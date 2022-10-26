劇迷必去景點！全州兩天一夜：走訪韓屋、韓劇《二五二一》拍攝地

跟著 林卡西的出走日記 於 2022-07-07 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 15 個景點，其中包含 瑞草客運站(瑞草客運站(瑞草客運站(Seoul Nambu Terminal)))、全州客運站(全州客運站(全州客運站(Jeonju Express Bus Terminal)))、全州韓屋村。 全州是韓國歷史上後百濟的首都，是個充滿文化歷史的都市。提到全州大家第一個想到的可能就是全州韓屋村，而這次的全州旅行，不僅是要帶大家去看全州的歷史建築，更要帶大家去看前陣子最火紅的韓劇—二五二一的拍攝地，除了經典場景—隧道之外，還會帶大家一探羅希度的家♥

第 1 天

瑞草客運站(瑞草客運站(瑞草客運站(Seoul Nambu Terminal))) | 30 分鐘

韓國首爾南部客運站—瑞草客運站，從首爾抵達至全州的交通方法很多，最為常見的為高速巴士及KTX，而若想選擇最經濟實惠的方法，很推薦大家選擇高速巴士，從首爾抵達全州只需要花3小時!

全州客運站(全州客運站(全州客運站(Jeonju Express Bus Terminal))) | 10 分鐘

經過了3小時終於抵達了全州了(*´∀`)~♥ 雖然車上沒有廁所可以使用，但是途中會經過休息站，因此不用擔心遠程路途想上廁所的問題! 而在中途經過休息站時，大約有15分鐘的休息時間，就算不想上廁所，也建議大家可以下車走走，於規定的時間內上車就好。韓國的休息站裡幾乎都會賣這種類似核桃紅豆小麵包공주밤빵，很好吃!真心推薦大家可以吃吃看(๑´ڡ`๑)

全州韓屋村 | 幾秒

韓屋村距離客運站並不遠，坐計程車大約只需10分鐘。而因從客運站能抵達韓屋村的公車並不多，因此建議大家可以直接搭計程車，價格也不會太貴!

烤牛肉餅(烤牛肉餅(烤牛肉餅(Gyodong Tteokgalbi))) | 1 小時

午餐—烤牛肉餅 교동떡갈비 Gyodong Tteokgalbi 說到全州大家第一個想到的美食可能是全州拌飯，但是來到全州除了拌飯之外，一定嘗嘗烤牛肉餅，一定不會讓大家後悔! 而我們來的這家店很特別，送餐時是會由機器人負責送餐，讓我們午餐時光增添了不少樂趣呢!

Hanboknam 韓服男全州店(Hanboknam 韓服男全州店(Hanboknam 韓服男全州店(HANBOKNAM(Hanbok rental) Jeonju))) | 1 小時

韓服體驗—韓服男 這家韓服店是位於韓屋村裡面的，我們選擇的這家韓服男的韓服顏色種類很多，一定能選到自己適合的韓服! 因為我們來的這天剛好是平日，人潮不多，因此店裡面的阿姨還特別給我們折扣，時間二個小時半，不限韓服種類顏色，價格是1萬7千元韓幣，還贈送我們梳髮的服務，一般而言是要多加購3000元韓幣才有的。而店裡的阿姨也很親切，會幫你挑到適合的韓服顏色!

Masirange咖啡廳(Masirange咖啡廳(Masirange咖啡廳(masirange))) | 1 小時

Masirange咖啡廳 這家咖啡廳是來到全州韓屋村必來的店，當初會選擇這家店是因為在IG搜尋咖啡廳時，發現這家店的人氣最高，若是也有打算來韓屋村穿韓服的朋友們，一定要來這家店拍照，拍出來的照片效果真的很好。而除了能拍到美照之外，這家的餐點也很好吃，我們點的芒果冰，裡面添加了冰淇淋、脆片、年糕跟糰子，吃起來的口感跟台灣的芒果雪花冰完全不一樣，強烈建議大家一定要來這裡一趟!

