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韓國限時免簽先衝「釜山」！ 5大必吃韓食一次看，烤鰻.蔥餅.湯飯統統都有

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／釜山觀光公社提供
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日前駐台北韓國代表部宣布只要持有中華民國護照者，限時至10月31日以前直接免簽入境，等於不用再辦理繁瑣的簽證問題。而提到韓國不得不提「釜山」美食綠洲，UDN小編特地整理釜山五大美食，一起來看看吧！

堅果黑糖餅

首先一定要大推的是韓國路邊國民美食「黑糖餅」，不論是國際美食推薦或綜藝節目上都可以看到它的蹤影。但在釜山則有在地化「堅果黑糖餅」，有別於一般黑糖餅，加了綜合堅果後，可以吃得到多重口感，融合熱騰騰的餅皮與黑糖，超級好吃，來釜山一定要吃吃看。

圖／釜山觀光公社提供
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烤盲鰻

若講到鹹食，一定要首推釜山的「烤盲鰻」，對於世界來說可說是必吃的料理之一。盲鰻相較一般的鰻魚，肉質更為彈脆，反而多一種嚼勁感，有網友表示吃起來的口感很像是烤腸。至於烹飪方式非常多種，有醬燒、鹽烤或基本調味的原味等等，快嚐鮮看看。

圖／釜山觀光公社提供
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豬肉湯飯

每每韓劇在釜山場景又是吃飯背景時，很常看到湯飯料理，其實多數都是在釜山常看的「豬肉湯飯」，號稱全韓國最道地的豬肉湯飯料理。通常湯底會用豬骨與內臟熬製而成，再依照各個店家喜好可以加韓式辣醬、蝦醬或其他調味，有些店家會加滿滿的韭菜提香，配上主食豬肉與芝麻白飯，真的會一口接著一口，下次一到釜山就來吃吃看吧！

圖／釜山觀光公社提供
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鱈魚湯

鱈魚湯是到訪韓國釜山所有部落客必推也大推的料理之一，配上一碗白飯、沾醬與配菜，就是一套超好吃的料理。透徹清爽的湯頭都會配上超大塊蘿蔔，主角就是整塊鮮甜的鱈魚，再加上韭菜、蔥花，甚至會再加上魚卵，有別於韓國都以辣醬為主的湯頭，鱈魚湯喝了真的超舒服超清爽。

圖／釜山觀光公社提供
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東萊蔥餅

東萊蔥餅有點像韓式煎餅但外觀又有不少的差異，但與一般煎餅不同的是麵糊的口感與配料，胡蘿蔔、魷魚、蛤蠣、鮮蝦與洋蔥等都是常見東萊蔥餅的配料，每次端出桌上時，色澤與香氣絕對會讓人食指大動。

圖／釜山觀光公社提供
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