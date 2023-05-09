鬧區周圍、無敵海景、文青民宿統統有！6家便宜質感兼具的釜山住宿推薦

韓國一直是年輕人最愛旅遊的國家之一，不僅東西好買、風景好看，食物也超好吃，每追完一部韓劇就會有想去韓國旅遊的衝動！這次特地幫大家網羅6家釜山住宿推薦，質感超好房價又便宜，ＣＰ值非常高，快加入你的口袋名單，等機票便宜就能立刻出發啦！

Good ol’ days – Hotel

集咖啡廳、選物店、住宿旅店於一身的Good ol’ days在簡約的民宿風格中走出屬於他的摩登時尚，位置靠近南浦站出站不用五分鐘就能抵達；一樓和二樓是咖啡廳，販售早午餐輕食和咖啡飲品，三到五樓則是旅館，仔細觀察發現每間房間都放有一台黑膠唱片，是老闆希望大家學會放慢腳步，感受生活，透過行動的儀式感，告訴自己專注於當下，享受時光。

圖 / IG @goodoldays_hotel

圖 / IG @goodoldays_hotel

此外，旅店也有提供代寄明信片的服務，店裡的明信片牆不僅是選物店的明星商品，也是著名的打卡牆，這裡的明信片是老闆親自挑選所製成，並選用台灣的文具，形塑出與自己共享的空間，寫下旅程中的趣事、對未來自己的期許，是全新的住宿體驗！

圖 / IG @goodoldays_hotel

地址：Jungang-daero 41 beon-gil 5 , Busan, South Korea, 48957

京城旅店 경성여관

釜山超質感民宿推薦！京城旅店主打無印風，簡約的設計風格，在2018年甫開幕就受到年輕人的喜愛，其地理位置更是有絕佳優勢，出熱鬧的西面站走路不用五分鐘，完全是出國玩的旅客心中第一名的旅宿。房內設計非常用心，從品牌的挑選就知道他們主推年輕客群，讓住宿的旅客看到、用到、感受到最好的服務品質，深受年輕人喜愛不是沒有原因的！

圖 / IG @kk75620

地址：26 Seomyeonmunhwa-ro, Bujeon 1(il)-dong, Busanjin-gu, Busan, 南韓

lavalse hotel

雖然這間飯店的位置，不在地鐵站出來就能到的地方，但他的絕佳景色還是吸引許多外國旅客前往朝聖，而且其實只離地鐵站一站公車站的距離，叫車不會太貴又方便。lavalse hotel主打全房型都能眺望釜山鑽石塔、南浦洞，而且房間裡就能欣賞日出和夜景，實在是懶人的一大福音，推薦給大家~~

圖 / IG @_yeong_0131

圖 / IG @_yeong_0131

地址：Bongnae 1-dong, Yeongdo-gu, Busan 82 Bongraenaru-ro, 釜山 南韓

阿班酒店（Arban Hotel）

這間雖然是飯店，但價錢真是太佛啦！位置就在地鐵西面站，逛完街就回飯店休息剛剛好，簡約的設計讓人可以好好的放鬆，備品和服務都恰到好處，適合不挑房間景色在乎方便舒適的人入住喔。

圖 / IG @samni.991222

圖 / IG @samni.991222

地址：釜山廣域市釜山鎮區釜田洞517-60/부산광역시 부산진구 부전동 517-60

Nampo Hound Premier Hotel

你沒看錯！一晚台幣兩千塊有找的飯店，在札嘎其地鐵站附近，距離熱鬧的南浦洞商圈不遠，半夜想吃宵夜旁邊有富平市場可覓食，重點是房間空間寬敞，可以將行李箱完全打開，這點絕對是大家出國玩最在意的事，因為這樣才有辦法將戰利品都收進行李箱呀！房型還有三人房、家庭房，也適合全家大小一起入住呢~

圖 / IG @doris6.11

心水 房源

最後推薦一個隱藏版的絕美民宿！這間位在釜山廣安里的海景民宿比海雲台更近市區一些，擁有無敵海景，美到翻掉！安靜的時候，還能聽見海岸拍打浪邊的聲音，實在超夢幻阿~尤其房間的大片玻璃窗，直直的正面觀賞廣安大橋，白天跟夜景都超迷人，完全捨不得退房。唯一缺點是他離最近的地鐵需要走約13分鐘，但為了這美景，走再遠我也願意阿~~

圖 / IG @foodiary.hk

圖 / IG @foodiary.hk

地址：可上airbnb 搜尋心水 房源

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