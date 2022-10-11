最靠近天空的咖啡廳！韓國超Chill「咖啡廳 X 滑翔傘」，體驗滑翔傘飛行之餘，還能享受愜意氛圍感下午茶
高海拔超人氣咖啡廳！這家位於韓國丹陽的咖啡廳光是所在地就很有話題，地處海拔600公尺的山上，不僅可以邊喝咖啡邊欣賞美麗山景，更讓人想不到的是，在這裡居然還能體驗「滑翔傘」！悠閒與刺激並存，略為衝突又特別。
韓國這家話題咖啡廳「카페산(CAFE SANN)」位於忠清北道丹陽郡，店家主打「與天空最近的咖啡廳」，有著無法用言語形容的美景與店家獨特的氛圍、室內擺設及香醇咖啡，還有眼前所及的「滑翔傘」體驗(可於店家官網事前預約)，適合喜歡挑戰自我的朋友來此一試。不想體驗滑翔傘也能來杯咖啡，欣賞由滑翔傘群裝飾的愜意美景。
此外，「카페산(CAFE SANN)」也有提供烘培餐點，像是曲奇餅乾、貝果、司康、鮮奶油麵包等鹹甜點心都有，配上一杯咖啡或飲品，享受一個悠閒的午後也是人生一大樂事。
카페산 CAFE SANN
地址：충북 단양군 가곡면 두산길 196-86營業時間：平日9:30-18:30；週末9:30-19:30
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