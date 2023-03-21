全韓國追櫻花！從首爾、釜山、大邱到慶州‧必訪的櫻花慶典

2023韓國櫻花季來了，今年隨著氣溫比往年升高，櫻花開花時期也預計提前4天到7天左右。櫻花最早盛開的濟州島，預計在3月20日左右起登場，首爾預計在4月2日左右上演。韓國從北到南有哪些知名的櫻花慶典、值得前往參與花之饗宴？台灣目前有哪些航班可以直飛韓國？讓我們追櫻去吧！

2023韓國櫻花季來了，今年由於氣溫升高，櫻花開花時期也預計提前4天到7天左右；圖片提供／韓國觀光公社

韓國櫻花開花期預測

根據往年的統計，通常可在櫻花開花一週後，看到最為壯觀的盛開景色。計畫前來韓國欣賞美麗櫻花的旅客，可參考開花期預測。

2023韓國櫻花開花預測；圖片提供／韓國觀光公社

濟州島：3月20日

釜山：3月24日

全州 (全羅北道)：3月29日

江陵 (江原道)：3月30日

首爾：4月2號

春川(江原道)：4月4日

※以上開花預測期可能會因天氣而有所變化，僅供參考。資料來源：氣象局、K-Weather

汝矣島櫻花節，是首爾最盛大的櫻花慶典，以大型表演活動為號召；圖片提供／韓國觀光公社

從3月下旬開始，韓國的櫻花就會從最南端的濟州島一路向北綻放，化身超夢幻的粉白世界。前往韓國賞櫻伴隨多樣選擇，例如欣賞有最大花瓣的原生種「濟州大櫻花」、體驗結合軍隊藝術表演的世界最大櫻花節「鎮海軍港節」、還可以瘋玩遊樂設施一天後再欣賞「大邱E-world」的夜櫻，另外在開滿櫻花的首爾漢江公園、南山公園等知名景點，野餐享用炸雞啤酒、兜風騎單車也深受國內外賞櫻民眾的喜愛。

首爾汝矣島櫻花節

汝矣島漢江公園是熱門的韓劇取景地，也是市民休憩場所，每年4月舉辦的矣島櫻花節，是首爾最盛大的櫻花慶典，以大型表演活動為號召，和美食與手工市集為賣點，長達1.7公里的櫻花隧道，同時還可欣賞盛開的杜鵑花等各種春季花卉。

鎮海最具代表性的慶和站800公尺櫻花盛放的鐵路；圖片提供／韓國觀光公社

鎮海軍港節

4月的鎮海市區是櫻花天地，既有夢幻的粉白櫻花隧道，還有滿開後整朵落下的浪漫花雨。其中最具代表性的，要數餘左川長約1.5公里櫻花夾道的溪流，以及慶和站800公尺櫻花盛放的鐵路。而能開車兜風賞櫻的安民嶺十里櫻花路，也是知名賞櫻勝地。若登上帝皇山公園山頂的鎮海塔俯瞰鎮海市區，還能以中原圓環為中心，將百年近代建築與櫻花互相烘托，猶如一幅寧靜淡雅畫卷般的風景盡收眼底。

於軍港都市一起同樂，世界最大的櫻花節「鎮海軍港節」，每年定期於3月底4月初的櫻花季舉行。屆時中原圓環將有前夜祭、八道風物市場、藝術文化表演等主要活動，北原圓環則有向李忠武公(李舜臣將軍)獻茶獻花、追慕大祭、勝戰隊伍遊行等。此外，慶典期間還會舉辦呈現軍港特色的「軍樂儀隊慶典」，這也是只有在軍港節期間才能看到的軍隊藝術表演，由軍樂隊與儀隊帶來整齊劃一又帥氣，充滿力與美的進行曲表演。最重要的是，海軍基地內還有與基地一起歷經百年歲月的大櫻花樹，想盡情欣賞他們盛放的美麗姿態，一定要把握住這一年一度的機會。鎮海鄰近釜山，從釜山搭乘巴士，大約70~100分鐘。

