尋找你的Mr. Sunshine！首爾論山兩天一夜快樂行

跟著 韓國豬腳大叔和花蓮小女兒 於 2022-10-23 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 12 個景點，其中包含 Jonggak Station、함흥면옥、Sunshine Studio。

追著Mr. Sunshine

體驗過去厚重的歷史

感受現代熱鬧的首爾

找尋屬於自己的陽光

第 1 天

Jonggak Station | 幾秒

一早就出發，平常熱鬧的首爾市中心

路上沒有什麼人在走動

經過飲食店的巷子，每一間都是休息的狀態

一個人走在路上有點秋天的寂寞感🍂

10月底的韓國，早晚大約是7、8度

已經是台灣的冬天了🥶

不過中午又會到溫暖的19、20度

最近出門穿衣都好煩惱😅

這次的旅行是兩天一夜，

搭乘大型巴士移動前往韓國忠清南道的論山(논산)市

論山市(논산시)在世宗市(세종시)、大田(대전)的西南方

論山(논산)是韓國陸軍訓練基地所在地

除了有電視劇Mr.Sunshine(陽光先生)的拍攝場、

及可以體驗射擊的練習場、漆彈場 等

也是朝鮮半島三國時代的百濟國(백제 B.C.18-660年)的遺址地

非常適合走一場歷史、文化之旅！

함흥면옥 | 1 小時

從首爾搭乘大巴前往論山(논산)

大概花了2個多小時

途中有停公路休息站

但是因為抵達論山後馬上要吃午餐

所以我們只有下車上洗手間

(朋友說她非常想吃休息站烏龍麵😆)

中午我們吃함흥면옥(咸興麵屋)

雖然是連鎖品牌

但是在論山地區是當地的美食店(맛집)之一！

連韓國人都會介紹！

而且我們去的這間姨母們都很親切喔～

導遊說韓國飲食文化的代表之一就是冷麵(냉면)

這間餐廳是韓國眾多冷麵其中的咸興冷麵流

麵條是由馬鈴薯、地瓜製成

有常見的水冷麵(물냉면)也有辣味的拌冷麵(비빔냉면)

這間店的麵條是在餐廳直接製作的！

雖然是細麵，但是非常有彈性！

吃之前一定要用擺在桌上的剪刀剪幾下

把麵條剪短後再吃喔～

麵條很Q彈所以不是很容易吞咽

小朋友吃的時候一定要小心⚠️

桌上還有搭配冷麵的醋跟醬料

可以依照自己的喜好自行調整～

除了冷麵外，我們也吃了超大顆的餃子(만두)

韓國的餃子雖然不是水餃

但是皮薄餡多

沒有吃過的朋友可以點一份試看看🥟

最後可以搭配姨母送來的熱湯(육수)

是用韓牛熬製的肉湯

用普通的飲水杯裝…看起來很神奇😆

吃完了冷麵配上一杯熱牛湯

真的是人間美味😋💗

吃完還能續杯喔～

🔸함흥면옥

地址：충남 논산시 대학로 81 1층

營業時間：週一到週日 10:30～16:00

每週三休息

網址：https://hamhung.modoo.at

電話：041-735-5005

Sunshine Studio | 2 小時

吃完午餐，

來到韓劇陽光先生Mr. Sunshine的拍攝地

Sunshine studio(선샤인스튜디오)

不知道大家有沒有看過Mr. Sunshine這部韓劇？

我還在日本的時候看過幾集

但是實在太悲傷了…沒有看完🥲

Mr.Sunshine的背景是韓國被日本殖民時期

(約1902-1907年左右)的首都漢城(現首爾)發生的故事

有那個時代的痛苦與身不由己..

那個時代的韓國

路上有三種服飾：韓服、和服、洋服

我很喜歡那種在路上每個人穿著不同服裝的文化衝撞感

來到Sunshine studio(선샤인스튜디오)

也可以付費穿上以上三種服飾，體驗當時的生活～

🔸租借時間都是2小時

(實際金額為現場為主)

套餐(세트)

A 衣服+配件小物2樣

大人：27,000 小孩：23,000

B 衣服+配件小物3樣

大人：30,000 小孩：25,000

單品(단품) 大人：20,000 小孩：15,000

韓服、軍服、洋裝、西裝、浴衣

*大衣 大人：10,000韓元

配件小物(帽子、陽傘、手提包、劍、槍..等) 5000韓元

(還有組合價！)

我本來想換整套有年代感的洋裝套裝

但是看了看腳上的白運動鞋…

覺得帶了帽子應該也會因為鞋子出戲😅

不過還是希望下次去換上皮鞋

來個整套的裝扮！

Sunshine studio(선샤인스튜디오)裡面很漂亮

到處都是漢城鐘閣區(종각역)的歷史景色

走在裡面就像是回到1900年代！

還有韓劇的OST音樂🎶

完全身歷其境😳

如果有看過這部戲的朋友

強烈推薦來韓國一定要去走一走👍🏻

🔸 Sunshine studio(선샤인스튜디오)

