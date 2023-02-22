韓國「海岸城市2日遊」：超療癒束草海景、水產市場美食大車拼、融合在地元素與文化的三家可愛咖啡廳

跟著 愛蜜莉在韓國( ¨̮ )︎︎❤︎︎ 於 2022-11-27 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 12 個景點，其中包含 束草觀光水產市場、Sokcho Beach、Oeongchi Bada Hyangiro Trail。

束草是江原道內除了江陵之外，受歡迎的海岸城市，除了美麗的海景之外，位於束草的雪嶽山更是吸引許多登山愛好者來訪，擁有得天獨厚的山景與海景，束草的美食也不容錯過，非常適合來兩天一夜旅行！

第 1 天

束草觀光水產市場 | 2 小時

這次去的束草水產市場跟大家來韓國旅遊最常去的廣藏市場氛圍非常不一樣！

束草水產市場被選為韓國十大傳統市場之一，這裡主打東海岸活跳跳新鮮海鮮，不管要熟食跟生食，這裡通通買得到！買螃蟹跟章魚還有代客爭蟹跟水煮章魚的服務，每條街都有自己主打的食物跟商品，也因爲大部分都分種類聚集在一起，逛起來非常方便！

幫大家整理一下排隊名店：

📍만석닭간장 manseok炸雞丁

📍찐빵땟거리 馬格利蒸包子

📍속초신토불이감자옹심이 身土不二馬鈴薯刀削麵湯

想買這三間的朋友真的要收刀排隊，假日的排隊人潮真的很可怕🫣

另外整理了私心覺得束草水產市場必吃必買的清單😎

☑️蝦醬/章魚/明太子/魷魚各種海鮮醬：身為煮婦或自炊的你家裡絕對必備，不想煮飯的時候買個微波白飯，再從冰箱拿出海鮮醬就是簡單的一餐～分享一下挑海鮮醬秘訣，有些店家會用辣椒醬充重量（因為海鮮醬是秤重賣），請大家一定要睜大眼睛選店家，推推室內市場현이네，衛生又料多實在，提回首爾還有貼心保冰袋，這裡很多店家都可以全國宅配，買到提不回去也不用擔心～

☑️市場入口的魷魚麵包：有起司/蔬菜/紅豆三個口味，3個5000韓幣，包子皮有嚼勁，料多實在而且口味鹹甜都恰恰好，目前吃到跟台灣包子最接近的口味，推一個！

☑️下酒菜乾貨：愛在家裡小酌的朋朋不要錯過各種魷魚乾跟魚肉脯，這裡的種類真的多到眼花繚亂，送禮自用兩相宜～！

來束草玩千萬不要錯過水產市場，食物種類非常多，不喜歡海鮮的朋友也可以在這裡找到自己的小天地🙌🏻

🐟속초관광수산시장 Sokcho Tourist and Fishery Market

地址：강원 속초시 중앙로147번길 16

Sokcho Beach | 2 小時

無濾鏡無修圖無P天空，束草的海就是這摸美，那個海平線上綿延一串的白雲真的太不真實，再次舉雙手發誓絕對不是P圖！ 去年九月去束草的時候，束草之眼還沒完工，工地+滿天風沙，整個沙灘濃濃的廢棄感，這次去真的是今非昔比，三月盛大開幕的束草之眼摩天輪，現在假日去最少要排50分鐘（倒）無緣的束草之眼下次再見🥹

雖然沙灘很漂亮，但真的超級難拍照，大家失控地在沙灘上搭五顏六色的帳篷，各種七彩的泳圈跟陽傘，背景拍起來真的超級亂，三不五時還有在海邊也不放棄穿登山服的大叔大媽走大街晃過去，按快門只求一個快字👌🏻

特別的是束草海邊後面有一整片的樹林，遮陽good、簡單運動器材good、休息的長椅good上加good👍🏻 雖然周邊的咖啡廳跟餐廳不算多，但最大的優勢就是束草海邊距離束草高速巴士站走路只要10分鐘的距離！一下車就可以拖著行李箱奔向海的懷抱🥹 單男前提是從首爾塞車塞到束草屁股還沒爛腳沒有麻o(^_^)o 假日前往江原道就是塞車的無限循環🫠

🌊束草海邊

地址：강원 속초시 해오름로 186

Oeongchi Bada Hyangiro Trail | 2 小時

來束草的次數已經快超過五根手指頭，但走完整段海岸香氣路是第一次🥹 去年跟石來的時候，從束草海水浴場出發，走了一小段他大爺就一直喊好累不想走🙃 這次終於走完啦（滿足）

海岸香氣路是連結外甕峙港到束草海水浴場的海岸道路，沿路可以欣賞束草的大海風景，中間還會經過樂天渡假村，沿著樓梯上去可以看到更開闊的海景，這裡原本從韓戰之後是禁止一般民眾進入的區域，靠近束草海水浴場的一段路上也有許多防翻牆的鐵柵欄，2018年開始才設置步道，開放一般民眾參觀，美到韓劇《男朋友》裡面的朴寶劍都要帶努那宋慧喬來這裡度過浪漫的時光🫶🏻

之所以說這裡是璞玉是因為這裡真的超～美～但人潮跟它的美比起來實在不多，除了東海岸那藍到不能再藍的大海之外，沿路還可以看到許多岸邊的奇岩怪石，步道設置也非常完善，建議直接從外甕峙港口的入口出發，走到到束草海水浴場，兩個景點一次滿足🫶🏻

