Hotel1」絕對是不二之選！

酒店位於廣安大橋旁邊，可以從窗外欣賞到美麗的夜景和綿延不斷的大海。而且，酒店還設有頂樓拍照區，有各式各樣的網美佈景，可以在這裡拍下迷人的照片！

他的房間都不大，但是舒適溫馨，設施齊全。而且，由於酒店距離廣安地鐵站只有五分鐘步行路程，因此交通非常方便，可以輕鬆地前往各個景點和商店。

在Hotel 1住宿期間，你可以感受到釜山的美景和獨特的文化，這將是一個難忘的經驗，在這裡度過一個愉快的假期。

🏨 Hotel 1(호텔1)

Address:203 Gwanganhaebyeon-ro, Suyeong-gu, Busan

廣安里海水浴場 | 2 小時

廣安里海水浴場是釜山著名的海灘之一，位於釜山西南海岸線上，距離釜山市區約20分鐘車程。這個海灘的特點是海水非常清澈，沙灘很細緻，可以讓人們盡情享受陽光和海浪的樂趣。

晚上時分，海灘還會變成一個熱鬧的夜市，很多當地居民和遊客都會在這裡遊玩，你可以品嘗到各種海鮮美食和當地特色小吃，還可以看到街頭藝人的表演，非常熱鬧。

在特定的日子，海灘還會舉辦煙火表演，這時候整個海灘都會被點亮，煙火和星光交織在一起，非常浪漫和美麗。

如果你有機會到釜山旅遊，一定要來這裡體驗一下夜晚的廣安里海水浴場。

值得一提的是，海灘對面就是Hotel1酒店，從這裡可以欣賞到廣安大橋的壯麗美景，夜晚時分燈光照耀下更是美不勝收，讓人流連忘返呀！

🌉 廣安里海水浴場(광안리 해수욕장)

地址：219 Gwanganhaebyeon-ro Suyeong-gu Busan

電話：051-622-4251

진조 조개구이 | 2 小時

當你來到釜山，一定要試試當地的海鮮美食！推薦一家叫做Zinzo烤貝類(진조 조개구이)的餐廳，他們的烤貝類非常好吃。這家餐廳位於海邊的一條小巷裡，簡單的裝潢和友善的服務讓人感到溫馨。餐廳的特色菜是烤生蠔和鮮貝，並且提供多種不同的調味料和配菜，讓你可以根據自己的口味搭配。而且，所有的海鮮都是現點現烤，非常新鮮美味。除了貝類，他們還有其他的海鮮料理可供選擇，像是炸魷魚和煮海鮮鍋等等，如果你是個愛吃辣的人，還可以試試他們的特製辣椒醬，非常適合搭配海鮮，如果你來到釜山，千萬不要錯過這家美味的海鮮餐廳了！

🦪zinzo烤貝類（진조 조개구이)

地址：부산 수영구 광안로61번길 28 1층

電話：0507-1376-7592

第 2 天

HOTEL1 | 1 小時

早上醒來後，Hotel 1早餐是直接送到房間門口的，不過只有泡麵、麥片和保久乳等簡單食物，讓我們有些失望。所以我們便走到一樓的自助餐廳享用早餐，雖然食物種類不算多，但那裡的美景卻是無價的，除了可以觀賞到廣安大橋，還可以看到整片海灘的壯闊景象，讓人感到心曠神怡。

如果你是Hotel 1的住客，自助餐可以享受半價的優惠。我們不但品嚐了點心，更是享受了海岸的風景和寧靜呀！

🥣 Hotel 1 早餐

海雲台藍線公園 青沙浦站 | 2 小時

海雲台 Blueline Park 是釜山市最新開放的空間，位於海雲台海水浴場旁邊，公園緊鄰著大海，風景極其優美，讓人心曠神怡。

近年來，海雲台 Blueline Park 最著名的景點是「天空膠囊列車」和「海岸列車」，成為釜山必去的景點之一。

天空膠囊列車有著各種可愛的色彩外觀，吸引許多人慕名前來搭乘，車廂空間不大，但裡面有著復古列車的感覺，可以拍出許多美照。從車窗看出去是一望無際的大海，非常特別！海濱列車同樣以美麗海景取勝，像一般輕軌一樣在路上運行，但外觀也十分精緻。其中一站「青沙浦」則是有號稱「釜山版的櫻木花道平交道」的景點，許多人在此等待海濱列車通行，只為了拍下這列車與海景的美麗畫面。

建議大家去程可以搭乘天空膠囊列車，回程則是搭乘海濱列車，兩款風景迥異的列車路線，相當推薦大家都搭乘體驗。

公園於 2020 年完工，最近國境開放，吸引了大量外國觀光客。由於過度熱門，如果沒有提前預約購票，現場可能無法搭乘。如果你想在釜山海邊漫步、欣賞美景，在海雲台 Blueline Park 搭乘天空膠囊列車是一個非常值得一去的地方呀！

🚠海雲台 Blueline Park(해운대블루라인파크)

地址：13 Dalmaji-gil 62beon-gil,Haeundae-gu, Busan

Moon Burger | 1 小時

釜山是個充滿美食的城市，我們中午到了Moon Burger，這是一家在當地很有名的漢堡店。這裡最熱門的餐點是一個像瀑布一樣的熔岩起司，直接放在漢堡上，每一口都讓人流連忘返。

除了熱銷的熔岩起司漢堡，他們的菜單還有各種漢堡和薯條的組合，每一份都可以搭配自己喜歡的飲料。這裡的漢堡是使用新鮮的材料和自製的醬料，口感非常豐富，讓人一嚐難忘。

Moon Burger 的店面也非常有特色，牆上掛滿了各種明星的照片和留言，讓人感受到他們是一個非常受歡迎的餐廳。店內的裝潢和音樂也非常有趣，讓用餐的氣氛變得更加輕鬆愉快。

總的來說，Moon Burger 是一個非常值得一試的餐廳，他們的熱銷熔岩起司漢堡是絕對不能錯過的美食。如果你到釜山旅遊，一定要去嚐嚐看！

🍔 Moon Burger (문버거)

Address: Busan, Suyeong-gu,Gwanganhaebyeon-ro

時間：每天10:30-21:00

電話：0507-1418-9999

海雲台 | 2 小時

海雲台是釜山最著名的海灘之一，也是一個充滿活力的旅遊勝地，海灘的沙子很細膩，沙灘旁邊有很多咖啡廳和餐廳，讓你可以享受美食和海灘的美景。

此外，海雲台還有一個高級購物中心「新世界百貨」，擁有超過100家商店和餐廳，這個購物中心擁有各種品牌，從國際品牌到本土品牌都有。在這裡，你可以盡情享受購物、美食和娛樂，同時欣賞海雲台的美景。

在海雲台度過一個美好的假期，會是一個令人難忘的經驗，你可以在這裡放鬆身心，享受陽光和海浪聲。

總而言之，海雲台是個充滿活力和美麗風景的地方，無論你是喜歡冒險和刺激，還是喜歡悠閒和放鬆，都能在這裡找到自己喜愛的活動唷！

🏖️海雲台(해운대)

地址：U-dong Haeundae-gu Busan

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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