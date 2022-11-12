韓國人也很愛去的點！ 首爾近郊「坡州文藝一日遊」 Heyri藝術村、智慧之林、可口可樂博物館

跟著 查爾斯古ㄟ韓國旅遊筆記 於 2022-08-13 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 地鐵二號線合井站1號出口(Hapjeong Station)、헤이리 문화예술마을 （HEYRI藝術村）、坡州可口可樂博物館(잇츠콜라박물관)。 坡州是韓國人假日很喜歡去的城市，除了有兩個大型OUTLET之外，還有很多咖啡廳和適合散步放空的地方，坡州的咖啡廳也有別於首爾小巧感，更多巨型倉庫的感覺！坡州也因為沒過度開發，所以初次來就覺得這裡還蠻清幽的，果然是首爾人週末放鬆首選地。這次的坡州一日行我們安排了幾個坡州非常值得訪的景點，除了觀光地之外也有韓國人也很愛去的點😎

地鐵二號線合井站1號出口(Hapjeong Station) | 幾秒

從首爾出發去坡州的交通很方便，從地鐵二號線合井站(합정역)一號出口搭乘2200號公車前往坡州，車程只需40-50分鐘左右，乘車的地方其實很明顯，地鐵站出口外的公車等待處地板上有寫2200號的標示，在標示處依動線排隊等車就可以了～啊對了，這邊也給大家一個貼心提醒，韓國的公車普遍都是前門上車、後門下車，且上下車都需要逼卡哦！

헤이리 문화예술마을 （HEYRI藝術村） | 30 分鐘

公車的下車處就在Heyri藝術村的入口處旁，下車後再步行即可到達。Heyri藝術村是一大遍的藝術園區，整個園區集合了韓國國內多位作家、藝術家、製作人、建築家和音樂家等作品創作而成的一個藝術村，所以園區內的建築都各有特色，Heyri藝術村裡面有很多不同展示主題的博物館和許多風格獨特的咖啡廳、餐廳，而這裡也是很多韓劇、韓綜喜歡來取景的地方，像是RunningMan就曾來此取景過！ 園區的入口處有一個售票亭(매표소)，除了提供各種旅行資訊，還可以一覽無遺園區內的所有主題博物館，選擇想要去的博物館後即可直接買票，省去了很多自己尋找展覽的時間，不過建議來這之前在網上確認好自己想去的景點，然後選擇適當的套餐，因為一個景點的門票大概在1000~20000韓元不等。走在Heyri藝術村就像來到一個藝術村落，這裡還有一個規定是藝術村內所有的建築物不可以蓋超過三層樓以上，保留了與大自然共存的樣貌。另外，這裡的商店實在非常豐富多樣，所以隨意走走晃晃可能都會有意想不到的收穫～Heyri藝術村也是很多韓國人週末喜歡來放鬆散步的地方，如果來到坡州一定不能錯過這個景點！ ▍Heyri藝術村 헤이리 예술마을 · 경기도 파주시 탄현면 헤이리마을길 70-21 · 京畿道坡州市炭縣面Heyri村街70-21 ☞ Heyri藝術村官方網站：http://heyri.net ☞ 2200號公車下車站名：헤이리4번게이트 Heyri Gate 4

坡州可口可樂博物館(잇츠콜라박물관) | 30 分鐘

那天我們選了在Heyri藝術村園區裡小有名氣的「可樂博物館」，門口的可口可樂識別色顯眼到在遠處就看到了，博物館空間雖然不是很大，但裡面展示、收藏了許多以前到現在的廣告海報、可口可樂瓶罐和其他可口可樂相關商品，內容十分豐富！感覺就像是來到收藏館探險，看到了很多從來沒有看過的限量商品，才知道原來還有跟BTS、KAKAO FRIENDS、平昌冬奧聯名過，館內還有超多可口可樂廣告中常見的北極熊（真的很可愛），還是從以前到現在的北極熊都看得到，在逛的過程一直看到BTS成員們和朴寶劍，喜歡他們的人來這裡應該會很瘋，有很多商品是市面上已經完全看不到的了，就像是坐上時光機從以前看到現今可口可樂的演化史，另外在一樓商品區有販賣很多可口可樂相關商品，其中看到最特別的是可口可樂北極熊的紙模型（雖然我最後守住了錢包君並沒有下手），在逛完博物館後每個人還可以免費拿到一小罐可口可樂（喝快樂水讓人幸福滿滿） ▍可樂博物館 잇츠콜라박물관 · 경기도 파주시 탄현면 헤이리마을길 76-40 · 京畿道坡州市炭縣面Heyri村街76-40 ☞ 營業時間：11:00至19:00（週二公休） ☞ 入場費：4000韓元/人

