兔子卡樹幹上了？韓國路邊偶遇「2隻雪兔子」 網笑一片：是人才
進入12月，韓國也開始下起白雪，各地出現不少創意雪人。有網友在回家路上看到「樹幹上的雪人」，準確來說是雪做的兔子，分別有上、下兩隻，造型奇特超可愛，不少網友看見紛紛大笑並表示「南韓奇才」、「可可愛愛的雪兔子」等，究竟是怎麼樣的兔子呢？接著看下去吧！
日前，有網友在小紅書貼出在回家路上偶遇的兩張雪兔子照片，照片中有兩隻雪做的兔子，一隻像無尾熊般扒在路邊樹幹上，另一隻則像是卡在樹洞中，從後側看只有一個圓圓的屁股與尾巴。這位網友一PO出貼文，便吸引超過8000人按讚，有網友看到表示「怎麼可以又醜又可愛？」、「只看圖一以為上面那隻兔子爬著爬著，把屁股落下了」，也引來眾人的歡笑。不過明年正迎兔年，路邊的這兩隻雪兔子也算是相當應景了，有去韓國遊玩的朋友不妨看看路邊，說不定也能偶遇雪人奇景喔！
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