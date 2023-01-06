尋找你的Mr. Sunshine！首爾論山兩天一夜快樂行
作者：Funliday-韓國豬腳大叔和花蓮小女兒
跟著 韓國豬腳大叔和花蓮小女兒 於 2022-10-23 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 12 個景點，其中包含 Jonggak Station、함흥면옥、Sunshine Studio。
追著Mr. Sunshine
體驗過去厚重的歷史
感受現代熱鬧的首爾
找尋屬於自己的陽光
第 1 天
Jonggak Station | 幾秒
一早就出發，平常熱鬧的首爾市中心
路上沒有什麼人在走動
經過飲食店的巷子，每一間都是休息的狀態
一個人走在路上有點秋天的寂寞感🍂
10月底的韓國，早晚大約是7、8度
已經是台灣的冬天了🥶
不過中午又會到溫暖的19、20度
最近出門穿衣都好煩惱😅
這次的旅行是兩天一夜，
搭乘大型巴士移動前往韓國忠清南道的論山(논산)市
論山市(논산시)在世宗市(세종시)、大田(대전)的西南方
論山(논산)是韓國陸軍訓練基地所在地
除了有電視劇Mr.Sunshine(陽光先生)的拍攝場、
及可以體驗射擊的練習場、漆彈場 等
也是朝鮮半島三國時代的百濟國(백제 B.C.18-660年)的遺址地
非常適合走一場歷史、文化之旅！
함흥면옥 | 1 小時
從首爾搭乘大巴前往論山(논산)
大概花了2個多小時
途中有停公路休息站
但是因為抵達論山後馬上要吃午餐
所以我們只有下車上洗手間
(朋友說她非常想吃休息站烏龍麵😆)
中午我們吃함흥면옥(咸興麵屋)
雖然是連鎖品牌
但是在論山地區是當地的美食店(맛집)之一！
連韓國人都會介紹！
而且我們去的這間姨母們都很親切喔～
導遊說韓國飲食文化的代表之一就是冷麵(냉면)
這間餐廳是韓國眾多冷麵其中的咸興冷麵流
麵條是由馬鈴薯、地瓜製成
有常見的水冷麵(물냉면)也有辣味的拌冷麵(비빔냉면)
這間店的麵條是在餐廳直接製作的！
雖然是細麵，但是非常有彈性！
吃之前一定要用擺在桌上的剪刀剪幾下
把麵條剪短後再吃喔～
麵條很Q彈所以不是很容易吞咽
小朋友吃的時候一定要小心⚠️
桌上還有搭配冷麵的醋跟醬料
可以依照自己的喜好自行調整～
除了冷麵外，我們也吃了超大顆的餃子(만두)
韓國的餃子雖然不是水餃
但是皮薄餡多
沒有吃過的朋友可以點一份試看看🥟
最後可以搭配姨母送來的熱湯(육수)
是用韓牛熬製的肉湯
用普通的飲水杯裝…看起來很神奇😆
吃完了冷麵配上一杯熱牛湯
真的是人間美味😋💗
吃完還能續杯喔～
🔸함흥면옥
地址：충남 논산시 대학로 81 1층
營業時間：週一到週日 10:30～16:00
每週三休息
網址：https://hamhung.modoo.at
電話：041-735-5005
Sunshine Studio | 2 小時
吃完午餐，
來到韓劇陽光先生Mr. Sunshine的拍攝地
Sunshine studio(선샤인스튜디오)
不知道大家有沒有看過Mr. Sunshine這部韓劇？
我還在日本的時候看過幾集
但是實在太悲傷了…沒有看完🥲
Mr.Sunshine的背景是韓國被日本殖民時期
(約1902-1907年左右)的首都漢城(現首爾)發生的故事
有那個時代的痛苦與身不由己..
