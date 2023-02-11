發現隱藏版美食之都！ 韓國2天1夜「大田吃貨小旅行」 必買伴手禮非聖心堂莫屬

跟著 愛蜜莉在韓國( ¨̮ )︎︎❤︎︎ 於 2022-11-26 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 7 個景點，其中包含 Yulam、Interview Coffee、상소동산림욕장。

大田位於韓國中部地區，是韓國的第五大城市，也是韓國科技發展的重點都市，有名的韓國科學技術院（KAIST)就是在大田～ 雖然大田觀光景點不多，連韓國人都會自嘲是無聊的都市，不過卻有許多好吃的美食，這裡也是宋仲基的老家，韓國知名的麵包店聖心堂也在大田，大田距離首爾搭火車只需要一小時，當日旅行也非常適合～！

第 1 天

Yulam | 2 小時

去年在大田紅到冰櫃的早午餐店，平日去人還是不少，除了外面的入口跟座位區可以拍爆之外，裡面的簡約裝潢也給人一種舒服的感覺，也有家庭聚會的包廂可供使用，整體採光都很不錯，有窗邊位置跟隱蔽性較高的位置供選擇😎

🔸yuram綜合早午餐組合 유람브런치바스켓 18.0

這個大概就是店中招牌，必點中的必點，幾乎每桌都有擺這個早午餐籃，上菜的時候是兩層疊在一起，無知如我還一直想說天啊只有一層要18000韓幣也太貴，結果移開上層別有洞天呢😌份量超級大，而且餐點種類也很多，香煎培根、香腸、薯條、美式炒蛋、法式吐司、酥烤可頌、蝦子還有溫沙拉、生菜沙拉跟濃湯，18000韓幣通！通！包！真的超級划算的啦！喜歡生菜的朋友絕對會喜歡這家的沙拉，用的菜不是一般隨便的生菜，真的是百貨公司美食街那種高級感upup的那種尊爵生菜，當我還在思考18000韓幣在首爾能吃到什麼的時候，籃子已經見底了，如果要比喻首爾跟大田，大概就像台北跟台中的感覺，物價差異的部分真的很有感覺，再次膜拜大田親民物價，並且賜予美食之都的美名（在我心中）

🔸干貝鮮蝦沙拉 18.0

超大一盆，貝類也很大，點綴的水果是香吉士，跟海鮮類很搭，沙拉的口味跟早午餐一樣，不再贅述，就是推😌

飲料部分價格落在4500-6000韓幣不等，跟一般早午餐餐廳比起來也不算貴，早餐籃我們是三個人分著吃，吃完大概6分飽，不會太撐但又得到滿足感，推經濟實惠💰如果硬要挑一個缺點就是出餐速度不算快，我轉頭看到脖子快扭到才終於上餐🤫

📍Café yuram 유람

地址：대전 유성구 도안대로 553-1（近大田地鐵儒城溫泉站3號出口）

營業時間：11:00am - 10:00pm（公休日另行公告）

Interview Coffee | 2 小時

這家Coffee Interview在ig紅透半邊天，只要搜尋大田咖啡廳推薦，應該百分之九十九都有這間（漏掉的1%是忘記放），在大田的咖啡廳裏面應該算滿有指標性的，不過實際去之後，發現他比我想像中小，有室內座跟戶外座，咖啡廳整體的布置氛圍很有一致性，兩層樓的那棟建築是必拍地標，如果不是天氣太熱，坐在河邊戶外座喝咖啡應該很浪漫的😌

🔹美式咖啡 4500韓幣

美式咖啡有green lady、wood man跟bush man三種豆子可以選擇，三種喝過之後沒有找到我特別喜歡的 😩不是太酸就是太苦，不然就是濃到快心悸，不是很合我的口味，配著司康喝還行，但單喝真的有點太強，價錢跟一般中大型咖啡廳比沒有特別貴，算還可以接受～

