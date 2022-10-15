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炸雞界PRADA！精品炸雞「PURADAK CHICKEN」從名字、包裝到代言人都超講究，必吃「羅勒青醬」，登頂「最時尚炸雞」

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自PURADAK CHICKEN IG、PURADAK CHICKENFB粉專、PURADAK CHICKEN官網、PURADAK CHICKEN鷹岩店IG
圖／取自PURADAK CHICKEN IGPURADAK CHICKENFB粉專、PURADAK CHICKEN官網PURADAK CHICKEN鷹岩店IG

炸雞界的PRADA！韓國這家連鎖炸雞品牌「PURADAK CHICKEN（푸라닭）」，從品牌名稱到炸雞包裝都宛如時尚精品，店名讀音與國際精品「PRADA」極為相近，品牌包裝更不同於一般炸雞店，高級質感純黑外型，加上燙金LOGO設計，稱它是「最時尚炸雞」也不為過。

圖／取自PURADAK CHICKEN IG
圖／取自PURADAK CHICKEN IG

圖／取自PURADAK CHICKENFB粉專
圖／取自PURADAK CHICKENFB粉專

「PURADAK CHICKEN」從店名到包裝都精緻典雅，更請到演員丁海寅做為品牌代言人，打造一整套的高級精品路線。「PURADAK CHICKEN」販售多種口味炸雞，超人氣菜單有「羅勒青醬炸雞」與「CORN－So Amazing炸雞」等，「羅勒青醬炸雞」融入特製青醬、帕瑪森起司及鮮烤番茄的組合，為炸雞增添異國風味。

圖／取自PURADAK CHICKEN鷹岩店IG
圖／取自PURADAK CHICKEN鷹岩店IG

「PURADAK CHICKEN」品牌代言人丁海寅。圖／丁海寅IG
「PURADAK CHICKEN」品牌代言人丁海寅。圖／丁海寅IG

羅勒青醬炸雞。圖／取自PURADAK CHICKEN官網
羅勒青醬炸雞。圖／取自PURADAK CHICKEN官網

羅勒青醬炸雞。圖／取自PURADAK CHICKENFB粉專
羅勒青醬炸雞。圖／取自PURADAK CHICKENFB粉專

而「CORN－So Amazing炸雞」則有滿滿玉米香氣，加上酥脆玉米片與耐嚼烤玉米，甜鹹甜鹹的滋味，讓人吮指回味。有去韓國的朋友，不妨吃吃看這家「精品炸雞」，嘗嘗口感是否也是精品等級。

CORN－So Amazing炸雞。圖／取自PURADAK CHICKEN官網
CORN－So Amazing炸雞。圖／取自PURADAK CHICKEN官網

CORN－So Amazing炸雞。圖／取自PURADAK CHICKENFB粉專
CORN－So Amazing炸雞。圖／取自PURADAK CHICKENFB粉專

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韓國美食 炸雞 韓式炸雞

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