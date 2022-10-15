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韓國入境免PCR、實施K-ETA免簽！11月30日前出發還可抽機票

欣傳媒／ 欣傳媒

隨著韓國公布免入境前後PCR、實施K-ETA免簽入境韓國，以及今天開始台灣取消隔離政策，讓人迫不及待要去韓國玩了！（延伸閱讀：韓國全面解封！10/1起，入境韓國不再需要進行PCR篩檢）

經典不敗的南怡島；圖片／韓國觀光公社提供

韓國觀光公社特別攜手大韓航空、中華航空、台灣虎航、長榮航空、韓亞航空、新世界免稅店、新羅免稅店等17個單位，以及21家旅行社與OTA業者搭配「安心景點125選」，共同推出「安心旅遊就在韓國」活動。即日起至11月30日，共準備了三項驚喜活動要吸引台灣的朋友立即動身前往韓國！

驚喜1. 『驚喜戳戳樂』天天加碼送：先來抽韓國團體／自由行行程折價券、機票折扣碼、免稅店購物金、景點門票／訂房折價券等好禮，活動期間天天開獎天天送，有戳就有獎，就是要讓大家飛韓國省荷包、玩得瘋。

驚喜2. 『Fun好康』買行程登錄抽大獎：即日起購買11月30日前出發之指定韓國團體行程或自由行指定商品，並於活動期間內於活動網站完成登錄，就有機會抽中再次前往韓國的來回機票或韓國精品大獎；不論想跟團玩透透，或自由行趴趴走，超優惠行程、機票任你選。

驚喜3. 『分享活動』請你喝下午茶：還沒有計劃出境旅遊也沒關係，只要成為「韓國觀光公社台北支社」FB粉專粉絲，活動期間每人每日都可公開分享活動至個人FB一次，活動結束後將抽出200位粉絲朋友，獲得CITY CAFÉ提貨券一張，分享愈多次，抽中機率愈大！

韓國觀光公社也將於11/23（三）18:00 LINE旅遊，舉辦「安心旅遊就在韓國」線上直播活動，邀請旅遊作家溫士凱，與台北支社小編一同向大家分享韓國最新入境規範、必訪安心景點與自駕遊攻略。當天看直播，也可拿好禮。

讓旅客安心遊的韓國新景點在哪裡？

春川樂高樂園；圖片／韓國觀光公社提供

為讓旅客對韓國耳目一新，不但有韓國觀光公社全方位評選認證安心旅遊商品，還有青瓦臺、春川樂高樂園、三岳山纜車、海岸村恰恰恰拍攝地等新興景點，皆在推薦名單之列，是解封後值得一遊的安心選擇，欲知更多詳情請瀏覽「安心旅遊就在韓國」活動網站。

韓國觀光公社台北支社長李長儀表示：「旅遊韓國也愈來愈便利，這次我們準備的活動，不但希望可以讓台灣朋友們在台韓雙方重啟觀光交流的時刻即能享優惠訪韓，還希望久未能訪韓的大家可以藉由這個絕佳的旅遊時機，欣賞到韓國的美麗楓紅」。

Editor／Sasa

欣傳媒 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/207473

觀光 航空 自由行

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