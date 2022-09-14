提拉米蘇控的天堂！韓國望遠洞提拉米蘇，甜點、飲料一杯搞定，超多口味必吃，選擇困難症犯了
韓國下午茶介紹來囉！這次是一間IG上的熱門甜點店「望遠洞提拉米蘇（망원동티라미수）」，甜點好吃又有可愛包裝，在韓國許多地方都有分店，就可以知道這家店的人氣有多高啦！
這間「望遠洞提拉米蘇（망원동티라미수）」從店名就知道他們的招牌是「提拉米蘇」，今秋主打「綠茶提拉米蘇」和「巧克力提拉米蘇」，在經典提拉米蘇上撒上厚厚一層香濃綠茶粉及可可粉，用看的就很誘人。因為店家是提拉米蘇專賣，研發了許多不常見的超酷口味，像是薄荷巧克力、季節限定等，真的好難抉擇啊！但對喜歡提拉米蘇的朋友來說，這裡是天堂！
店家還推出了新吃法「Cuffti（컾티）」，可以邊吃提拉米蘇邊喝飲料，當作一個點心剛剛好，上層的提拉米蘇可以選擇玉米、樹梅或咖啡牛奶口味，飲料可以選美式咖啡、拿鐵、香草拿鐵、檸檬或香柚氣泡水，這也太有創意了！一杯拿著走也好方便。
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