玩膩首都圈了嗎？ 來場「韓國天安Cafe Tour」 4間忠清南道知名獨特的絕美咖啡廳

跟著 池妹CHIHMEI的韓國旅居生活🇰🇷 於 2022-11-21 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 9 個景點，其中包含 Cheonan-Asan Station、Cafe Roo、Dong-Wonjeong。

韓國天安市是位於忠清南道的一個城市，位於首都首爾和大田之間，是韓國十大市之一。這裡除了歷史景點豐富之外，也有許多知名的咖啡廳，因為人口不過於密集，地面廣大，所以大部分都是在首爾地區不會出現的獨特咖啡廳，今天就來向大家介紹天安的一日咖啡廳之旅吧！

Cheonan-Asan Station | 15 分鐘

天安牙山站的車站的位置靠近天安市中心，從首爾坐KTX(韓國高鐵)出發大約30～40分鐘，車站的周圍環境高樓林立，但並不擁擠，且十分現代化，被稱為天空下最舒適的土地。

🚄天安牙山站(천안아산역)

Cafe Roo | 1 小時

來到天安市旅遊絕對不能錯過的這間絕美咖啡廳Cafe Roo，一走進去彷彿阿拉伯宮殿般的華麗外觀，室內裝飾也是全白色調，耀眼的陽光照進拱形的窗戶，每個角落都很好出片，店內的麵包甜點種類豐富，他們也強調從麵糰到發酵都是自己製作的麵包，所以真的非常美味，許多人都會從別的城市特地前來這裡朝聖呢！

🕌Cafe Roo 카페루

時間：每天10:00-22:00

電話：041-576-7707

網站：https://instagram.com/cafe_roo_?igshid=MWI4MTIyMDE=

Dong-Wonjeong | 1 小時

說到韓國美食，天氣涼爽或秋冬來臨時，大家一定會喝「蔘雞湯」，蔘雞湯是以整隻雞，腹中塞入糯米、紅棗、薑、蒜和人蔘長時間燉煮製成的料理。

這家位在天安非常著名的蔘雞湯店Dong-Wonjeong，除了「雞」之外，他最特別的是「鴨」，以相同的方式料理，不同的主食，鴨肉是秋季養生保健最佳的食物之一，口感上比雞肉有嚼勁，肉絲較多相對比較老，營養價值高，天氣冷來吃這鍋滋補湯能夠讓你在寒季感到一絲絲的溫暖！

🦆Dong-Wonjeong(동원정)

時間：11:00-21:00 （星期二公休）

電話：041-576-4437

Sum-Eoban | 1 小時

Sum Urban是由韓國一家知名建設公司設計的麵包咖啡館，即使他是開在車水馬龍的路邊，從外觀上就可以感受到他是一座在天安從未見過的建築，外觀沒有特別的大招牌去宣傳這家店，以裸露的混凝土完成整座建築，工業風格的特殊設計，自然而然也吸引許多人前來。

像是一個安靜而隱秘的地方，推開一扇又大又重的門，彷彿一個新的世界就被打開了！內部空間有著意想不到的神秘氣息，把咖啡廳做成一個室內花園的感覺，有一個三角形的庭院，裡面種植著高大的楓樹、山石和花卉，在寧靜的午後，這舒適的環境，邊吃著麵包和咖啡，氣氛非常美好！

🌞Sum Urban Cafe(숨 어반)

時間：每天10:00-22:00

電話：041-571-1206

Ttujyulu dolgamajeom | 1 小時

Toujours是在天安市具有代表性的麵包店，他們的麵包都是當天製作，當天售出的，非常新鮮，因此每次都一定會大排長龍。

這家麵包店在天安市有一個專屬於他們的麵包村，佔地面積大，由各種形狀的建築組成的，特別是有幾間小房子超級可愛，彷彿來到哈比人村莊一樣，又帶有歐式鄉村的感覺；另一間房子的造型也相當特別，很像小時候看的卡通「天線寶寶」裡會出現的畫面，每棟房子都有不同用途，麵包店、麵包歷史館、手作體驗工作坊、冰品店、咖啡廳、室內花園等，裡面有2家咖啡廳，都可以買到他們新鮮美味的麵包。

如果有來天安旅遊，絕對不能錯過這個獨特風格的麵包村莊！

🥖Toujours Bakery village(뚜쥬르 돌가마점)

時間：每天8:00-22:00

電話：041-578-0036

밥상차려주는집 | 1 小時

在麵包村莊的旁邊，有一家知名的韓國傳統家常菜，豐盛的餐桌，光是看照片就讓人忍不住流口水，有各式各樣的韓國料理，韓式包飯、烤牛肉餅、宮廷雜燴、炒海鮮等等，如果你是韓式料理粉絲就必定要來體驗看看傳統韓國人都吃什麼吧！

🥢韓國傳統家常菜(밥상차려주는집)

時間：每天11:30-22:30

電話：041-567-5233

網站：https://instagram.com/bobsang_official?igshid=MWI4MTIyMDE=

천안타운홀 전망대커피숍 | 1 小時

出門旅遊晚上絕對不能錯過夜景景點，在天安車站附近有許多高樓大廈，其中有一棟Hillstate Cheonan是可以讓人免費上樓參觀的觀景台，位於47樓，除了有咖啡廳之外，也包含畫廊，由天安市政府運營。白天來可以欣賞城景享受治愈，晚上來可以欣賞美妙的夜景，360度看天安的城市景觀，其中有一小段走廊是透明地板，從47樓看下去，讓人忍不住發抖，但也非常有趣；窗戶的另一邊，牆上掛著美麗的畫作，同時欣賞城市風光和藝術畫作。

🌃市政廳瞭望臺咖啡廳(타운홀 전망대 카페)

時間：10:00-21:30（星期一公休）

電話：041-569-1147

천안옛날호두과자 | 1 小時

天安著名的名產就是核桃餅(호두과자)，是一種像雞蛋糕一樣的點心，裡面包紅豆和核桃，雖然現在在韓國許多城市都可以買到，但天安的核桃餅是最正統的！現在也有很多店家製作各種不同口味的核桃餅，如果有來韓國旅遊，就來吃看看核桃餅吧！

🫘 核桃餅(천안옛날호두과자 본점)

Cheonan station | 15 分鐘

回程搭乘火車回首爾，「天安站」包含了首爾地鐵1號線及火車，和「天安牙山站」是不一樣的地方，這裡是1905年開通，所以周圍環境比較老舊，有種來到傳統熱鬧城區的感覺，從天安站可以搭乘火車到首爾，大約1個小時，十分便利！

🚂天安站(천안역)

以上就是天安的一日咖啡廳之旅，是不是一家比一家還特別呢？大家如果玩膩了首都圈，不妨也來試試看忠清南道的旅遊景點唷！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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