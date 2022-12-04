充滿美式風情！ 濟州島西歸浦市西南區二日遊 海島度假放鬆療癒之旅

跟著 池妹CHIHMEI的韓國旅居生活🇰🇷 於 2022-09-02 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 13 個景點，其中包含 명리동식당 애월점、Cafe Knotted Jeju Aewol、Hotel Sand。

濟州島是韓國最大的島嶼，其中從中間切成一半上下分別為「濟州市」和「西歸浦市」，這次要向大家介紹濟州島「西歸浦市西南區」的旅遊景點，西歸浦位於濟州島南部，也是韓國最南端的城市，島上景觀多樣且豐富，有獨特的火山地質、韓國三大神山之一的漢拿山，也有潔白沙灘的海景，四季都有不同的景色，無論何時都很適合拜訪！

第 1 天

명리동식당 애월점 | 2 小時

來到濟州島絕不能錯過的美食就是「黑豬肉」 ，濟州島的黑豬都在漢拿山腰養殖，吸的是天然清新空氣，喝的是山脈的礦泉水，肉質口感富有彈性、更有較勁。

這次來到一家在濟州島上連鎖的烤肉店「明里洞餐廳」，他們的菜單非常簡單，有五花肉、排骨和肉塊，都是優質黑豬肉，不但沒有腥味，還具有濃郁醇香的豬肉原味。

🥓明里洞餐廳(명리동식당 애월점)

營業時間：每天11:30-22:00(週四公休)

電話：064-799-5888

Cafe Knotted Jeju Aewol | 1 小時

Knotted Cafe是以其漂亮美味的甜甜圈和可愛的泰迪熊而聞名！

目前在全韓國已經有好幾家店了！其中濟州島店非常的特別，走進Knotted Cafe濟州島店就會看到外面種滿無數顆的棕櫚樹及沙灘的設計，彷彿來到美式渡假村，欣賞標誌性的夏季風情和露天花園，在門口就可以拍出很多美麗動人的照片。

在Knotted Cafe裡最著名的就是它的甜甜圈，口味也是應有盡有，紮實的外皮裡面有滿滿的餡料，咬一口餡料會從另一邊爆出來，清爽的口感，不會太甜也不膩。

🍩Cafe Knotted Jeju

營業時間：每天 10:00 -20: 00

電話：0507-1362-9377

網站：https://instagram.com/cafeknotted?igshid=NzNkNDdiOGI=

Hotel Sand | 2 小時

一家在濟州島上非常有異國情調的咖啡廳Hotel Sand，裡面有賣咖啡及甜點。





整個咖啡廳都是米色系的沙漠度假風，以淡淡的氣氛裝飾著整個環境，咖啡廳正前方是「挾才海水浴場」，最有特色的是可以坐在日光浴床座位上欣賞海灘景觀，在咖啡廳內看出去的海景美得像一幅畫，看著清澈、碧藍的海水，真的好像來東南亞海島國家的氣氛，因此很多人喜歡坐在這裡看著大海療癒心情。

☕️Hotel Sand 호텔샌드

營業時間：每天08:30-22:00

電話：010-8879-8010

網站：https://instagram.com/hotelsand_?igshid=NzNkNDdiOGI=

협재해변 | 20 分鐘

享用完咖啡及美景之後，可以走到咖啡廳正前方的「挾才海水浴場」

協才海水浴場的白沙灘長約250m，是非常有名的濟州旅遊熱點，以美麗的海灘而聞名，一年365 天都有遊客前往​​，那天到訪的時候正好是雨天，海邊還是很多人在衝浪、游泳，是一個非常適合來這裡渡假玩水的好地方。

스퀘어베이 | 2 小時

濟州島西南部的西歸浦市海景住宿Squre Bay，一棟美麗的白色建築，房裡的按摩浴缸是它最獨有的設計風格，所以住宿也非常的搶手，房型不大，但設計風格很簡約，給人舒適自在的感覺，除此之外，房裡還有提供音樂播放器，一邊泡澡、一邊看海，再聽著音樂配上浴缸美景，這麼愜意的步調，完全符合濟州島給人的度假感，一邊看著濟州島的海，一邊療癒身心靈。

🛁Square bay 스퀘어베이

入住4:00/退房11:00

電話：010-2808-2143

網站：https://instagram.com/_squarebay_?igshid=NzNkNDdiOGI=

스퀘어베이 | 1 小時

由於這間住宿位於濟州島的鄉村地區，到了晚上七點幾乎所有店家都已經關門了，當時沒有注意時間，所以就沒吃到晚餐，最後我們只好去便利商店買簡單的食物回到房間，民宿主人在房間裡有提供碗盤、餐具及微波爐，但是房間裡不可以煮東西，因此我們帶著便利的食物到房間佈置和享用。