🔹巧克力司康&起司司康 3500韓幣

司康在上餐前會再加熱過一次，一個還滿大的，巧克力口味裡面有巧克力豆，不會太甜，起司口味滿濃郁的，也沒有很重的奶味，但要趁熱吃，冷掉之後變硬很難切開XD

不過平日下午人潮就滿多的，小缺點大概就是動線規劃不是太好，一進去會有點不知道在哪裡點餐，點餐的空間也不大，大家擠成一團，除此之外表現中上，用餐環境也算舒適，拍照的點很多，提供給想來踩點的朋友參考～

📌 Coffee Interview 카피인터뷰

地址：대전 유성구 한밭대로371번길 25-1 1층

交通方式：地鐵大田站搭101號公車，於忠南大學站下車後步行約5分鐘(總共約需1小時)

營業時間：每天11:00-22:00

상소동산림욕장 | 2 小時

大田的小泰國、秋天賞楓名所🍁

大田真的是好山好水適合居住，但就是沒什麼特別的景點可以去，出發之前找到了這個超異國風的上所洞山林浴場跟長泰山自然休養林，但兩權相害取其輕(?)，加上時間有限，最後選了這個看起來比較特別的上所洞山林浴場～

雖然距離大田市內也是有夠遠，但時間充裕的話還滿值得一來，除了周邊可以露營生火烤肉之外，山林浴場也很適合散步，討厭運動跟爬山的朋友也可以毫無困難征服，通往山林浴場內部的木橋下，還有人在溪谷戲水抓魚，入場也沒有另外收費，動線規劃得還不錯，我們一進到園區就直奔人氣拍照點，比想像中好找，跟著告示牌就能馬上找到～！

如果在大田不小心吃太多，很適合來這裡散步運動(?) 這應該會是大田最後一發了吧…嗎…是吧？才不是，還有一個很好吃的蛋糕沒有發到😌

📍상소동산림욕장

地址：대전 동구 상소동 산 1-1

交通方式：大田站搭乘501號公車，於「상소동산림욕장」站下車，約需40分鐘

開放時間：夏季 09:00-20:00、冬季 09:00-19:00

第 2 天

원조태평소국밥 | 2 小時

這家專賣牛肉湯飯跟生牛肉的店是受到韓國在地人推薦來採點，計程車的司機大哥聽到我們要去吃태평소국밥，驚訝問我們是怎麼知道的，下車前還特別傳授給我們老饕獨門吃法 😎

店裡的菜單很簡單，就是牛肉湯飯、牛排骨湯、燉牛骨、生牛肉sasimi跟大家很常在傳統市場看到的那種生牛肉，我們剛開始點了牛肉湯飯、牛排骨湯跟生牛肉sasimi而已，但真的吃到意猶未盡，又加點了市場生牛肉🤤

🔹牛肉湯飯(湯&飯分開) 따로국밥

牛肉湯的湯頭很濃郁，沒有奇怪的腥味，而且膠質很豐富，吃完之後嘴巴像塗了一層天然的護唇膏~上餐的時候不會有調味，桌上有鹽跟胡椒，可以隨自己喜好斟酌添加，牛肉湯的肉給的很豪邁，不用怕吃不飽，配白飯吃真的超級幸福，這樣居然只要7500韓幣，窩的天，趕快用韓幣下架它！

🔹牛排骨湯 소갈비탕

相較於牛肉湯的濃郁，排骨湯比較清爽無負擔的感覺，排骨肉超！級！嫩！推薦給喜歡噌骨頭＆喜愛清爽湯頭的朋友，雖然我個人偏愛濃郁的牛肉湯😍

🔹生牛肉sasimi 한우육사시미

俗人如我在韓國只看過一般的市場生牛肉，這種像生魚片被切得一片一片擺在盤子上的真的是第一次，不過後來聽朋友說其實韓國某些地區的確是這樣吃的，生牛肉很新鮮，油花分布的比例也很棒，不會太肥或太瘦，牛肉厚薄恰到好處，只沾香油＋鹽就很好吃，牛肉入口即化，跟朋友邊吃邊發出讚嘆聲比讚，推這道必點！

