換韓服去吧！ 人氣咖啡店之間 韓國首爾「景福宮與安國」成為國際著名景點

跟著 Missss Cin 留韓誌 - 韓國美食旅遊新聞 於 2023-02-12 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 土俗村蔘雞湯、Gurumi韓服、景福宮。

自朝鮮太祖定都漢陽至今六百多年，雕欄玉砌應猶在，只是朱顏改，誰曾想到如今光化門前的「策馬奔騰」是寶馬，六曹大街上永遠守護著首都的人只有世宗大王和忠武公二人。

如今景福宮與安國成為國際著名觀光景點，可是遊走北村西村胡同旮旯，時尚服裝終究太不搭了。

儘管春寒陡峭，還是一襲傳統韓服，羅衣飄飄，輕裾隨風，拍出來的照片遠而望之才能皎若太陽升朝霞嘛。

大不了拍完照，趕快躲到咖啡廳內取暖。別猶豫！換韓服去吧！

土俗村蔘雞湯 | 1 小時

網上一搜都是土俗村蔘雞湯的推薦文，坦白說土俗村蔘雞湯(토속촌 삼계탕)的確不錯吃！不然怎麼每逢午餐時後，連韓國人也排隊入坐呢。老建築大門進去是偌大的本館與別館，馬上便送上餐牌。

因為從剛來韓到現在已到訪不下四次，點菜這動作還是讓初到的朋友來吧。

和不諳外語的職員指手劃腳地點了兩份基本土俗村蔘雞湯外加一份海鮮煎餅的朋友燦爛地笑一笑，似乎很滿意自己的決定。

我心想的卻是，份量蠻大的..能吃完嗎..? 最後她真的全吃完了。厲害。

不知道怎樣食蔘雞湯的人不用擔心。店家已非常貼心地在菜單上以英文、日文和中文書寫品嚐方法。至於免費提供的一小杯人參酒，可依個人喜好在飯前/飯中/飯後飲用或加入湯中。

土俗村蔘雞湯토속촌 삼계탕 : 肉湯醇厚香甜，卻不見葷油，不肥不膩有滋有味。聞起來像是中藥材的香味。撕下肥美的雞腿後，便能見到充滿糯米、人蔘、紅棗、銀杏和各種堅果等材料的「內臟」，豐滿飽滿。

海鮮煎餅해물파전：他們家的煎餅下了很多蔥、海鮮包括魷魚和蝦，用料充足，沒有加入雞蛋直接用粉開成糊煎製而成。只是整個煎餅做得的確蠻厚，喜不喜歡因人而異。

⏰ 每日 10:00~21:30 (L.O.21:00)

🚫年中無休

💰土俗村蔘雞湯(토속촌 삼계탕) 19,000韓元 (≈TWD466 / HKD119)

海鮮煎餅(해물파전) 16,000韓元 (≈TWD392 / HKD100)

Gurumi韓服 | 1 小時

景福宮西側韓服一條街韓服店舖琳瑯滿目事實服飾卻又大同小異，為何選上Gurumi韓服(구르미 한복)呢？純粹因為搜了數家韓服店(特別是狠狠地打廣告那幾家)要不服飾都是那些壓了金印花銀刺綉的改良韓服개량한복(又名高級韓服프리미엄한복)，而我個人是覺得那款式太時髦，又同時在時髦中帶點土氣...

所以決心選擇貴一點點的輕軟絲織分叉裙갈래치마。

而提供分叉裙款式的店之中，價性比最優的就是Gurumi了。

**先說明，這可是我真金白銀自費，一毛錢廣告成份也沒有。**

這無心的選擇令我發現新大陸。他們家輕紗分叉裙的色，以及上衣款式之多叫人眼花繚亂。分叉裙全是浪漫、淡而柔和的蠟筆色系，上衣紋理傳統且大氣，選擇困難症一下子復發。

最好就是先選擇分叉裙，之後叫店員幫忙，您可以先提出想要短身上衣還是皇后妃子式長身上衣。店員會按照分叉裙色系以及所提出的長短要求，在上百件上衣中挑出大約三~四件讓您選擇。

費用除了包含傳統上衣和分叉外裙之外，還是底襯裙、頭飾、髮帶、手提包和儲物櫃使用。店員更會幫您整理髮型唷，他們手藝又快又好，完全不用擔心弄得不好看！

要是覺得太單簿可以加錢穿毛毛外套。另外換裝當天強！烈！建！議！穿上款式簡單的白布鞋，不然拍出來的相片都好奇怪。萬一說鞋子真的很不搭，亦可在店舖額外借用傳統鞋子唷

⏰ 每日 09:00~18:00

🚫年中無休

💰女分叉裙 (傳統上衣+輕紗分叉裙+底襯裙+頭飾&髮帶(整理)+手提包+儲物櫃) 33,000韓元/2小時 (≈TWD810 / HKD207)

女改良韓服(高級服飾)(傳統上衣+改良韓服裙+底襯裙+頭飾&髮帶(整理)+手提包+儲物櫃) 23,000韓元/2小時 (≈TWD564 / HKD144)

男韓服‧王‧世子韓服(上衣+內衣+翼善冠익선관+儲物櫃) 30,000韓元/2小時 (≈TWD735 / HKD188)

冬天毛外套 加5,000韓元 (≈TWD123 / HKD31)

傳統鞋履 加5,000韓元 (≈TWD123 / HKD31)