地址：충남 논산시 연무읍 봉황로 90

⚠️每週三公休

網址：https://www.sunshinestudio.co.kr

논산밀리터리파크 | 1 小時

到Sunshine studio(선샤인스튜디오)也一定不要錯過

就在旁邊的論山軍事園區(논산밀리터리파크)

其實這兩個地方合起來叫Sunshine Land

可以體驗1900年代的風情及論山軍事特色的風景區

這個體驗館裡面也有1950年代風格的攝影地

聽說常常有電視台來拍攝

當天剛好遇到SBS月火電視劇的拍攝

我們雖然不能進去參觀

不過在外面遇到了穿著學生制服的臨演們😆

🔸論山軍事園區(논산밀리터리파크)能體驗射擊、漆彈等

體驗價格依照各種類型個別支付

漆彈場地費14,000

另付大人/人 14,000

室內BB射擊/人 2,000

VR體驗從15,000~5,000不等

我們玩了BB彈射擊

一共有40發彈，讓我們一直把彈打完為止

看誰最高分～😎

我才1900分，低分區😂

以後有機會也想體驗漆彈生存遊戲😆

🔸 論山軍事園區(논산밀리터리파크)

地址：충남 논산시 연무읍 봉황로 102

營業時間：10:00～18:00 每週三公休

網址：https://www.nonsan.go.kr/sunshine//

百濟文化園區 | 2 小時

體驗完現代的論山(논산)後

我們繼續乘坐大巴前往百濟文化園區(백제문화단지)

了解千年之前的百濟文化

朝鮮半島上曾經有過三國鼎立的時代(삼국시대)

有統治北方的高句麗(고구려)

位於半島西南部的百濟(백제)

及東南部的新羅(신라)

古代王國百濟(백제)從西元前18年至660年活躍於

漢城(現首爾)漢江一帶到西南部的忠清南道處

目前忠清南道的公州市、扶餘郡及全羅北道益山市

都有百濟歷史遺跡！

百濟與中國、日本往來頻繁

因此也受到兩國很多影響

這次我們去參觀的是百濟文化園區(백제문화단지)

為歷時20年才建造完成

整個園區範圍非常大，有100萬坪！！

朋友們都覺得比景福宮好逛，人少悠閒又美麗☺️

尤其推薦去體驗試穿傳統百濟服飾

坐在王椅(? 上拍照📷

還有一位超專業的爺爺會幫忙修圖😂

我跟朋友都以為他拍完馬上就會給我們

沒想到他是一位藝術家😳

不僅拍照的角度很要求

拍完後還幫我們修圖、畫了一張特別有著我們名字的照片！

爺爺講話非常有趣😆

以後大家有去百濟文化園區的話

記得跟他說是台灣來的！

有兩個台灣女生推薦的！

除了宮殿式建築外

也有百濟民眾生活的村落建築

可以看到不同面貌的百濟國！

萬聖節期間🎃

還有找尋鬼怪的夜遊行程😆

其實外面還有百濟歷史文化博物館

但是礙於時間關係沒能去參觀..

再來一次的理由又有了呢😉

🔸 百濟文化園區(백제문화단지)

地址：충남 부여군 규암면 백제문로 455

網站：http://www.bhm.or.kr/html/kr/

營業時間：週一公休，其他時間請再自行確認喔～

구드래황토정 | 1 小時

晚餐來到黃土亭(황토정)吃韓式料理불고기(韓式炒肉)

普通韓式炒肉(불고기)都是用較無油脂的前腳

就是吃起來口感比較差、比較硬的肉

薄切後加上調味再炒

但是這家餐廳只使用韓牛

所以吃起來很軟、很美味😋

只可惜量跟普通的牛肉比…少了很多

女生都會覺得不太夠的程度

不過這家餐廳的小菜非常多！

可以一直續也都非常好吃👍🏻

環境也非常漂亮

很適合想試試看韓式料理的朋友們～

當天我們還一直聽到別的包廂公司聚餐再敬酒🍻

感覺是當地居民也會常去的名店！

但因為是使用韓牛

所以一人份韓式炒肉3萬韓元

量卻比普通餐廳少

味道是真的很不錯

服務人員也超級親切

大家斟酌考慮看看喔～

🔸구드래황토정

地址：충남 부여군 규암면 백제문로 30

網址：https://m.blog.naver.com/cjy6263?proxyReferer=

營業時間：公定假日休息，其餘11:00-21:00正常營業

Lotte Outlet Buyeo | 2 小時

晚上到飯店後

放下行李馬上去在飯店旁邊的樂天outlet逛逛

扶餘的Outlet設計的非常古色古香

我個人非常喜歡！

晚上人不太多

能舒服的慢慢逛慢慢拍照

如果需要的話

可以在這裡進行大採購😆

晚上拍照也很美喔🥰

🔸롯데아울렛 부여점

地址：충남 부여군 규암면 백제문로 387

網址：https://m.lotteshopping.com/branchFloorGuide/floorGuide?cstr=0345

營業時間：10:30-20:30(六日21:00)

Lotte Buyeo Resort | 12 小時

逛完outlet回來飯店休息

樂天渡假村整體造型也是古色古香

木頭造型的圓環白天晚上都很美😍

我們光是在圓環就拍了超多照片😆

飯店佔地很廣約100萬坪

旁邊除了有Outlet外，正對面就是百濟文化園區

(對！下午去逛的園區！)

