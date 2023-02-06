巧克力當下酒菜！超迷你「hershey's巧克力豆」隱藏吃法一次看
超迷你hershey's巧克力！韓國當地連鎖超商「CU」近期上架超可愛的迷你巧克力，而且還是知名品牌hershey's，共推出牛奶巧克力、迷你半甜巧克力2種口味，濃郁牛奶味、不愛吃甜統統滿足，加上臨近情人節，買包巧克力吃甜甜剛剛好。
韓國連鎖超商「CU」出現hershey's迷你巧克力，「hershey's牛奶巧克力」外型及大小如同巧克力豆，而「迷你半甜巧克力」又更mini，超級可愛又吸睛。韓國網友分享「因為相信hershey's而買來吃」，果然不會讓人失望，還推薦可以撒在冰淇淋或是優格上，能夠好好活用搭配一番。
而有其他韓國網友表示「用來做餅乾剛剛好」、「學習的時候吃也很讚」，甚至有網友把它當作下酒菜！這兩款hershey's巧克力一包都是3000韓元(約台幣72元)，超迷你大小單單一把抓著吃也很過癮。
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