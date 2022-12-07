兔子卡樹幹上了？韓國路邊偶遇「2隻雪兔子」 網笑一片：是人才

跟著 查爾斯古ㄟ韓國旅遊筆記 於 2022-08-11 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 11 個景點，其中包含 地鐵三號線安國站2號出口(Anguk Station)、TENPERCENT COFFEE 安國店(텐퍼센트커피 안국점 )、北村韓屋村。 首爾地鐵三號線安國站剛好位於景福宮和昌德宮的中間地帶，而古代韓國許多兩班貴族都居住於此，延續至今也是高級住宅區，但整個區域保留了很多舊時的韓屋建築，讓這裡整個富有文化氣息和歷史魅力，也是我在首爾最喜歡的一個地區，這次的一日小旅行安排了首爾鐘路地區涵括光化門、北村韓屋村、三清洞、仁寺洞等，把周邊的知名必去景點都一次走完！

2022-11-17 11:00