🌊海岸香氣路（外甕峙海邊） 외웅치 바다향기로

地址：강원 속초시 대포동 585-5

開放時間：夏季 7:00-19:00，冬季 08:00-17:00

建議行程時間：1.5hr(有餘裕拍照的程度) 下車之前問計程車大哥要走多久，他跟我們說20-30分鐘就走得完，根本是要用跑的吧🤣🤣🤣🤣

🌟束草跑行程推薦使用束草外國人專用計程車，一台車租三小時只需要20,000韓幣！！！跟朋友一起旅行超級划算！

⬇️外國人專用計程車預定⬇️

https://www.gangwontaxi.com

카페 스테이오롯이 | 1 小時

這家카페 스테이오롯이 可以說是束草最有人氣的咖啡廳，不但有超級美的圍繞式水池造景，室內的座位也各有特色，而訪客最喜歡的是咖啡廳後方的田園風光，一整片稻田與山景，讓人一下忘了城市的喧囂～

➰카페 스테이오롯이

地址：강원 속초시 관광로408번길 42

營業時間：10:00-17:00，週三週四公休

최옥란할머니순두부 | 2 小時

這家豆腐鍋是雪嶽山登山客的愛店，大家必點一邊原味豆腐跟辣豆腐鍋，小菜選擇多，搭配豆腐鍋一起吃非常下飯，除了豆腐鍋之外，也販售可愛的豆腐布丁～

➰최옥란할머니순두부

地址：강원 속초시 관광로 415

營業時間：二十四小時營業

Expo Tower (엑스포타워) | 1 小時

束草EXPO塔位於青草湖邊，晚間燈火通明的時後特別耀眼，完美融入青草湖邊的夜景，一旁有規劃完善的散步路，非常適合兩天一夜行程晚餐後的散步～

➰束草EXPO塔

地址：강원도 속초시 엑스포로 72

開放時間：平日 11:00 ~ 21:00、假日 09:00 ~ 22:00

第 2 天

Sangdomun Stone Fence Village | 2 小時

上道門石牆村算是束草比較鮮為人知的景點，聽到石牆村的時候，覺得台灣石牆也很多，有什麼特別的嗎(失禮) 來看了之後覺得這裡的景真的很美🥹 年代感的石牆+韓屋+綠油油的樹林跟田+雲霧繚繞的雪嶽山當背景，怎麼拍怎麼好看😮‍💨 在石牆上還可以發現可愛的藝術作品🥰 順便補充一下，這裡也是韓劇《雖然是精神病但沒關係》的取景地之一～

🪨속초 상도문돌담마을

地址：강원 속초시 상도문1길 30

🌟束草跑行程推薦使用束草外國人專用計程車，一台車租三小時只需要20,000韓幣！！！跟朋友一起旅行超級划算！

Domun | 2 小時

最最最重要的是這裡藏著一間有兩隻可愛貓咪的咖啡廳，距離束草高速巴士站只有15分鐘車程，賞完石牆村順便來邊擼貓邊賞雪嶽山，除了韓屋本身非常融入石牆村的氛圍之外，咖啡廳庭院的池塘造景也很詩情畫意，兩隻貓老大非常愜意在四周逛大街，而且很親人，雖然咖啡價位不便宜，但口味不錯+雪嶽山美景算一算還是很超值😎

➰咖啡廳資訊➰

📍道門 도문

地址：강원 속초시 상도문1길 31(距離束草高速巴士站約15分鐘車程)

營業時間：10:00-19:00

Seoraksan-ro | 1 小時

這家「雪嶽山路」是除了stay orosy外，束草的另一家人氣咖啡廳，主打自家烘焙的麵包與蛋糕，加上是韓屋造型的空間，吸引許多遊客朝聖，假日人潮非常多，一位難求！

➰雪嶽山路 카페 설악산로

地址：강원 속초시 설악산로 108

營業時間：10:00 ~ 18:00（週末營業至22:00)

Daepohang Fried Food Street | 1 小時

位於大浦港旁的炸物街深受遊客歡迎，琳琅滿目的炸物讓人眼花撩亂，喜歡海鮮的朋友千萬不要錯過！

대포항 | 1 小時

大浦港座落於雪嶽山山腳，雖然港口不大，但周邊有束草的炸物街，周邊也有許多住宿設施，吸引許多遊客前往～周邊也有許多人在這邊釣魚！

➰大浦港

地址：강원도 속초시 대포항길 64

Chilsung Boatyard Salon | 1 小時

保留過去的造船廠原貌的同時，把空間改造成咖啡廳，商店裡面隨處可見船的零件過去造船歷史的說明，最特別的是戶外用餐區還保留當時要把製造好的船送到海中的鐵軌～！！！在這裏能感受到濃濃的年代氛圍，面對青草湖的戶外座也能飽覽束草的美景🤩 旁邊還有小物店可以逛～

最加分的當然就是！去的時候有一隻可愛的黑白貓到處巡邏，聽朋友說其實有好幾隻貓警衛，不過去的時候只遇到一隻，大家可以來這裡碰碰運氣😎

➰七星造船所 칠성조선소

地址：강원도 속초시 중앙로 46번길 45

營業時間：11:00-20:00(最後點餐19:30)

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」