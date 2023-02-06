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台中LaLaport人潮爆量 Google評價卻獲低分三井回應了

巧克力當下酒菜！超迷你「hershey's巧克力豆」隱藏吃法一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@passionrod03授權
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超迷你hershey's巧克力！韓國當地連鎖超商「CU」近期上架超可愛的迷你巧克力，而且還是知名品牌hershey's，共推出牛奶巧克力、迷你半甜巧克力2種口味，濃郁牛奶味、不愛吃甜統統滿足，加上臨近情人節，買包巧克力吃甜甜剛剛好。

「hershey's迷你半甜巧克力」個頭又比牛奶巧克力更小、更mini。圖／IG@passionrod03授權
「hershey's迷你半甜巧克力」個頭又比牛奶巧克力更小、更mini。圖／IG@passionrod03授權

韓國連鎖超商「CU」出現hershey's迷你巧克力，「hershey's牛奶巧克力」外型及大小如同巧克力豆，而「迷你半甜巧克力」又更mini，超級可愛又吸睛。韓國網友分享「因為相信hershey's而買來吃」，果然不會讓人失望，還推薦可以撒在冰淇淋或是優格上，能夠好好活用搭配一番。

hershey's牛奶巧克力。圖／IG@passionrod03授權
hershey's牛奶巧克力。圖／IG@passionrod03授權

hershey's迷你半甜巧克力。圖／IG@passionrod03授權
hershey's迷你半甜巧克力。圖／IG@passionrod03授權

而有其他韓國網友表示「用來做餅乾剛剛好」、「學習的時候吃也很讚」，甚至有網友把它當作下酒菜！這兩款hershey's巧克力一包都是3000韓元(約台幣72元)，超迷你大小單單一把抓著吃也很過癮。

圖／IG@passionrod03授權
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