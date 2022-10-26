粉絲買單！韓國SMTOWN最新周邊「藝人頭像巧克力＋隨機磁鐵」，巧克力上有IDOL的臉你捨得吃嗎？
追星周邊再加一！韓國知名大型娛樂公司「SM Entertainment」旗下擁有許多火紅團體，像是韓流二代團東方神起、SUPER JUNIOR、少女時代、EXO，再到三代團NCT及公司所屬最新團體aespa，這股韓流風行超過10年，各大公司也掌握商機，陸續推出各種相關周邊商品。今日「SMTOWN &STORE」公開了最新周邊「ARTIST CHOCOLATE」，究竟粉絲買不買單呢？
「SMTOWN &STORE」今日於官網上架了最新周邊「ARTIST CHOCOLATE」，推出了印有藝人照片的頭像巧克力組合，組合內有5款隨機藝人頭像巧克力及1款團體LOGO巧克力，但能吸引粉絲購買的主要誘因則是盒內附贈的「隨機磁鐵」。本次周邊「ARTIST CHOCOLATE」有SUPER JUNIOR、NCT 127、NCT DREAM及aespa四個團體版本，各家粉絲又得打開荷包、收藏起來了。
最新周邊消息一出，便有粉絲在專頁分享「因巧克力需冷藏而無法代購，郵寄到了估計上面的頭像也都融掉了」，但仍有粉絲表示想要收集磁鐵，看來粉絲們對可收藏的周邊都難以抗拒。
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