景福宮 | 2 小時

作為取得韓國觀光翻譯導遊資格證的人，要介紹景福宮的話，說夠三千字絕對問題。一張口「景福宮是1395年朝鮮太祖李成桂定都漢城以後，朝鮮王朝第一正宮。 北靠北嶽山，正門光化門前是政治和經濟中心六曹大街展開的漢陽中心。」「儒教禮儀與三門三朝」BLABLABLA說明一堆歷史文化內容也不是難事。只是又有多少人會聽與想聽的呢？

只是跟朋友介紹說「景福二字是來自《詩經‧大雅》『君子萬年 介爾景福』」已害她差點睡著，又何必呢？

來說點有趣的吧。

景福宮正門光化門就是韓劇《鬼怪》第二集恩倬和金信從加拿大瞬間回到韓國的場景、智鉉寓與劉寅娜主演《仁顯王后的男人》以及李敏鎬、金高銀主演《The King：永遠的君主》亦有在光化門前拍攝唷。

進入容內第二道門 「興禮門」就是2015年防彈少年團通過"KBS開放音樂會"演出的地點；到2020年9月世界彈出演美國NBC人氣節目《今夜秀‧吉米·法倫秀》時，在夜間紫燈閃爍的勤政殿前演唱《IDOL》並在皇室宴會廳的慶會樓打造了難忘的《小宇宙(Mikrokosmos)》舞台，引起了各國網民實時搜索景福宮呢！這樣的軟實力說是帶動世界流行的領頭人也不為過。

再往北行的乾清宮與香遠亭前是韓國最早使用電燈照亮黑夜的地方，而香遠亭的重建在去年秋天才完成，算是趕上了開關前完成了。

而且，請筆記一下香遠亭一帶是秋天拍攝楓葉的好地方呢！

⏰

11月~2月：09:00 - 17:00 (1小時前截止入場)

3~5月, 9~10月：09:00-18:00 (1小時前截止入場)

6~8月：09:00-18:30 (1小時前截止入場)

🚫每週二（休息日與公休日重疊時翌日休息）

💰大人（滿25歲~滿64歲）3,000韓元 (≈TWD74 / HKD19)

外國人（滿7歲~64歲)3,000韓元 (≈TWD74 / HKD19)

65週歲以上長者、殘疾人士、身穿韓服者：免費

10人以上團體：2,400韓元 (≈TWD59 / HKD15)

스모어마켓 삼청점 | 1 小時

換回自己的服飾後，喜歡迪士尼卡通的我們到S'MORE MARKET一逛了好一會。

###在逛街前，務必先到London Bagel Museum登記等候者名單，因為至少需要等候45分鐘到1小時###

其實S'MORE MARKET二樓也是咖啡廳，不過貝果吸引力太大了，S'MORE便成為一般精品店了。

陪伴大家成長、守護著對曾是小孩的大人而言那些奇妙瞬間的魔法世界中，一定有一、兩個角色深得您心吧？

超愛奇奇蒂蒂的我不時會到S'MORE看一下有沒有新產品，這裡算是蠻多產品的店舖了。

即便不進食，還是可以到二樓空間拍照。二樓陽台有巨型胡迪和巴斯光年唷！

⏰週二~週日 11:00 - 20:30

週一 12:00-18:00

🚫年中無休

London Bagel Museum Anguk | 1 小時

英國倫敦紅磚巷Brick Lane的Beigel Bake以價廉物美的貝果而聞名於世。嫌英國太遠嘛？首爾安國也有打著英式貝果旗號的超人氣咖啡店London Bagel Museum(런던 베이글 뮤지엄)

2021年9月開幕至今人氣不斷，三次到訪也需要等候1小時左右的熾熱人氣。不論平日周末等待人潮絡繹不絕。有次周四下年時份經過也說要等約100組客人。不過waiting list是堂食外帶共用名單，這次到訪亦只是等待1.5小時左右啦~還好。

每日提供十數款貝果，鹹甜俱備，任君選擇。

坦白說，暫時吃過的全都好好吃!!!!!!!!只是硬要選一款的話，就是Jambon Butter Sandwich，厚厚的牛油加上火腿，卻出奇地不油膩。

想要堂食同時外買回家的話，記得一次購買，不然要重新排隊再多等一小時喔

⏰ 08:00~18:00

🚫年中無休

💰 Basil 바질 4,700韓元 (≈TWD115 / HKD29)

Chia Seed 치아시드 4,700韓元(≈TWD115/ HKD29)

Cranberry 크렌베리 4,700韓元 (≈TWD115 / HKD29)

Potato Chesse 김자치즈 5,500韓元 (≈TWD135 / HKD34)

Jambon Butter Sandwich 잠봉 샌드위치 8,500韓元 (≈TWD209 / HKD53)

Sabina Art Museum | 1 小時

在2021年6月左右開館的首爾工藝博物館(서울공예박물관, SeMoCA)是首爾內其中一個令我想定期到訪的博物館。

館內常設展覽穿梭工藝歷史之中，螺鈿漆器、木家具、金屬製品的製作過程與技巧全面大公開。另一端的織物工藝展覽館有刺繡展和包袱包展。

最最值得關注的是企劃展。早前LOEWE FOUNDATION Craft prize展、金屬工藝寄贈企劃展等也是內容豐富且特別的展覽。來韓前可先到官網了解一下近期特別展覽有甚麼唷

⏰ 08:00~18:00

🚫每週一及1月1日

💰免費

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：韓國首爾 | 景福宮與安國人氣咖啡店之間的冬

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