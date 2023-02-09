冬季就要玩韓國！滑雪、冰釣、玩雪橇、火烤鮮魚統統能體驗

冬季到韓國滑雪，已成為台灣民眾熟知的活動，但除了滑雪，韓國擁有許多冬季慶典，提供給遊客各種冬季遊韓的樂趣，例如經典韓劇《來自星星的你》中，千頌伊與都敏俊的雪中之吻、都敏俊熱愛冰釣，讓冬季遊韓更添浪漫色彩，正值白雪紛飛的冬季，韓國除了滑雪之外，還可以體驗冬季慶典的冰釣、徒手抓魚、雪盆、雪橇、冰雕、生魚片、烤魚等活動，以及溫暖身心的SPA及溫泉、汗蒸幕文化、熱騰騰的冬季美食，展現冬季遊韓的魅力。

韓國擁有許多冬季慶典，提供給遊客各種冬季遊韓的樂趣；圖片提供／韓國觀光公社

近期台灣前往韓國，除了仁川、金浦機場等首都圈航線之外，濟州、釜山、大邱、襄陽等韓國地方機場也陸續復航，台灣旅客有了更多的訪韓旅遊選擇。為迎接2023新的一年，韓國觀光公社攜手10大航空公司、25家旅行社與OTA業者，共同推出【韓國超展開】活動，讓台灣朋友們都可以在活動期間內來趟命中注定的韓國之旅即日起至3月26日，共準備了三項好運活動：『月月抽！』買行程登錄抽大獎、『驚喜戳戳樂』天天加碼送、『分享活動』請你喝下午茶，給準備去韓國、冬季已經去韓國的台灣朋友們。

韓國熱騰騰的冬季美食，讓人大快朵頤；圖片提供／韓國觀光公社

韓國觀光公社台北支社 李長儀支社長表示，希望透過這個活動，台灣的消費者們能夠得到在韓國旅遊上實質的優惠。歡迎大家來韓國欣賞浪漫的雪景、體驗韓國特有的冬季活動，不久之後即將盛開的櫻花季更是值得大家提前規劃訪韓賞櫻之旅，欲知更多詳情請瀏覽「韓國超展開」活動網站。

韓國冬季冰釣；圖片提供／韓國觀光公社

韓國的冬季隨著聖誕季的到來，市區的街道紛紛換上新裝，被妝點得華麗萬分。歲末年終、1月到2月則有許多以冰雪為主題的慶典，以及結合當地獨特冬季文化與特產的慶典，於韓國各地接二連三地登場。

平昌鱒魚節不僅有冰釣鱒魚的體驗活動，還有徒手抓鱒魚有趣的活動；圖片提供／平昌鱒魚節委員會

平昌鱒魚節2022.12.30～2023.1.29

睽違3年，平昌鱒魚節終於再度舉行。慶典舉辦地的平昌郡，是韓國擁有最多鱒魚養殖場的地區。由於鱒魚只生活在優質的水中，因此以平昌清澈乾淨的好水養殖出的鱒魚，魚肉特別美味有彈性。平昌鱒魚節不僅有冰釣鱒魚的體驗活動，還有徒手抓鱒魚、滑雪橇等豐富有趣的活動。而附近還有Alpensia滑雪渡假村與龍平滑雪渡假村，可以就近感受冬季運動的魅力。

平昌鱒魚節地點：江原道平昌郡珍富面京江路3562 五臺川平昌鱒魚節會場

韓國鱉島冬季慶典；圖片提供／韓國觀光公社

鱉島冬季慶典2022.12.23～2023.3.1

鱉島冬季慶典以冰釣鱒魚聞名，可將直接捕獲的鱒魚火烤或做成生魚片食用。主要活動有滑雪橇、搭乘電動雪橇、傳統體驗等。從首爾龍山站搭乘ITX青春列車可以快速抵達加平，附近還有南怡島、晨靜樹木園、小法國等著名旅遊景點，遊客可一起安排進行程當中。

鱉島冬季慶典地點：京畿道加平郡加平邑加平堤防街119

韓國冰雪王國華川山鱒魚節；圖片提供／韓國觀光公社

冰雪王國華川山鱒魚節2023.1.7～1.29

冰雪王國華川山鱒魚節是每年定期在山鱒魚與水獺居住的清靜自然地區──華川所舉辦的熱門慶典，以在厚厚的冰層上釣魚，或徒手在冰涼的水裡抓魚等活動最受歡迎。現場隨時都有指導員在一旁教你怎麼抓魚，釣到魚後還可直接做成烤魚或生魚片食用。

冰雪王國華川山鱒魚節地點：江原道華川郡華川邑山鱒魚街137 冰雪王國華川山鱒魚節慶典會場

韓國麟蹄冰魚節；圖片提供／麟蹄郡

麟蹄冰魚節2023.1.20～1.29

麟蹄冰魚節不僅可以直接體驗釣冰魚的樂趣，還有冰上雪橇、大型冰魚雪橇以及冰雪溜滑梯等各種活動，更能使用自己所釣上的冰魚，做成生魚片或炸魚，一嚐新鮮美味。

麟蹄冰魚節地點：江原道麟蹄郡南面富坪里555-2 麟蹄冰魚節會場

太白山雪花節；圖片提供／太白市

太白山雪花節2023.1.27～1.31

太白山雪花節是雪和人融為一體的慶典，有精采表演、雪雕作品展、滑雪橇等多彩多姿的活動，更可欣賞到白雪靄靄的太白山美景。

太白山雪花節地點：江原道太白市天祭壇街162 太白山雪花節會場

晨靜樹木園五色星光庭園展；圖片提供／晨靜樹木園

晨靜樹木園五色星光庭園展2022.12.9～2023.3.19

晨靜樹木園五色星光庭園展是在10萬多坪的戶外庭園內設置五彩繽紛的燈光照明，每年定期於冬季舉辦的夜間點燈活動。在華麗的人工照明中，仍能感受到自然之美。點燈時間為下午5點至晚上9點，週六延長至晚上11點。

晨靜樹木園五色星光庭園展地點：京畿道加平郡上面樹木園路432 晨靜樹木園

韓國濟州野火節；圖片提供／韓國觀光公社

濟州野火節2023.3.17～3.19 (暫定)

從前濟州島的居民靠著養牛耕田過活，習慣以草料餵牛，為了驅趕草裡的害蟲，因此舉行了在田野中放火的儀式。這樣的儀式轉變為現代化的慶典，就成了現在的濟州野火節。慶典現場預計會進行燃放野火、傳統婚禮等各種體驗活動。

濟州野火節地點：濟州特別自治道濟州市涯月邑鳳城里山59-8 晨星岳

※ 冬季慶典因天候因素可能臨時調整日程或取消，請務必於行前再次確認。※參加各式活動時請隨時注意安全！尤其是於大型活動或人多聚集的場所請避免與他人推擠、衝撞並確保自身安全空間24小時安全旅遊熱線1330

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撰文／方雯玲 Wenling Fang

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