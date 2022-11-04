韓國人最愛去的渡假勝地！ 「濟州島五天四夜」必去景點推薦 牛島&東門市場&山茶花之丘&Osulloc茶博物館

跟著 林卡西的出走日記 於 2022-07-18 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 5 天，一共去了 27 個景點，其中包含 金浦國際機場、濟州國際機場、 城山浦港 성산포항(Seongsanpo Port Ferry Terminal (Departures))。 說到韓國人最愛去的渡假勝地就一定要提到濟州島，而濟州島以橘子、花生、生魚片、黑豬肉以及石頭爺爺聞名。濟州島有三多，那就是風多、石多和女人多，大家去濟州島的時候，可以觀察是不是如同所說，有這三多呢。而我們這次來濟州島五天四夜，雖然因為班機晚到早走的關係，能玩的時間只有三天，沒有多餘的時間更多的去欣賞濟州的美，但也因這次的遺憾，更期待了下次的濟州之旅。 關於濟州島的交通，若是有汽車駕照的人，可以提前換國際駕照預備，對於景點至景點間的移動會相對方便許多。而若是沒有汽車駕照的人，也不需要擔心，就跟著我們一起旅行吧!

第 1 天

金浦國際機場 | 30 分鐘

前往濟州的班機是晚上7:30分

濟州國際機場 | 30 分鐘

抵達濟州的時間已經是晚上8:30了

第 2 天

城山浦港 성산포항(Seongsanpo Port Ferry Terminal (Departures)) | 30 分鐘

濟州第一天的行程—牛島一日遊，來到濟洲就絕對不能錯過牛島，由於島的形狀像是一頭臥牛伸著頭的樣子，才有 了牛島這個的名字。而若是要從濟州本島去牛島，就必須來港口搭船，大約30分鐘內就會抵達了。島上的大小大約就像小琉球一樣，基本上一天就能玩完了!

Hawoomok-doing Port 下牛木洞港 | 10 分鐘

下船後，港口附近有很多租腳踏車及摩托車的地方，但是因為天氣太熱，所以我們選擇搭巴士。怕熱的朋友們，搭乘海岸觀光巴士也是個很好的選擇，海岸觀光的路線都是牛島必去的景點，因此非常的方便，巴士的班次也很多，每15分鐘就有一班，不要錯過末班車的時間就好。末班車的時間是搭配末班回濟州本島船的時間，大約5、6點就是末班車的時間了。

제주 우도 산방식당 | 40 分鐘

下車後第一站我們來到附近的餐廳，這家是小麥冷麵(밀면)的專門店，而小麥冷面原本是釜山的特產，吃起來的口感很像涼麵一樣，在夏天炎熱的天氣中，吃一碗冷麵既涼爽又消暑!

甜甜圈咖啡廳(훈데르트윈즈) | 1 小時

吃完小麥冷麵後，走路約10分鐘來到了甜甜圈咖啡廳，這家的甜甜圈在牛島上很有名，一邊吃著甜甜圈，一邊望著大海。

後海石壁 후해석벽 | 1 小時

接著我們搭上觀光巴士來到了下一個景點—後海石壁，後海石壁是牛島的第八景，位於牛島的南方，高20m，寬30m的岩壁，而緊貼著岩壁的就是大海，相當的壯觀。而對面有一家紀念品店，若是怕太熱的話，可以進去避避暑，旁邊也有賣牛島有名的花生冰淇淋的店家。

下高水洞海水浴場 하고수동해수욕장 | 2 小時

第四站我們來到下高水洞海水浴場，位於牛島的東北方，是牛島有名之一的海水浴場，這邊的沙子很細軟，踩起來非常舒服，水的深淺也很合適全家大小在這邊玩水，但唯一要注意的是太過熱情的太陽，建議可以帶帳篷及墊子來遮陽。

Hawoomok-doing Port 下牛木洞港 | 10 分鐘

大約下午4點多我們就準備回程!

城山浦港 성산포항(Seongsanpo Port Ferry Terminal (Departures)) | 10 分鐘

성산포수산업협동조합 | 20 分鐘

回到城山浦港之後，因為想吃生魚片，所以透過詢問港口的服務人員所打聽到的海鮮市場，位於港口不遠，走路大約15分鐘內可以抵達，雖然不大，但是生魚片很新鮮，價錢也不貴✧◝(⁰▿⁰)◜✧

第 3 天

城山日出峰성산 일출봉 | 2 小時

第三天的凌晨，我們首先來到城山日出峰，想看日出建議前一天可以先在網路上搜尋日出的時間，並且配合日出時間提早1小時來登山，當天我們大約是5點抵達，5點40看到日出。爬日出峰大約只需要20分鐘就能抵達山頂了，到達山頂後發現很多人已經提早來卡位，建議大家若是要提早上來卡位，可以帶件薄外套，因為經過爬山滿身大汗後，吹風會覺得有點涼。而下山就可以沿路欣賞著風景下山!

선미식당 | 1 小時

我們來到的這家食堂是在坐計程車時，司機所推薦的，位於日出峰走路大約只要5分鐘，有名的是燉白帶魚料理。而味道很當地很好吃，不會很辣，魚和蔬菜都很入味，還有附一碗海膽海帶湯，非常的新鮮，很推薦大家可以來這家店，菜單也有中文，很適合剛爬完山，肚子餓的時候來吃!

