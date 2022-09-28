粉紅風暴！盤點韓國六個夢幻「粉色芒草」網紅景點 線上賞草收穫同款美景

少女心大爆棚！一年一度的賞芒草季節到來，這次有些不一樣，是一整片的粉色芒草！美到在此放空一下午都不是問題。沒辦法至現場欣賞也沒關係，和小編一起線上「賞草」，省錢也能Get同款美景。

圖／取自IG@카페새빌

「粉紅芒草（핑크뮬리）」，又稱粉黛亂子草，賞期從9月末至10月底約一個月的時間。一大片顯眼的粉紅色，真的太夢幻、太殺底片了。以下整理了韓國六個絕美粉紅芒草打卡點，不僅可以欣賞粉色芒草，還能順帶享受下午茶，現在跟著小編出發囉！

⬤ 濟州島 새빌（SAEBIL CAFE）

地址：제주 제주시 애월읍 평화로 1529

圖／取自IG@카페새빌

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⬤ 濟州島 서광리123（GARDEN）

地址：제주 서귀포시 안덕면 서광리 123

圖／取自IG@서광리123 정원

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⬤ 忠清南道 핀스커피（PINS COFFEE）

地址：충남 천안시 동남구 해솔1길 27-29

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⬤ 忠清南道 이숲（CAFE LEESOOOP）

地址：충남 천안시 서북구 성거읍 송남리 133-1

圖／取自IG@이숲

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⬤ 全羅北道 오늘여기（COFFEE）

地址：전북 김제시 금구면 상사길 50

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⬤ 全羅北道 블랜드미（BLENDMI CAFE）

地址：전북 익산시 현영길123-10

圖／取自IG@블랜드미

圖／取自IG@블랜드미

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