大廳、房間都蠻舒服漂亮

房間內還有浴缸

⚠️但是不附牙刷、牙膏

也沒有茶包、咖啡…

我們因為是團體沒有附拖鞋

朋友打電話去問說要加錢才有🫠

不知道是因為我們是團體客沒有？

還是通通都要加錢才有？

⚠️訂房前請再自行詢問看看喔！

房間外還有一個小陽台

面向百濟文化園區的話

晚上可以看到文化園區的燈火喔～

點燈的五層木塔🤩

🔸롯데리조트부여

地址：충남 부여군 규암면 백제문로 400

網址：https://www.lotteresort.com/buyeo/ko/about

第 2 天

Lotte Buyeo Resort | 幾秒

早晨起來一開窗

就看到窗外的高爾夫球場

綠油油的一片⛰

趕在出發前去飯店的餐廳吃早餐～

超級推薦👍🏻👍🏻👍🏻

種類超級多！而且每一樣都很好吃😋

除了沙拉、麵包，韓式、美式外，

也有現煮的越南河粉、肥美的鮭魚生魚片

(早餐吃生魚片??)

也有飲料區、水果區

(因為用餐人很多，不好意思拍太多食物照)

完全可以滿足各式各樣的口味！

要不是要趕著回首爾

我真想在這裡一樣一樣慢慢品嚐😅

吃完早餐後

我們也準備出發回首爾了～

부여 안녕~🙋🏻‍♀️

高麗蔘雞湯 | 1 小時

從論山(논산)回來首爾

中途也停了一個休息站

大約2個多小時(沿途一直睡😴)

終於抵達首爾市中心市廳(시청)

我們直接先去吃午餐😆

(整路吃吃喝喝睡而已)

來到曾經獲得米其林的高麗蔘雞湯(고려삼계탕)

除了一人一鍋的蔘雞湯外

還附有人蔘酒

可以直接喝也可以加入雞湯中提味～

當天氣溫稍微低一點

所以吃上熱呼呼的雞湯真的是人間美味😋

瞬間連外套都不用穿了😆

除了我們旅行團外

也有非常多在附近上班的的上班族午休來吃

阿姨們服務親切

泡菜配菜也都是可以續的喔～

🔸고려삼계탕 시청본점

地址：서울 중구 서소문로11길 1

網址：http://www.krsamgyetang.com/main/?load_popup=1

營業時間：10:30-21:30 春節及中秋節當日公休

仁寺洞 | 2 小時

前往仁寺洞(인사동)逛逛

前一天去的Sunshine Studio

背景就是現今的鍾閣站附近

看完過去的鍾閣了解韓國歷史

再次來到現代的鍾閣

感到莫名的悸動

感受時代的變化

仁寺洞是個很有味道的地方

路上隨處可見古董、手工藝、傳統樂器等店家

喜歡的話

可以來這邊買個古物當伴手禮☺️

也有知名的文創廣場：쌈지길

我很喜歡仁寺洞的氣氛

過去及現代融合在一起的美感💗

韓國的秋天實在是很美！

路上金黃的銀杏樹，隨便一拍就是絕美風景！

這次因為時間關係

沒能順道去昌德宮(창덕궁)參觀

不過沿著路走到雲硯宮(운현궁)

參觀朝鮮興宣大院君的私宅

裡面清幽舒適

搭配午後的陽光及院中大樹

張張拍出不用修圖的美照☺️

逛累了

可以走進首爾歷史悠久的太極堂(태극당)仁寺洞店

(本店在東國大學站2號出口)

坐在充滿韓風古香的座位上

吃上一口紅豆麵包及香醇的飲料

靜靜地看著窗外的人群

彷彿回到朝鮮時代

看著路上來來往往的人群

🔸仁寺洞(인사동)

地鐵3號線 安國站(안국역) 6號出口

1號線 鍾閣站(종각역) 3號出口

1、3、5號線 鍾路三街站(종로3가역) 4號出口

廣藏市場 | 2 小時

最後行程來到廣藏市場(광장시장)

其實廣藏市場來過非常多次了

也帶過爸媽、朋友們來觀光

廣藏市場裡除了賣棉被很有名外

其實也有很多好吃的～

我們有自己的在地美食(맛집)推薦

1. 순희네빈대떡(녹두전) 綠豆煎餅

2. 창신육회 生拌牛肉(聽說市場內的生拌牛肉店都好吃)

3. 찹쌀꽈배기 糯米麻花捲

大家去廣藏市場的話一定要試試！

最近開放觀光後

來韓國的外國人也變得好多！

排麻花捲的時候前面還是日本人😆

逛著逛著還看到賣伴手禮的小店

好多可愛的小東西💗

歡迎大家來韓國玩喔🙋🏻‍♀️

🔸廣藏市場

地址：서울 종로구 창경궁로 88

市場內很大

要注意方向喔～

我自己來幾次也搞不清楚哪間店在哪裡😆

不過要記得店名就可以了😂

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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