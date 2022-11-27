大韓航空攜手仁川機場打造轉機樞紐 與達美聯營直達美國與世界各大目的地

韓國針對台灣實行之限定免簽於11月起恢復正常化，重啟台韓免簽證來往（需申請K-ETA電子旅遊許可證），台灣人赴韓旅遊的意願大幅回升，韓國最大航空公司–大韓航空（Korean Air）將自11/21起增班為天天直飛，大韓航空偕同仁川機場於日前針對旅遊業者舉辦說明會，推廣在台業務，並介紹大韓航空與達美航空（Delta Air Lines）聯營計畫（Joint Venture）推出更具競爭力的產品與服務。

仁川機場曾連續12年獲得ACI評為全球最佳機場，圖為機場內寬敞明亮的免稅店；圖片／仁川機場提供

仁川機場表示，2022年因韓國航空管制放寬及台灣的邊境開放政策，仁川機場與台灣之間的航班需求量急遽上升。仁川機場獲得SKYTRAX的新冠肺炎機場優秀獎，也是第一個獲得ACI最高等級CX認證機場、與第一個獲得ACI健康認證的亞太機場，歡迎全世界旅客到訪，使用機場設施與服務，特別推廣仁川機場的轉機業務。

大韓航空提供航班前往美國、歐洲、中南美等地，一些美國熱門航點可當日轉機抵達；圖片／大韓航空提供

大韓航空台灣分公司總經理金鍾敏表示，大韓航空提供航班便利旅客前往美國、歐洲、中南美等地，一些美國熱門航點均可當日轉機抵達，2018年大韓航空與達美航空開始進行聯營計畫，更大幅擴展航網，從仁川機場便於前往全世界各目的地。

達美航空東南亞區全球銷售經理Akinori Yokosawa表示，目前達美航空業務已恢復6成，希望於明年100%復甦。

大韓航空偕同仁川機場於日前針對旅遊業者舉辦說明會，推廣在台業務；圖片／大韓航空提供

仁川機場第二航廈內轉機只需45分鐘，航廈間轉機70～90分鐘，仁川機場轉機標示為綠色，便利旅客辨識，分別於第一航廈（T1）、第二航廈（ T2）各設4個與6個綠色的轉機櫃台，提供旅客服務。

仁川機場2019年國際載客量居世界第五，匯集88家航空公司，可前往58國、189個目的地；圖片／仁川機場提供

仁川機場曾連續12年獲得ACI評為全球最佳機場，國際貨物流通量276萬噸，居世界第三，於2019年國際載客量達7,100萬，居世界第五，匯集88家航空公司，可前往58國、189個目的地。

仁川機場第二航廈於2018年啟用，設施新穎服務貼心；圖片／仁川機場提供

仁川機場第二航廈於2018年啟用，設施新穎服務貼心，設有免費的休息和放鬆區，24小時開放的按摩椅與充電插座、小睡區、網路區，淋浴間、兒童區、按摩區暫時關閉，另有按次付費的貴賓室，包括位於第一和第二航廈的瑪蒂娜貴賓室、位於第一航廈的 SKY HUB貴賓室，以及過境飯店、膠囊旅館，大韓航空與達美航空的轉機乘客，可以40%優惠價使用機場貴賓室。

仁川機場曾被評選為最佳免稅店，匯集600個品牌；圖片／仁川機場提供

此外，仁川機場提供免費的過境旅遊，包括機場遊、購物、漢字體驗、寺廟、南北韓分界等主題，在韓國轉機的乘客，也可以優惠價格享受K-Stopover專案，前往橙色沙丘高爾夫俱樂部打高爾夫、首爾江南遊憩購物。仁川機場曾被評選為最佳免稅店、獲頒國際餐飲獎，免稅店匯集600個品牌，目前90%免稅店均在營運，提供轉機客特殊免稅優惠券，可享5~10%折扣優惠。

自10/31起大韓航空提供仁川機場前往匈牙利布達佩斯的航班；圖片／大韓航空提供

大韓航空與天合聯盟夥伴位於第二航廈，韓亞航空、星空聯盟、寰宇一家位於第一航廈，大韓航空航班仁川機場當日轉機，可抵達美國夏威夷、洛杉磯、紐約、溫哥華、拉斯維加斯、西雅圖、亞特蘭大、明尼亞波利斯航點，自10/31起大韓航空提供仁川機場前往匈牙利布達佩斯的航班。

大韓航空SKYPASS俱樂部會員制度將自2024/2/1起變更，會員升級更快速、優惠禮遇更多；圖片／大韓航空提供

大韓航空SKYPASS俱樂部會員制度將自2024/2/1起變更，會員升級更快速、優惠禮遇更多，可累計大韓航空與天合聯盟Skyteam航班哩程，分為銀卡、金卡、白金卡、鑽石卡，僅10,000 里程(大韓航空至少7,000哩程)，即可升級銀卡會員，各等級會員皆享貴賓室與額外行李優惠，鑽石卡、白金卡可享座艙升等，鑽石卡 (原先100萬) 僅需前一年累積滿10萬哩程，白金卡 (原先50萬) 僅需前一年累積滿7萬哩程，鑽石卡會員可額外指定一名家人獲得銀卡。

達美航空與大韓航空聯營，從台灣出發經仁川機場轉機，可直達美國14個門戶城市；圖片／達美航空提供

達美航空與大韓航空聯營，從台灣出發經仁川機場轉機，可直達美國西雅圖、波特蘭、舊金山、拉斯維加斯、洛杉磯、夏威夷、亞特蘭大、明尼阿波利斯、達拉斯、芝加哥、底特律、華盛頓、紐約、波士頓14個門戶城市。

達美航空2022年10月全面升級「達美尊尚客艙」，提供更寬敞舒適的座椅及空間；圖片／達美航空提供

達美航空2022年10月全面升級「達美尊尚客艙」(Delta Premium Select)，包括天合優享專屬櫃檯報到、優先登機、優先提領行李，以及寬敞舒適的座椅及空間、座位增加 75% 的椅背後傾角度，加上可調式頭枕及扶手、升降腳踏墊及擱腳板，提供舒適的羽絨枕和絨毛毯、墨西哥品牌Someone Somewhere手工護理包、澳洲Grown Alchemist天然護膚品、13.3吋高清螢幕、抗噪耳機等，用餐前可先以香草和橙皮香氣的手巾提神，再享用全新升級、採用季節性食材的美食佳餚及精緻甜點。達美航空台灣總代理-達盛旅行社總經理汪翠雲表示，達美尊尚客艙現正在促銷，台北往返亞特蘭大來回機票只要TWD54,390起。

達美航空致力打造友善環境的產品及服務，例如提供墨西哥品牌Someone Somewhere職人手工過夜包；圖片／達美航空提供

達美航空致力打造友善環境的產品及服務，例如可分解材質餐具、永續經營的酒莊夥伴、使用再生材質的舒適寢具、職人手工過夜包，並汰換機上超過25種以上塑膠製品，與墨西哥服飾品牌合作，為當地偏鄉創造更多就業機會。

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撰 文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