那個時代的韓國
路上有三種服飾：韓服、和服、洋服
我很喜歡那種在路上每個人穿著不同服裝的文化衝撞感
來到Sunshine studio(선샤인스튜디오)
也可以付費穿上以上三種服飾，體驗當時的生活～
🔸租借時間都是2小時
(實際金額為現場為主)
套餐(세트)
A 衣服+配件小物2樣
大人：27,000 小孩：23,000
B 衣服+配件小物3樣
大人：30,000 小孩：25,000
單品(단품) 大人：20,000 小孩：15,000
韓服、軍服、洋裝、西裝、浴衣
*大衣 大人：10,000韓元
配件小物(帽子、陽傘、手提包、劍、槍..等) 5000韓元
(還有組合價！)
我本來想換整套有年代感的洋裝套裝
但是看了看腳上的白運動鞋…
覺得帶了帽子應該也會因為鞋子出戲😅
不過還是希望下次去換上皮鞋
來個整套的裝扮！
Sunshine studio(선샤인스튜디오)裡面很漂亮
到處都是漢城鐘閣區(종각역)的歷史景色
走在裡面就像是回到1900年代！
還有韓劇的OST音樂🎶
完全身歷其境😳
如果有看過這部戲的朋友
強烈推薦來韓國一定要去走一走👍🏻
🔸 Sunshine studio(선샤인스튜디오)
地址：충남 논산시 연무읍 봉황로 90
⚠️每週三公休
網址：https://www.sunshinestudio.co.kr
논산밀리터리파크 | 1 小時
到Sunshine studio(선샤인스튜디오)也一定不要錯過
就在旁邊的論山軍事園區(논산밀리터리파크)
其實這兩個地方合起來叫Sunshine Land
可以體驗1900年代的風情及論山軍事特色的風景區
這個體驗館裡面也有1950年代風格的攝影地
聽說常常有電視台來拍攝
當天剛好遇到SBS月火電視劇的拍攝
我們雖然不能進去參觀
不過在外面遇到了穿著學生制服的臨演們😆
🔸論山軍事園區(논산밀리터리파크)能體驗射擊、漆彈等
體驗價格依照各種類型個別支付
漆彈場地費14,000
另付大人/人 14,000
室內BB射擊/人 2,000
VR體驗從15,000~5,000不等
我們玩了BB彈射擊
一共有40發彈，讓我們一直把彈打完為止
看誰最高分～😎
我才1900分，低分區😂
以後有機會也想體驗漆彈生存遊戲😆
🔸 論山軍事園區(논산밀리터리파크)
地址：충남 논산시 연무읍 봉황로 102
營業時間：10:00～18:00 每週三公休
網址：https://www.nonsan.go.kr/sunshine//
百濟文化園區 | 2 小時
體驗完現代的論山(논산)後
我們繼續乘坐大巴前往百濟文化園區(백제문화단지)
了解千年之前的百濟文化
朝鮮半島上曾經有過三國鼎立的時代(삼국시대)
有統治北方的高句麗(고구려)
位於半島西南部的百濟(백제)
及東南部的新羅(신라)
古代王國百濟(백제)從西元前18年至660年活躍於
漢城(現首爾)漢江一帶到西南部的忠清南道處
目前忠清南道的公州市、扶餘郡及全羅北道益山市
都有百濟歷史遺跡！
百濟與中國、日本往來頻繁
因此也受到兩國很多影響
這次我們去參觀的是百濟文化園區(백제문화단지)
為歷時20年才建造完成
整個園區範圍非常大，有100萬坪！！
朋友們都覺得比景福宮好逛，人少悠閒又美麗☺️
尤其推薦去體驗試穿傳統百濟服飾
坐在王椅(? 上拍照📷
還有一位超專業的爺爺會幫忙修圖😂
我跟朋友都以為他拍完馬上就會給我們
沒想到他是一位藝術家😳
不僅拍照的角度很要求
拍完後還幫我們修圖、畫了一張特別有著我們名字的照片！
爺爺講話非常有趣😆
以後大家有去百濟文化園區的話
記得跟他說是台灣來的！
有兩個台灣女生推薦的！
除了宮殿式建築外
也有百濟民眾生活的村落建築
可以看到不同面貌的百濟國！
萬聖節期間🎃
還有找尋鬼怪的夜遊行程😆
其實外面還有百濟歷史文化博物館
但是礙於時間關係沒能去參觀..