星巴克 | 1 小時

接著來到附近的星巴克，點了濟州島限定的飲品，推薦大家可以喝奇異果橘子氣泡果汁及抹茶咖啡拿鐵d(d＇∀＇)

科迪莉亞度假酒店 | 2 小時

短暫的回宿舍補眠

월정리해변 | 幾秒

因為我們第3、4天的住宿位於機場附近，因此我們搭巴士往北方沿路完回去，首先是來到月汀里海水浴場，周圍有非常多的咖啡廳跟餐廳，很適合在這邊完一個下午!

Galeummul가름물 | 1 小時

我們選擇來吃濟州最有名的黑豬肉，店就位於海岸邊，價格是一人2萬韓幣(近台幣500)。

Cafe Mou Moon | 1 小時

吃飽後我們來到附近的咖啡廳–Mou Moon，面朝著大海，點一杯涼爽的氣泡果汁，就可以在這邊待一個下午了，除了景色很美，飲料也都還不錯，當然月汀里海水浴場也有很多不一樣的咖啡廳，大家可以事先在網路上找到一家最為中意的咖啡廳，但如果懶得找的話，也很推薦大家來這家Mou Moon臨海咖啡廳(๑´ڡ`๑)

월정리해변 | 2 小時

在咖啡廳待到太陽沒有那麼強烈時，就準備下海玩水了･*･:≡( ε:) 愛玩水的朋友們，建議可以在岸上的店家租游泳圈 (或是自備)，就可以坐在游泳圈上隨著波浪飄阿飄，當時我們只帶了潛水鏡，結果因為前一天下雨，水變得很混濁，什麼都看不到，因此很羨慕有租游泳圈的人(╥﹏╥)

東門市場동문시장(Dongmun Traditional Market) | 2 小時

最後來到濟洲必來的東門市場，來跟大家推薦來東門市場必吃的，第一個是生魚片，濟州島的海鮮很有名，鐵甲蝦也是濟州著名的海鮮之一。再來是黑豬肉及蝦子炸物，大家一定要趁熱吃，才會最脆最香!最後是蛋包鮑魚飯捲，在飯捲的外層用蛋液再包了一層，口感非常豐富。若口渴了，還可以點一杯濟州盛產的橘子果汁，酸酸甜甜的很解膩。除了美食，當然少不了伴手禮，愛吃甜食的推薦可以買蛋塔!

第 4 天

彩虹海岸道路 무지개 해안도로(Dodu Rainbow Coastal Road) | 1 小時

第四天，我們選擇了觀光巴士之旅，是事先在網路上購買套票，為韓幣23800(約台幣600)，大約為20多人的包團旅行，會有導遊載著我們去濟州西部著名的觀光景點，這些景點都是沒有車子，搭公車會較難抵達的地方。而每抵達一個景點會有約1小時的自由觀光時間，並且要在規定的時間返回巴士上，不然會被丟包，而若是不喜歡被時間限制的人就不太推薦參與這種觀光行程，因為如果有偏愛的景點，也不能多逛及停留，必須配合巴士的時間。 第一站我們來到了彩虹海岸道路，這邊也是很多韓劇著名的拍攝場景，拍起照片很繽紛(❛◡❛✿)

翰潭海岸散步路한담해변 | 1 小時

第二站我們來到翰潭海岸散步路，這站也是停留1小時，這邊有很有名的甜甜圈連鎖店Knotted，雖然首爾也有，但是在這裡才能吃到濟州限定的抹茶及橘子口味，但因為排隊的人潮超多，因此非常的趕，排完甜甜圈後就必須回到巴士了ㅠㅠ

挾才海邊협재해수욕장 | 2 小時

第三站我們來到挾才海邊，因為要吃午餐的關係，這站我們停留了2個小時，而挾才海邊也是韓國團體 Seventeen拍攝 love letter MV時有來過的地方。

Osulloc茶博物館 | 1 小時

愛吃抹茶的人絕對不能錯過的Osulloc茶博物館，是一家以綠茶為主的博物館，博物館的商品放眼望去都是抹茶的商品，是來濟州必來的景點之一。從人潮就可以看出這家店的知名度了，可以說是一位難求，而等待的時間在吃到餐點的瞬間都覺得值得了，果然名不虛傳。

山茶花之丘 Camellia Hill Botanical Garden | 1 小時

最後一站我們來到山茶花之丘，這邊也是濟州必來的景點之一，是座花公園，夏天為繡球花季，冬天為山茶花季，在這期間來濟州可以欣賞到最美的花季，裡面就像小迷宮一般，有不同的小園區可以欣賞不同的花景，是個愜意又浪漫的景點，強烈建議大家若是在花季時來到濟州島，一定要來這裡賞花(๑•̀ㅂ•́)و✧

第 5 天

濟州國際機場 | 30 分鐘

因為是早上的班機，所以最後一天就逛了機場的免稅店而已，這邊提醒大家濟州島的Kakao Friends是在入境後的免稅店裡，而不是在機場外面。若是想要買萊恩的周邊必須要入境後才能買到，想要逛Kakao Friends的朋友們，記得可以稍微預留時間。

金浦國際機場 | 30 分鐘

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：濟州島五天四夜｜濟州必去景點｜牛島&東門市場&山茶花之丘&Osulloc茶博物館

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