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2022韓國新景點推薦！「THE HYUNDAI SEOUL」到首爾最大、年輕人最愛百貨逛街

欣傳媒／ 欣傳媒

去年（2021）2月新開幕的「現代百貨首爾」(THE HYUNDAI SEOUL) 是目前全韓國規模最大的百貨公司，鄰近地鐵5號線汝矣渡口站，一進入商場就能感受到純白空間的簡潔及清新，其中又以綠色植物作為點綴，最特別的是，這裡擁有大量新穎品牌進駐，成為韓國年輕世代最喜愛的新興逛街好去處。

THE HYUNDAI SEOUL整體空間以純白為主，以綠色植物作為點綴；圖片來源/Angela Kuo攝

THE HYUNDAI SEOUL佔地27,000坪，與一般百貨公司擠滿了櫃位不同，留給消費者更多的空間，將一半的面積規劃成了室內景觀或顧客休息區，一樓高12米的瀑布，是許多遊客最喜愛的拍照點之一。

一半的面積做為室內景觀或顧客休息區；圖片來源/Angela Kuo攝

從地下2樓至6樓都是購物中心；圖片來源/Angela Kuo攝

瞄準了1980年後和2000年後出生的「MZ世代」作為目標客群，THE HYUNDAI SEOUL進駐了許多新穎的品牌，去年營業額達到8,000億韓元。有此一說，進駐在設定為「CREATIVE GROUND」地下二層的店面，都要是「高階主管沒聽過」的品牌，也就是年長者較少接觸到的新興潮流品牌。

地下二層有許多新品牌；圖片來源/Angela Kuo攝

對於年輕朋友來說，地下二層絕對是必逛的重點樓層；圖片來源/Angela Kuo攝

位於5樓的「SOUNDS FOREST」則是整個百貨最大的亮點，在這裡眼前所見的樹木都是真的，建築上方部分更使用了透明玻璃，若是天氣晴朗陽光灑落時，室內就會充滿著自然柔和的光線，格外愜意。

SOUNDS FOREST是THE HYUNDAI SEOUL最大的亮點；圖片來源/Angela Kuo攝
在這裡所見的植物都是真的，搭配自然灑落的陽光，十分愜意；圖片來源/Angela Kuo攝

5樓也有許多較為高檔的餐廳，如中式餐廳「桃園style」、義式餐廳「Ristorante Eo」；圖片來源/Angela Kuo攝

位於6樓則有「ALT.1 展示館」，在THE HYUNDAI SEOUL開幕時，第一個登場的展覽即為Andy Warhol回顧展，目前展出的則是展期至9/25的MAGIC SHOT展，喜愛潮流、藝術，或是想要體驗首爾全新魅力的朋友非常適合到此逛一逛。

目前ALT.1 展出的MAGIC SHOT展；圖片來源/Angela Kuo攝

入境前免PCR報告！赴韓免簽延長至10月底

台灣人入境韓國限時免簽證（需申請K-ETA）確定延長至10月31日，而9月3日起，入境韓國也無須再提供PCR或RAT快篩陰性報告。韓國政府期望透過此政策，為9月與10月在韓國即將舉辦的多場國際盛事，包括韓國文化節K-Culture Festival(9.30-10.8)、2030釜山世界博覽會祈願—BTS演唱會(10.15)、釜山國際電影節(10.5-14)等，迎來更多觀光客，促使觀光產業早日復甦。

另一方面，韓國觀光公社台北支社針對申請K-ETA或C-3-9觀光簽證的民眾即可抽小禮物的「韓國觀光plus+」活動，也將延長到10月底。

THE HYUNDAI SEOUL鄰近地鐵5號線汝矣渡口站；圖片來源/Angela Kuo攝

The Hyundai seoul 더현대 서울

- 地址：首爾市永登浦區汝矣島路108

- 營業時間：10:30–20:00

- 交通：汝夷渡口站1號出口

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撰文 / Angela Kuo

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/206703

觀光 釜山 瀑布

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