韓國烏耳島超好玩2日遊！7大景點推薦「絕美日落、海鮮大街、生命之樹、海邊咖啡廳」

跟著 艾蜜莉關x吃貨の韓國日常 於 2022-10-08 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 9 個景點，其中包含 오십이도칼국수오이도점、생명의나무 전망대、Oido Red Lighthouse, Gyeonggi-do。

在我的愛劇《推理的女王》中看到烏耳島場景時就一直很想來這邊玩,網路上也有很多人分享當地超澎湃的海鮮大餐&絕美日落,於是今年我們便選擇到烏耳島來慶祝我的生日XD結果這邊真的好美又好好玩!

第 1 天

오십이도칼국수오이도점 | 1 小時

1.海鮮大街

第一天天氣真的超好的🌞整個天空雲朵超夢幻的哇！

烏耳島的海鮮大街真的超多餐廳!我們選了這間超人氣長條火鍋海鮮刀削麵餐廳，需要等30組客人才輪到我們，只好先抽號碼牌在附近拍拍（建議大家可以提早時間或平日過去，就可以避開人潮）

進去之後我們點了

해물통칼국수 長條火鍋海鮮刀削麵 2人份

32000韓元

裡面海鮮超豐富的！有蛤蜊、鮑魚、章魚、鮮蝦、硬殼蝦、豬肉、餃子、蔬菜、金針菇、紅蛤等，還附一盤泡菜這樣

湯頭屬於一開始覺得稍淡，但越煮越好喝的那種海鮮湯～

海鮮也都超新鮮、好吃！麵條Q彈有勁～

想要嚐嚐海鮮刀削麵的話，是不錯的選擇之一。

52度長條火鍋海鮮刀削麵

地址：경기 시흥시 오이도로 113 1,2층 오십이도칼국수 본점

생명의나무 전망대 | 10 分鐘

2.生命之樹觀景台

這裡真的好好拍~搭配晴空萬里拍出來的效果就是絕!

Oido Red Lighthouse, Gyeonggi-do | 30 分鐘

3.紅色燈塔 4.水桶列車

來烏耳島一定要來這個紅色燈塔打卡一下哇!且旁邊就有水桶列車可以搭,每個成人5000韓元~

生意超好的,他們一天應該都能賺到百萬韓幣了吧XD

水桶列車會有阿啾西在前面領路,開超快、超刺激的!我跟無厘彬沿途一直尖叫XDDD還可以邊欣賞沿途風景、吹吹風又好玩!很適合情侶、親子、朋友一起來玩喔!

오이도 선착장 갯벌체험 | 1 小時

5.濕地&泥灘體驗

紅色燈塔旁邊真的蠻多可以逛的,有小小的水產市場還有泥灘體驗

(體驗時間因漲退潮時間而異 / 諮詢 : +82-31-319-0205)

- 挖貝類 (提供尖頭鋤、籃子/ 每人限一籃)

- 體驗費用 : 兒童 5,000韓元、成人 7,000韓元

- 泥灘滑橇體驗(限小學生以下) 費用 : 1,000韓元

不過我們去的時候沒有這個活動,建議大家去之前可以電話諮詢或是上網確認一下喔!

PROJECT_C | 2 小時

6.絕美日落

終於來到我最期待的日落時間了,我們在大概五點多的時候來到Project C cafe,等了15分鐘左右才有好的位子出來~

我們點了原味的焦糖香蕉薄鬆餅,上面撒了些杏仁片~香蕉表面有薄薄的焦脆焦糖,搭配冰淇淋跟鮮奶油一起吃超好吃的!飲料則是杏仁奶油拿鐵,杯緣撒了些杏仁碎片,奶油拿鐵超大杯的又好喝!感覺兩人點一杯較剛好!

這期間都會有窗戶隔著,所以拍照就稍有阻礙,直到5:40分左右工作人員終於把窗戶全打開,才得以看到完整的絕美日落!那橘紅橘紅的夕陽映照在海面上閃耀光芒,美得跟夢境一樣~~太美了!讓人驚呼連連!烏耳島的日落果然名不虛傳啊!狂拍了好多張照片!

喜歡看日落的朋友一定要來看一次的哇!

프로젝트 C(Project C Cafe)

地址:경기 시흥시 오이도로 201 1층

Oido Red Lighthouse, Gyeonggi-do | 1 小時

看完日落又肚子餓了XD便到紅色燈塔旁的路邊攤吃吃喝喝~

我們吃了炫風馬鈴薯串、奶油烤章魚腳、烤雞肉串、燒酒螺、魚板串,簡簡單單也很美味、滿足!

第 2 天

Hun's 大蒜麵包 烏耳島紅燈塔店 | 1 小時

這間就位在52度長條火鍋海鮮刀削麵的附近,我們選了鮮蝦香蒜麵包跟起司香蒜麵包,兩款都有很濃郁的大蒜香!雖然沒有吃到完整的蝦仁但醬裡面有蝦跟酸黃瓜的味道,蠻好吃的!我們一致覺得鮮蝦香蒜麵包比起司麵包更好吃!推薦給大家囉~

훈이네마늘빵 오이도빨간등대점

地址:경기 시흥시 오이도로 115 1층

허니비치 | 1 小時

7.海邊咖啡廳

本來第二天想去仙才島的,殊不知突然下大雨......只好改去Honey Beach海邊咖啡廳~

總共有四層樓

4樓 Sky Zone 可以拍很多網美照,可惜下雨我們就沒上去

3樓 露營區 2小時20000韓幣(不含飲料) 需在櫃台先付款才能使用

2樓 Couple Zone 適合情侶

1樓 Family Zone 適合家庭

B1 貓貓區(這裡不推薦,雖然有貓貓,但味道很重,沒有清潔乾淨的感覺)

1~3樓都是可以邊喝咖啡邊看海景的,裡面的裝潢也都很可愛、很有異國風情,非常好拍照

想要愜意的喝個下午茶或咖啡賞海景的話,可以來這裡呦!

허니비치(Honey Beach)

地址:경기 안산시 단원구 대부황금로 1495 허니비치

16호원조할머니손칼국수 | 1 小時

接著我們就來吃網路上查到的另一間16號元祖奶奶手工海鮮刀削麵

雖然海鮮很澎湃,但味道沒有預期的好吃,也蠻貴的,同等價位在首爾就可以吃到更好吃的~

建議大家可以在海鮮大街吃任一間烤貝，網路上很多人推청춘조개 跟조개포차，可以參考呦!

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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