🔹生牛肉 한우육회

滿多店家都會在生牛肉下面鋪切成條狀的水梨，吃生牛肉時能解膩＋增加清甜口感，但這家沒有，上面有撒一點蔥花跟白芝麻，吃起來倒也不會特別膩口，肉質也新鮮，之前有吃過冷凍牛肉真的超NG，果然有比較之後就能判斷出好壞🤔 不過如果預算有限的話，建議點生牛肉sasimi，很特別的口感，吃起來也很過癮！

吃完之後真的是意猶未盡，而且CP值真的太高，7500韓幣的牛肉湯飯首爾哪裡吃得到啦(哭倒) 回首爾之後還心心念念，我真的願意為了這個湯飯當天來回首爾大田來吃🥺（還要買聖心堂炸菠蘿😉）還是乾脆鼓吹老闆在首爾拓點比較快🤔

🔸태평소국밥

地址：대전 중구 태평로 116

交通方式：大田地鐵五龍站3號出口步行約15分鐘／地鐵大田站搭612號公車在태평오거리站下車）

營業時間：24小時營業，但因疫情關係略有調整

Keoning | 2 小時

去年在大田開幕之後非常有人氣的咖啡廳，主打手沖咖啡跟超級扎實的蛋糕，本店是카페 좋다，之前吃過一次覺得念念不忘，這次來大田又再訪～

수생식물학습원 | 2 小時

可以同時享受360度無死角大清湖美景、山景跟植物景觀的私房景點就是水生植物園，真的美到美丁每當，大清湖看起來真的就跟照片看到的一樣水，真的美到下巴掉下來🥺

園區是私人營運的，整體規劃的很好，無論是散步到還是各種植物區，都不會有太擠或是很俗氣的感覺，除了壯闊的大清湖景之外，裡面的城堡也很美，只是如果要拍得好看應該要有空拍機之類的設備，拍起來就會很有偽歐洲旅行的感覺，整個行程慢慢走＋拍照大概抓2小時左右比較剛好，除了城堡之外，園區裡面還有一個號稱世界最小的教堂，僅容旋馬有難度的那種小，總之整個園區逛完覺得很療癒又放鬆，還有機會巧遇可愛貓貓❤️

去之前以為是在大田裡面，結果實際上已經脫離大田，跑到忠清北道了… 現在可能還沒打開知名度，加上它的位置真的遠到連計程車司機都帶著懷疑前世今生的眼神問我們：確定繼續往前走嗎…? 所以遊客還不算太多，沒同行友人或沒車的朋友這個點可以先pass，真的是在山的山裡面，差點叫不到計程車回不去的那種（以過來人之姿拍你肩）

📍水生植物園 수생식물학습원

地址：충청북도 옥천군 군북면 방아실길 255（腳跟公車到不了的那一端）

開放時間：10:00~18:00（週日公休）

入場費：6000韓幣／人

⚠注意＆愛蜜莉提醒：

1) 需上網事前預約才能入園

2) 大田站－水生植物園車程大約30-35分鐘，計程車費單程抓2萬-2萬5韓幣，如果在水生植物園叫不到kakao計程車可以詢問櫃檯阿姨幫忙，提供計程車司機電話叫車，或是碰運氣看有沒有人剛好搭計程車進來，去攔截往大田市內的車

聖心堂 | 30 分鐘

來大田必買的伴手禮絕對非聖心堂莫屬，雖然提供KTX宅配服務，但目前除了大田之外在其他地區都沒有分店，招牌是炸菠蘿，紅豆跟地瓜口味都非常讚！！其他品項也都很優秀，目前在聖心堂吃到的麵包都沒有踩雷，目前我心目中韓國麵包難波萬！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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