수비(Subi) | 30 分鐘

逛完可樂博物館後，直接在Heyri藝術村裡解決午餐，我們找了一間日式拉麵店수비，點了豚骨拉麵和豚骨咖哩拉麵，兩個的湯頭都很濃郁很好喝，而溏心蛋當然也是精華，是完全不馬乎的日式拉麵啊！店內的用餐環境也很舒適～ ▍수비 · 경기도 파주시 탄현면 헤이리마을길 59-29 엔토코갤러리 · 京畿道坡州市炭縣面Heyri村街59-29 Entoco Gallery ☞ 推薦菜單：豚骨拉麵(돈코츠라멘)₩10000、豚骨咖哩拉麵(돈코츠카레라멘)₩11000

더티트렁크(Dirty Trunk) | 2 小時

離開Heyri藝術村之後，直接在剛來下車時對街的公車站（헤이리4번게이트 Heyri Gate 4）搭乘2200號即可前往坡州咖啡廳集散地！ 這次來到坡州我有個感想就是坡州的咖啡廳都好大，是那種在首爾看不到的廣大空間，而且很多間咖啡廳還都設有專屬停車場，韓國人也很喜歡在放假的時候開車來坡州咖啡廳休息放鬆。這次我們安排的這間咖啡廳—Dirty Trunk是一間在坡州非常有名的咖啡廳，也是因為韓劇《請輸入檢索詞www》來這裡取景過在社群上火紅起來，只要在instagram上搜尋坡州，可能就會看到一堆這裡的照片，這間咖啡廳空間非常寬廣，風格走一個工業風格搭配上許多綠色植被整體怎麼拍甚至不用套濾鏡都很好看！而且除了空間大座位區多之外，麵包甜點飲品份量也都是沒在客氣的，每個甜點看起來都很罪惡啊...像是我們點的草莓千層蛋糕甜度適中，價位屬一般偏高（這裡就是吃氣氛的啊價位當然不會便宜到哪裡去），而且我們還坐在那種沙發床類型的座位區，完全是享受了一個極度美好的下午茶時光～這次初訪後，覺得是值得我再訪的咖啡廳！ 給大家一個在這裡的拍照建議，就是可以參考照片中有我本人的那張！大家大多都是取這個角度，整個空間感完全盡收眼底，而這個角度也是韓劇《請輸入檢索詞www》裡面的拍攝角度喔！ ▍Dirty Trunk 더티트렁크 · 경기도 파주시 지목로 114 · 京畿道坡州市地名路114 ☞ 營業時間：09:00至22:00

智慧之林 지혜의숲(Paju Book City Center) | 1 小時

想用了一個美好的下午茶後，我們接下來去坡州智慧之林散散步，去吸收書香氣息！坡州是韓國文化產業重地，智慧之林位處之地的「坡州出版都市파주 출판도시」是一個大型的文化產業園區，有數百家出版相關企業進駐，也有咖啡廳丶藝廊等，很適合在這邊打發一個下午的時間 我們其實也是衝著這裡是韓劇拍攝地而來的，韓劇《羅曼史是別冊附錄》、《金秘書為何那樣》、《德魯納酒店》、《請輸入檢索詞www》都曾在這裡取景過（是不是真的超級多！），有名的就是層層堆疊的書牆，館內滿滿的都是這種景，看起來實在很壯觀，難怪韓劇這麼愛來這裡取景。另外，智慧之林有分成三個館，韓劇的拍攝地主要都是在一館，但是因為書籍主要都是韓文書，所以對於還沒到可以看滿滿韓文書籍程度的我來說，就會感到有點無聊，不過還是有很多特別的書籍可以去挖寶，園區也有很多地方可以散步看看風景 ▍智慧之林 지혜의숲 · 경기도 파주시 회동길 145 · 京畿道坡州市匯東街145

地鐵二號線合井站4號出口(Hapjeong Station) | 幾秒

從智慧之林走短短幾分鐘到達公車站牌後，搭乘2200號公車回程首爾合井站

탄탄면공방 홍대본점(担担麵工房) | 40 分鐘

回到首爾後，肚子餓的我們找了一間我一直很想吃的擔擔麵，店內看起來非常日式，但其實它是韓式擔擔麵，看到紅紅湯頭的擔擔麵一定會有人問辣不辣？其實根本不太辣，湯頭也非常濃郁順口，裡面充滿肉香和堅果味，也是我第一次吃到的特殊味道，說他是日式拉麵感覺也很不像，感覺像是融合中式和日式的元素，如果覺得味道不夠重的話還可以自己拿桌上提供的辛奇和蒜蓉來提味，就會變得非常韓式了（？）當然，擔擔麵裡的溏心蛋絕對也是重點！另外還很推他們的餃子和無骨炸雞，有來弘大的大家真的非常推薦必須要來品嚐一次🥚🥚🍜 ▍擔擔麵工房弘大店 탄탄면공방홍대점 · 서울 마포구 잔다리로6길 25 · 25, Zandari-ro 6-gil, Mapo-gu, Seoul ☞ 營業時間：11:00 - 20:30（最後點餐20:00） ☞ 推薦菜單：擔擔麵 탄탄면 ₩9800、餃子*2 ₩4000、無骨炸雞 ₩4500

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延伸閱讀：韓國坡州｜首爾近郊文藝一日遊🎨｜Heyri藝術村、智慧之林

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