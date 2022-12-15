跟著 林卡西的出走日記 於 2022-04-28 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 9 個景點，其中包含 Ttukseom Station gate 8、오브젝트 성수점、5TO7。

韓國最新熱門必逛景點—聖水洞，疫情後來到韓國必逛!聖水洞不只是咖啡廳很多，餐廳、文青小店也都很多，而且聖水洞鄰近首爾林，所以不只是都市風情，連大自然風情也都能一次接觸到!

聖水洞的咖啡廳真的很多，且每家風格都很不一樣，大家來之前一定要先做功課，才能找到自己最滿意的咖啡廳!

第二天安排的景點是63大樓水族館以及漢江公園，在漢江公園野餐吃泡麵一直是我的願望，也很推薦大家可以排一天來到漢江附近走走!

第 1 天

Ttukseom Station gate 8 | 5 分鐘

오브젝트 성수점 | 1 小時

聖水洞第一站我們先來到韓國超有名文具店Object，這家店位於2樓，需要稍微找一下才能找到。韓國的文具店是文青愛好者必逛！每一樣商品都超有質感，價格也不會到太貴，想要找貼紙、明信片、紙膠帶等文具的人，一定要來到這家店看看！

5TO7 | 1 小時

這次我們來到的咖啡廳名字是5to7，店面一樣位於2樓，總共有3層樓，這家店是以賣舒芙蕾聞名！舒芙蕾的口味有很多可以做選擇，在草莓季還會有草莓舒芙蕾🤤不管是舒芙蕾的熟度、口感、味道都超讚的！

迪奧 首爾聖水店 | 20 分鐘

聖水洞的DIOR於2022年新開幕，從開幕以來成為年輕人Instagram必來打卡的店！歐美式的建築風格，以花卉作為風格，成為聖水洞新的地標，來到聖水洞絕對不能錯過這個點！而若是想要入內參觀或是購買精品的，則需要事先預約喔!

首爾森林 | 2 小時

首爾林就位於聖水洞旁邊，在都市中居然藏著這麼大的樹林區覺得超級神奇的，而且真的就緊鄰著聖水洞，旁邊明明就是各式各樣的咖啡廳及小店家，但是一進入首爾林就有種瞬間來到大自然的感覺。而首爾林大致分為文化藝術公園、自然體驗學習、自然生態森林、溼地生態等區域，腹地很廣，也很多人會來這裡野餐，不管是春夏秋冬首爾林的景色都超級漂亮的。

ZESTY SALOON Seongsu | 2 小時

晚餐我們來吃名為ZESTY的漢堡店，是手作的漢堡店，其中招牌菜單是起司牛肉漢堡及芥末蝦子漢堡，若是假日用餐時間來到這，可能需要排一陣子。這家店的漢堡我覺得是我目前在韓國吃到最好吃的漢堡店，尤其是它的芥末蝦子漢堡，完全是真材實料，漢堡肉餅內餡滿滿的都是蝦仁，真的超好吃！

第 2 天

63 Building | 2 小時

63大廈是位於首爾市汝矣島的摩天樓，共有地上60層，地下3層樓，地鐵坐到5號線汝矣渡口驛，然後走路約15分鐘就可以到了。大樓中還有水族館，水族館面積約有1078坪，包括企鵝、水獺、水母、露脊鼠海豚等等的水族生物。

其實館內的空間並沒有想像中的大，大約逛1小時內可以結束，但是美人魚的表演可以看！雖然大部分都是家長帶小孩來看表演啦😂 但是我覺得還蠻不錯的，就算不懂韓文大概還是能大概理解故事情節！

盤浦漢江公園 | 2 小時

這次我們特別來到盤浦漢江公園，是要跟紙房子的裝置藝術拍照！真的覺得超開心的，不管是原版還是韓版的紙房子都有看的我，知道漢江有這種裝置藝術的活動，就迫不及待的要來拍了，而且這天還有工作人員穿著紙房子的衣服及面具可以拍照📷。漢江公園這邊不定期會舉辦各式各樣的活動，所以每次來的感覺都不一樣。

40 Sinbanpo-ro 11-gil | 2 小時

來到漢江絕對不能錯過的行程就是拉麵及炸雞，去大創買一個便宜的墊子，或是在附近租野餐裝備，就可以享受到韓國漢江野餐的氛圍。炸雞的部分可以自己叫外帶或是在附近的商店買都可以，炸雞的部分我最推薦BHC的起司炸雞！

到了每年4月至10月晚上8點左右，盤浦大橋月光彩虹噴泉還會噴水，但是並不一定每次都有機會看得到。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：韓國年輕人必去｜聖水洞:DIOR、首爾林& 63大樓水族館:漢江公園

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」