慶基殿 | 20 分鐘

穿著韓服最適合在韓屋村到處走走拍照，而若是有時間可以買門票進入慶基殿，體驗全州的歷史建築。

全州豆芽湯飯(全州豆芽湯飯(全州豆芽湯飯(전주왱이콩나물국밥전문점))) | 1 小時

全州豆芽湯飯전주왱이콩나물국밥전문점 晚餐是要吃全州必吃美食之一豆芽湯飯，而這家店可是韓國朋友推薦的老字號，就如朋友所說的，這家店的湯飯真的很好吃，除了主菜湯飯外，它的小菜—泡菜及醃白蘿蔔也很入味，真的很對我的胃口(๑´ڡ`๑)

夜景展望台咖啡廳(夜景展望台咖啡廳(夜景展望台咖啡廳(전주한옥마을전망대카페))) | 1 小時

전망대카페 夜景展望台咖啡廳 在第一天的最後，我們去了夜景展望台咖啡廳，從這邊看得到與早上的韓屋村完全不同的面貌，而這家咖啡廳也是裝潢成韓屋的樣式，室內室外都非常具有這家咖啡廳的特色，而這家咖啡廳除了一般常見的飲品，也有提供啤酒。室內也有韓式傳統房屋樣式的座位，很適合與好友們一邊欣賞著韓屋村的夜景，一邊喝著飲品，閒聊全州的美好。

第 2 天

全州韓屋村 | 幾秒

住宿是在全州韓屋村裡的傳統小屋，原本以為住在這種小屋裡面會有很多不方便的地方，但沒想到比我想像中的舒適太多了，屋裡雖小但五臟俱全，有電視、冷氣和最重要的WIFI等等。想體驗深度的全州之旅，住在這種韓屋是首選!

韓劇2521拍攝地—隧道(韓劇2521拍攝地—隧道(韓劇2521拍攝地—隧道(한벽터널))) | 40 分鐘

韓劇2521拍攝地—隧道 有看過二五二一的劇迷們絕對不能錯過的地方，在這裡彷彿看得到羅希度和白易辰的身影，身為二五二一的死忠粉絲的我，來到這裡藏不住心中的激動，開始像個小孩在隧道裡亂跑，但是這邊要注意的是，雖然經過隧道的車子不多，但是偶爾還是有車輛經過，及隧道旁邊就是大馬路了，拍照時還是要注意安全喔! 這邊離全州韓屋村步行大約只需20分鐘，超級近的!

韓劇2521拍攝地—羅希度的家(韓劇2521拍攝地—羅希度的家(韓劇2521拍攝地—羅希度的家(나희도 집(크로싱 게스트하우스)))) | 30 分鐘

韓劇2521拍攝地—羅希度的家 去玩隧道，當然也要來羅希度的家踩點(๑•̀ㅂ•́)و✧ 這邊距離剛剛的隧道大約步行20分鐘就到了，兩個點很近，對於二五二一的粉絲實在是太方便啦~ 而這邊聽說到了周末，就需要排大長隊等待拍照，所幸我們去的時間是平日上午，不須排隊就能拍到照了! 而這邊只能在大門口拍照，是不能擅自亂闖進去的!!

SOKOA 鮭魚丼飯(SOKOA 鮭魚丼飯(SOKOA 鮭魚丼飯(Sokoa (소코아)))) | 1 小時

午餐呢，我們回到韓屋村中的SOKOA吃飯，這家店主要是賣咖哩的，而除了咖哩，另外有名的是鮭魚，而我點的是限定的鮭魚丼飯，分量算是蠻多的，鮭魚也是放了多片，蠻推薦的喜歡鮭魚的人可以去吃吃看!

請輸入檢索詞www拍攝地—Peulloeleu咖啡廳(請輸入檢索詞www拍攝地—Peulloeleu咖啡廳(請輸入檢索詞www拍攝地—Peulloeleu咖啡廳(Peulloeleu (플뢰르)))) | 1 小時

請輸入檢索詞www拍攝地—Peulloeleu咖啡廳 接著來到的是請輸入檢索詞www有來拍攝過的咖啡聽，這邊距離韓屋村大約也是步行20分鐘可以到達。若是有看過這部韓劇的人，可以來這邊走走。剛抵達的時候，這家咖啡廳帶給我很像世外桃源的感覺，十分寧靜和舒適。不知道是不是因為平日的關係，咖啡廳內只有我們一組客人，因此我們可以很悠閒的在這邊待著。

全州韓屋Kakao Friends(全州韓屋Kakao Friends(全州韓屋Kakao Friends(Kakao Friends (카카오프렌즈 전주한옥마을점)))) | 30 分鐘

最後一站我們來到了全州韓屋村的Kakao Friends，這邊的Kakao Friends也與一般位於首爾的不同，充滿著全州的特色，有穿著韓服的萊恩像，店裡也多了擁有全州特色的商品。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：全州兩天一夜｜劇迷必去景點｜全州韓屋&韓劇《二五二一》拍攝地

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