再來一次的理由又有了呢😉
🔸 百濟文化園區(백제문화단지)
地址：충남 부여군 규암면 백제문로 455
網站：http://www.bhm.or.kr/html/kr/
營業時間：週一公休，其他時間請再自行確認喔～
구드래황토정 | 1 小時
晚餐來到黃土亭(황토정)吃韓式料理불고기(韓式炒肉)
普通韓式炒肉(불고기)都是用較無油脂的前腳
就是吃起來口感比較差、比較硬的肉
薄切後加上調味再炒
但是這家餐廳只使用韓牛
所以吃起來很軟、很美味😋
只可惜量跟普通的牛肉比…少了很多
女生都會覺得不太夠的程度
不過這家餐廳的小菜非常多！
可以一直續也都非常好吃👍🏻
環境也非常漂亮
很適合想試試看韓式料理的朋友們～
當天我們還一直聽到別的包廂公司聚餐再敬酒🍻
感覺是當地居民也會常去的名店！
但因為是使用韓牛
所以一人份韓式炒肉3萬韓元
量卻比普通餐廳少
味道是真的很不錯
服務人員也超級親切
大家斟酌考慮看看喔～
🔸구드래황토정
地址：충남 부여군 규암면 백제문로 30
網址：https://m.blog.naver.com/cjy6263?proxyReferer=
營業時間：公定假日休息，其餘11:00-21:00正常營業
Lotte Outlet Buyeo | 2 小時
晚上到飯店後
放下行李馬上去在飯店旁邊的樂天outlet逛逛
扶餘的Outlet設計的非常古色古香
我個人非常喜歡！
晚上人不太多
能舒服的慢慢逛慢慢拍照
如果需要的話
可以在這裡進行大採購😆
晚上拍照也很美喔🥰
🔸롯데아울렛 부여점
地址：충남 부여군 규암면 백제문로 387
網址：https://m.lotteshopping.com/branchFloorGuide/floorGuide?cstr=0345
營業時間：10:30-20:30(六日21:00)
Lotte Buyeo Resort | 12 小時
逛完outlet回來飯店休息
樂天渡假村整體造型也是古色古香
木頭造型的圓環白天晚上都很美😍
我們光是在圓環就拍了超多照片😆
飯店佔地很廣約100萬坪
旁邊除了有Outlet外，正對面就是百濟文化園區
(對！下午去逛的園區！)
大廳、房間都蠻舒服漂亮
房間內還有浴缸
⚠️但是不附牙刷、牙膏
也沒有茶包、咖啡…
我們因為是團體沒有附拖鞋
朋友打電話去問說要加錢才有🫠
不知道是因為我們是團體客沒有？
還是通通都要加錢才有？
⚠️訂房前請再自行詢問看看喔！
房間外還有一個小陽台
面向百濟文化園區的話
晚上可以看到文化園區的燈火喔～
點燈的五層木塔🤩
🔸롯데리조트부여
地址：충남 부여군 규암면 백제문로 400
網址：https://www.lotteresort.com/buyeo/ko/about
第 2 天
Lotte Buyeo Resort | 幾秒
早晨起來一開窗
就看到窗外的高爾夫球場
綠油油的一片⛰
趕在出發前去飯店的餐廳吃早餐～
超級推薦👍🏻👍🏻👍🏻
種類超級多！而且每一樣都很好吃😋
除了沙拉、麵包，韓式、美式外，
也有現煮的越南河粉、肥美的鮭魚生魚片
(早餐吃生魚片??)
