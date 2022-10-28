這才是「真的」蘋果麵包！這款「蘋果麵包禮盒」超欠買，逼真到看不出是麵包？

這才是真的蘋果麵包！有別於台灣傳統「沒有蘋果」的蘋果麵包，韓國這款「蘋果麵包」不僅內餡保留滿滿蘋果香氣與果肉，連外型都跟真的蘋果一模一樣，超逼真！

蘋果麵包禮盒。圖／取自慶州FRANGERIE IG

圖／取自慶州FRANGERIE IG

韓國這家「FRANGERIE」烘焙坊獨家推出的「招牌蘋果麵包」，使用紅麴米製作麵糰，內裡包裹特製的濃郁奶油起司，以及去皮後切成小塊的蘋果丁豐富口感，一口咬下滿滿蘋果清香撲鼻而來，蘋果蒂頭、葉片也不馬虎，一整個超擬真！

圖／取自慶州FRANGERIE IG

超擬真蘋果麵包。圖／取自慶州FRANGERIE IG

而店家對包裝也極具巧思，將每個蘋果麵包用水果網套套住，6個裝成一盒，外盒也如同一般水果禮盒，不仔細看真的會以為就是普通的蘋果禮盒，誰會知道這裝的可是真材實料的「蘋果麵包」呢？

圖／取自慶州FRANGERIE IG

圖／取自慶州FRANGERIE IG

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