大邱E WORLD星光櫻花節為全韓國唯一的夜櫻慶典；圖片提供／韓國觀光公社

大邱E WORLD星光櫻花節

大邱E WORLD星光櫻花節為全韓國唯一的夜櫻慶典。慶典結合櫻花季與燈節，不論白天黑夜皆有動人美景為其一大特徵。作為全韓國最先舉行的櫻花季活動，星光櫻花節以擁有比首爾汝矣島輪中路多3倍櫻花樹的頭流山一帶為中心，進行一連串的活動。如同幼童拳頭大的櫻花，在E WORLD夜間的照明妝點下，變得五彩繽紛，呈現如夢似幻的氛圍。漫步其中，彷彿來到新世界。此外，慶典不僅將以830萬個LED燈裝飾整個E WORLD園區，遊樂園中的每條街道也準備了各式各樣的街頭表演、豐富的體驗活動、粉紅市集等，讓人目不暇給。

=慶州櫻花馬拉松是在普門湖一帶延伸的路線；圖片提供／韓國觀光公社

慶州櫻花節及馬拉松

慶州櫻花節約每年4月初，普門旅遊區、大陵園、瞻星台、東宮和月池，都可以盡情享受鮮花盛宴、慶典盛宴，活動包括開幕演出、櫻花街頭表演、櫻花運動會、各種體驗（許願傳遞、新羅大鐘敲鐘、新羅福等）。第30屆慶州櫻花馬拉松將於4月1日舉辦，是在普門湖一帶延伸的路線，在馬拉松愛好者中屬於高人氣的賽事。

加波島最具特色的便是於每年3~5月所舉辦的綠色麥田慶典；圖片提供／韓國觀光公社

賞櫻秘境：濟州加波島

如果想探訪一般外國遊客比較少前往的賞櫻秘境，例如濟州加波島、論山塔亭湖、慶州皇龍院等也都是相當值得推薦的熱點。

濟州島周圍有許多小島環繞，近來以加波島最為人所知。加波島最具特色的便是於每年3~5月所舉辦的綠色麥田慶典，一整片綠色大麥在海風中搖曳的畫面令人感動，綠色大麥冰淇淋是這裡的限定特色美食。要從濟州前往加波島，必須先前往位於西歸浦市大靜邑下摹里的雲津港搭乘渡輪。為了要在短時間內完整遊覽加波島美景，建議可以租借自行車環島一圈。

台灣直飛韓國的航空公司航班 (截至3月)

韓國航班增班、增加航點暢遊韓國更便利

把握花期到全韓各地追櫻花，選擇最靠近的機場進出韓國簡單又方便，台灣旅客前往韓國，除了仁川、金浦機場等首都圈航線之外，襄陽（江原道）、大邱、金海（釜山）、濟州等韓國地方機場都已陸續復航增班，清州（忠清北道）、務安（全羅南道）機場也計畫復航中，旅客們可以直接飛往心之所向的賞櫻城市，輕鬆省下交通時間、相當便利。

韓國首爾馬路旁成為夢幻的粉白櫻花隧道；圖片提供／韓國觀光公社

迎接賞櫻潮「韓國超展開」抽獎再加碼

為了歡迎旅客回歸，韓國觀光公社特別攜手10大航空公司、25家旅行社與OTA業者，共同推出「韓國超展開」活動，送出摺疊手機、藍牙耳機，再加碼韓國來回機票、行李箱等好禮。台灣旅客暢遊韓國的同時，只要到活動官網進行「登錄」這個小動作，就有機會幸運中獎、帶走好禮！

「韓國超展開」月月抽大獎，前二波活動已經送出多樣獎項，目前已進入最後倒數的第三波登錄機會，本輪將大手筆送出韓國來回機票、摺疊手機、藍牙耳機、Kingdom Friends行李箱等好禮，2022年12月1日至2023年4月5日期間出發韓國、尚未完成登錄的旅客，敬請把握3月26日前最後登錄機會。

除了『月月抽大獎』之外，「韓國超展開」還有『驚喜戳戳樂』天天加碼送，『分享活動』免費喝下午茶等好康活動。欲知更多詳情，請瀏覽「韓國超展開」活動網站。

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撰文／方雯玲 Wenling Fang

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