第 2 天

스퀘어베이 | 2 小時

早餐是飯店為每位房客準備的西式料理，吐司配上海鮮起司鍋，原本是早上大家都可以到頂樓邊吹海風邊吃早餐，但因為疫情的關係所以就各自取完早餐到房間享用，邊吃早餐邊欣賞美麗的海景。

新道港口 | 1 小時

在住宿前面的海岸，是之前《非常律師禹英禑》來到濟州島的取景地，早上起床去海邊散步，幸運的話能看到海豚出沒，清幽的環境能為旅人漫步在西歸浦的行程增添獨特的回憶。

Osulloc茶博物館 | 1 小時

Osulloc一直都是在韓國很著名的濟州島茶品牌，他們有各式各樣的茶，例如伯爵茶、洋甘菊茶、薄荷茶等。





這次來到濟州島雪綠茶博物館是以「綠茶」為主題，讓旅客們深入了解有關韓國傳統茶文化的學習空間，館內有庭院、咖啡廳及商店，而建築物2樓還設有觀景臺，可以眺望綠茶田與周邊自然景觀，是一個貼近大自然的休憩空間。





來到這裡也一定要去他們的咖啡館吃以綠茶製成的甜點，我點了一個綠茶冰淇淋，非常濃郁又美味，此外也在旁邊的商店買了一些茶包禮盒及餅乾送給家人，雪綠茶博物館是來濟州島不能錯過的景點呀！

營業時間：每天9:00-19:00

電話：064-794-5312

網站：https://www.osulloc.com/kr/ko/museum

제주돌창고 | 2 小時

一家充滿濟州島當地風格的咖啡廳「石倉庫」

老闆利用長期空著的石頭屋， 打造內外都是石頭牆壁的咖啡廳，除了保留原型，也呈現獨特的氛圍。

最特別的是後門走出去可以看到一座充滿魅力的泳池及泳池上的熱門打卡景點「盪鞦韆」，乘坐在泳池中的鞦韆隨風擺盪，享受無憂無慮的感覺。

咖啡廳裡的餐點也充滿了濟州島的風味，飲料包涵傳統大麥飲品和一些平常比較少看到的飲料，例如玫瑰拿鐵，甜點也以傳統美食結合現代的設計，非常有趣又特別。

🪨제주돌창고

營業時間：週一～週四 9:30-18:00/週五、六 13:00-21:00（週日公休）

電話：064-773-1972

Geumneung-Gil | 1 小時

濟州島盛產海鮮，島上有許多不容錯過的海鮮料理，海鮮拉麵便是其中之一！

這邊的拉麵也就是韓式的泡麵，海鮮拉麵裝載在銀色的拉麵鐵碗中，有多種澎湃的海鮮食材，像是淡菜、螃蟹、大蝦等等，湯頭也帶有濃濃海味，喝起來微微的辣，配上Q彈麵條是相當過癮，經常看到韓式海鮮泡麵上的包裝圖片，這次是真的直接吃到它了！

營業時間：10:00 ~ 22:00（每週三休息）

電話：064-796-1052

Geumneung Beach | 30 分鐘

在海鮮拉麵店的外面就是「金陵海水浴場」，就在前一天去的挾才海水浴場旁，蔚藍的天空加上翡翠色的大海，讓人一見就心曠神怡。

Sanbangsan Mountain Carbonate Hot Springs | 3 小時

碳酸溫泉在韓國很稀有，山房山溫泉也是濟州島最早的大眾溫泉，山房山溫泉源池「鳩鳴水」因水聲如鳩鳴叫之聲而得名，據說在很久以前，人們都用這裡的水來治癒疾病。

與韓國其他溫泉相比，濟州山房山碳酸溫泉的碳酸氫鹽和游離二氧化碳含量明顯更高，對治療末梢血管循環障礙、恢復疲勞、美容皮膚也有療效。

溫泉會館內有室內溫泉、露天大眾浴池、餐廳、桑拿，露天浴池是男女混合浴池，因此在使用露天浴池時，必須穿著泳裝。很多人都會去餐廳買甜米湯來喝，泡溫泉邊喝韓國傳統飲料，是一個非常舒適的享受。

開放時間：室內溫泉06:00-23:00 /露天浴池10:00-22:00

費用：成人13000/小孩 6000/露天浴5000

電話：+82-64-792-8300

網站：http://tansanhot.com/

以上就是濟州西歸浦市二日遊的行程，自然環境豐富，漢拿山及海岸有不少極好的觀景地點，非常值得前來旅遊，享受美好的度假時光！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：濟州島西歸浦市西南區二日遊｜海島度假放鬆療癒之旅

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