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老闆呼請手下留情！韓國超爆餡「奶油鹽麵包」被搶光，撥開內餡炸出來好療癒

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／店家IG@tongtonge_
圖／店家IG@tongtonge_

麵包控流口水！餡料滿到炸出來的奶油鹽麵包，誰看了不迷糊啊？這家位在首爾市江南區的人氣麵包咖啡廳「tongtonge」販售各式甜鹹麵包及飲品，鹽奶油捲也是探店必點。不過，這次UDN小編要介紹的是一款爆餡「奶油鹽麵包」，超爆餡料好驚人，還有2種口味可選，時常被顧客一掃而空。

圖／店家IG@tongtonge_
圖／店家IG@tongtonge_

圖／店家IG@tongtonge_
圖／店家IG@tongtonge_

飛韓國先收藏！這間鄰近首爾地鐵狎鷗亭羅德奧站的咖啡廳「tongtonge」，每天製作多種誘人食慾的甜鹹麵包、點心。其中，這款「奶油鹽麵包」更是超人氣，有鮮奶油、黃起士奶油等2種口味，光是麵包體本身就充滿奶油香，搭配2種口味餡料吃起來更高級。

圖／店家IG@tongtonge_
圖／店家IG@tongtonge_

圖／店家IG@tongtonge_
圖／店家IG@tongtonge_

不少韓國網友看到分享都大呼「太犯規了」、「這個奶油真不是開玩笑」、「外觀真的瘋了」，看出這款麵包的魔力，光用看的就讓人食指大動。喜歡吃麵包的朋友，若有到首爾旅遊，不妨將這家店排進行程，搶吃韓國在地人都超愛的美味吧！

tongtonge 狎鷗亭羅德奧店

地址：首爾市江南區宣陵路161街19(서울 강남구 선릉로161길 19 1층)

營業時間：10:00-21:30(最後點餐21:00)

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韓國旅遊 韓國美食 麵包 咖啡廳

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