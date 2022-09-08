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準備飛韓國！「2022釜山新景點推薦」搭療癒海雲台膠囊列車、到100F觀景台Ｘ the SKY賞夕陽

欣傳媒／ 欣傳媒

釜山，韓國的第二大城，擁有世界級的海景，相比首爾更多了份悠閒的氛圍，近年來更增添了許多新景點，登上百層觀景臺X the SKY，釜山市景、海景一覽無遺；搭乘行駛在海岸邊療癒的膠囊列車⋯⋯，入境韓國的限制越來越鬆綁，出國旅遊露曙光，對於即將出發或是計畫去韓國的朋友，釜山是個很好的選擇。

位於海雲台的Sky Capsule天空艙是近期釜山最熱門的旅遊景點之一；圖片來源/Angela Kuo攝

釜山景點推薦1.療癒的高空輕軌列車——天空艙

釜山海雲臺Blueline Park由舊鐵道所改建而成，可以選擇乘坐海岸列車或是近期在社群上擁有超高人氣的高空輕軌——天空艙。

外觀造型復古，行駛於高度7~10公尺的天空艙，共有黃、綠、紅、藍四種顏色，一個車廂最多可以乘載四人，從尾浦站出發到青沙浦站，全程約2公里，單程30分鐘，沿路可以高處視角欣賞釜山的碧海藍天，以及周圍新舊住宅交織的景緻，營運至今吸引大批遊客前往搭乘。

從尾浦站出發到青沙浦站，全程約2公里，單程30分鐘；圖片來源/Angela Kuo攝

也有許多人以健走方式漫步迎月路；圖片來源/Angela Kuo攝

到站下車後，可到一旁的上坡路等待海岸列車行經而過，捕捉前有列車、後有湛藍海景的畫面；再步行至前方不遠處的浦口，看看可愛的雙胞胎紅白燈塔，享受屬於釜山漁村的寧靜與悠閒！

前有海岸列車、後有湛藍海景；圖片來源/Angela Kuo攝

青沙浦相望的雙胞胎紅白燈塔；圖片來源/Angela Kuo攝

海雲臺Blueline Park 天空艙

- 地址：釜山廣域市海雲臺區青沙浦路116

- 開放時間：09:30~18:00（*淡旺季有調整）

- 費用：

1-2人 : 單程 ₩30,000 / 往返 ₩55,0003人 : 單程 ₩39,000 / 往返 ₩69,0004人: 單程 ₩44,000 / 往返 ₩77,000

最高新地標X the SKY

釜山X the SKY 是海雲臺區的最新的地標，高411.6公尺，為韓國第二高建築，乘坐搭梯來到100樓的觀景臺只需56秒，在這裡廣安大橋、釜山港大橋等知名的景點一覽無遺，上面所介紹到的海雲臺Blueline Park 天空艙及青沙浦紅白雙胞胎燈塔也能看得見，天氣好時更可遙望日本的對馬島。

從一樓到Ｘ the SKY 100樓的觀景臺只需56秒；圖片來源/Angela Kuo攝

釜山知名景點盡收眼底；圖片來源/Angela Kuo攝

也能看得見海雲臺Blueline Park 天空艙及青沙浦紅白雙胞胎燈塔；圖片來源/Angela Kuo攝

最特別是一段完全透明地板的廊道，從這裡往下望便能直接看見一樓地面，沒有一定的膽識，真的無法輕易地站上去。

Ｘ the SKY透明的地面，不但是挑戰膽量也是拍照的最佳位置；圖片來源/Angela Kuo攝

Ｘ the SKY也是賞日落夕陽的好去處；圖片來源/Angela Kuo攝

BUSAN X the SKY

- 地址：釜山廣域市海雲臺區迎月路30 LCT Land Mark Tower 98~100F

- 開放時間：10:00–21:00

- 費用：成人 :₩ 27,000；兒童敬老: ₩24,000

釜山景點推薦3.釜山樂天世界冒險樂園

今年（2022）3月底最新開幕的「釜山樂天世界」，與首爾樂天世界相互呼應，由Lorry擔任主角，必玩設施包含了時速 100 公里、360 度的雲霄飛車「Giant Diger」；從13 樓高U 型軌道俯衝而下，濺起巨大的水花的「Giant Splash」，以及360 度旋轉，左右來回擺盪高達45米的「Giant Swing」。當然樂園裡也有許多老少咸宜的設施，不論是想尋求刺激的朋友，或是親子出遊、情侶約會都非常適合。

三大必玩設施之二Giant Diger及Giant Swing；圖片來源/Angela Kuo攝

三大必玩設施之一的Giant Splash，俯衝而下濺起巨大的水花；圖片來源/Angela Kuo攝

園區內也有校服租借服務，可穿著校服在「LORRY CASTLE」前留影；圖片來源/Angela Kuo攝

每日下午2點及8點登場的遊行表演同樣為樂園的重頭戲之一；圖片來源/Angela Kuo攝

玩完了刺激有趣的遊樂設施外，一定也要到「RARACOST雲霄飛車餐廳」享用牛排、漢堡、義大利麵等美食，乘坐雲霄飛車前來、從天而降的餐點十分有趣又吸睛。

RARACOST雲霄飛車餐廳是韓國第一家、世界第10家透過軌道送餐的餐廳；圖片來源/Angela Kuo攝

釜山樂天世界冒險樂園

- 地址 : 釜山廣域市機張郡東釜山觀光路42

- 開放時間 : 10:00~21:00

- 門票：成人 ₩47,000 /學生 ₩39,000 /孩童₩ 33,000 /嬰兒 ₩12,000（全天通行證）

入境前免PCR報告！赴韓免簽延至10月底

台灣人入境韓國限時免簽證（需申請K-ETA）確定延長至10月31日，而9月3日起，入境韓國也無須再提供PCR或RAT快篩陰性報告。韓國政府期望透過此政策，為9月與10月在韓國即將舉辦的多場國際盛事，包括韓國文化節K-Culture Festival(9.30-10.8)、2030釜山世界博覽會祈願—BTS演唱會(10.15)、釜山國際電影節(10.5-14)等，迎來更多觀光客。

另一方面，韓國觀光公社台北支社針對申請K-ETA或C-3-9觀光簽證的民眾即可抽小禮物的「韓國觀光plus+」活動，也將延長到10月底。

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撰文 / Angela Kuo

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/206675

釜山 觀光 義大利麵

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