也有飲料區、水果區
(因為用餐人很多，不好意思拍太多食物照)
完全可以滿足各式各樣的口味！
要不是要趕著回首爾
我真想在這裡一樣一樣慢慢品嚐😅
吃完早餐後
我們也準備出發回首爾了～
부여 안녕~🙋🏻♀️
高麗蔘雞湯 | 1 小時
從論山(논산)回來首爾
中途也停了一個休息站
大約2個多小時(沿途一直睡😴)
終於抵達首爾市中心市廳(시청)
我們直接先去吃午餐😆
(整路吃吃喝喝睡而已)
來到曾經獲得米其林的高麗蔘雞湯(고려삼계탕)
除了一人一鍋的蔘雞湯外
還附有人蔘酒
可以直接喝也可以加入雞湯中提味～
當天氣溫稍微低一點
所以吃上熱呼呼的雞湯真的是人間美味😋
瞬間連外套都不用穿了😆
除了我們旅行團外
也有非常多在附近上班的的上班族午休來吃
阿姨們服務親切
泡菜配菜也都是可以續的喔～
🔸고려삼계탕 시청본점
地址：서울 중구 서소문로11길 1
網址：http://www.krsamgyetang.com/main/?load_popup=1
營業時間：10:30-21:30 春節及中秋節當日公休
仁寺洞 | 2 小時
前往仁寺洞(인사동)逛逛
前一天去的Sunshine Studio
背景就是現今的鍾閣站附近
看完過去的鍾閣了解韓國歷史
再次來到現代的鍾閣
感到莫名的悸動
感受時代的變化
仁寺洞是個很有味道的地方
路上隨處可見古董、手工藝、傳統樂器等店家
喜歡的話
可以來這邊買個古物當伴手禮☺️
也有知名的文創廣場：쌈지길
我很喜歡仁寺洞的氣氛
過去及現代融合在一起的美感💗
韓國的秋天實在是很美！
路上金黃的銀杏樹，隨便一拍就是絕美風景！
這次因為時間關係
沒能順道去昌德宮(창덕궁)參觀
不過沿著路走到雲硯宮(운현궁)
參觀朝鮮興宣大院君的私宅
裡面清幽舒適
搭配午後的陽光及院中大樹
張張拍出不用修圖的美照☺️
逛累了
可以走進首爾歷史悠久的太極堂(태극당)仁寺洞店
(本店在東國大學站2號出口)
坐在充滿韓風古香的座位上
吃上一口紅豆麵包及香醇的飲料
靜靜地看著窗外的人群
彷彿回到朝鮮時代
看著路上來來往往的人群
🔸仁寺洞(인사동)
地鐵3號線 安國站(안국역) 6號出口
1號線 鍾閣站(종각역) 3號出口
1、3、5號線 鍾路三街站(종로3가역) 4號出口
廣藏市場 | 2 小時
最後行程來到廣藏市場(광장시장)
其實廣藏市場來過非常多次了
也帶過爸媽、朋友們來觀光
廣藏市場裡除了賣棉被很有名外
其實也有很多好吃的～
我們有自己的在地美食(맛집)推薦
1. 순희네빈대떡(녹두전) 綠豆煎餅
2. 창신육회 生拌牛肉(聽說市場內的生拌牛肉店都好吃)
3. 찹쌀꽈배기 糯米麻花捲
大家去廣藏市場的話一定要試試！
最近開放觀光後
來韓國的外國人也變得好多！
排麻花捲的時候前面還是日本人😆
逛著逛著還看到賣伴手禮的小店
好多可愛的小東西💗
歡迎大家來韓國玩喔🙋🏻♀️
🔸廣藏市場
地址：서울 종로구 창경궁로 88
市場內很大
要注意方向喔～
我自己來幾次也搞不清楚哪間店在哪裡😆
不過要記得店名就可以了😂
本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！
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