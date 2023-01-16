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海上膠囊小火車！這裡是「韓國小鎌倉」，乘車進入灌籃高手的世界

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／翻攝自小紅書＠Feekr旅行
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日本鎌倉因為人氣漫畫「灌籃高手」廣為人知，當地的「平交道」更因此成為漫畫朝聖地。不過，現在韓國也有個相同氛圍的地方，被稱作「韓國小鎌倉」，在地還有特色必搭「海上列車」，搭上列車感受海天一線的美景，繽紛車廂與自然背景相襯，就像畫一般。

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這個被稱為「韓國小鎌倉」的地方就是釜山「海雲台藍線公園(Blue Line Park)」，這個公園為老鐵路翻新建成，車廂顏色多彩繽紛，若是在夕陽餘暉中搭乘、欣賞大海，宛如一秒置身灌籃高手的世界！浪漫又充滿童心。

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來到這邊有三種遊覽方式可以選擇，如海岸列車、空中艙(膠囊型)小火車，或是徒步環遊都很不錯。去過日本鎌倉的朋友也不妨再來釜山海雲台，感受兩地相似又不完全相同的獨特氛圍吧！

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海雲台藍線公園(Blue Line Park)

地址：釜山廣域市 海雲台區 青沙浦路 116(부산광역시 해운대구 청사포로 116)
海雲台藍線公園官網

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韓國旅遊 公園 釜山

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