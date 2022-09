親測是真！盤點首爾3家SJ成員開的咖啡廳 高顏值甜點飲品好出片 小編記憶中的首爾是這杯

追星女孩看過來!盤點三家UDN小編親自去過的首爾咖啡廳,這三家咖啡廳的老闆是韓國二代團代表SUPER JUNIOR成員,咖啡廳不僅氛圍感拉滿,甜點、飲品內外兼具,好吃好喝也超好拍,說不定還能遇見愛豆老闆來巡店喔!

圖/取自IG@mouserabbit_official

第一家:Mouse Rabbit

位在地鐵建大入口站附近的「Mouse Rabbit」,老闆是SUPER JUNIOR的主唱藝聲,飯圈朋友簡稱店名「鼠兔」,店名來由源於藝聲和他親弟弟的生肖,通常弟弟會在店裡幫忙,偶爾也能看見藝聲爸媽的身影,運氣再好一點,還能遇到藝聲本人喔!「Mouse Rabbit」的甜點和飲品走樸實路線,店內溫暖燈光讓人非常放鬆,喜歡來點簡單下午茶的朋友請列入必去清單。

Mouse Rabbit

地址:서울 광진구 능동로11길 10營業時間:12:00-23:00

圖/取自IG@mouserabbit_official

圖/取自IG@mouserabbit_official

圖/取自IG@_fleur_842

圖/取自IG@mouserabbit_official

Mouse Rabbit。圖/SUPER JUNIOR藝聲IG

第二家:Cafe Armoire

咖啡廳「Cafe Armoire」也位於建大附近,是SUPER JUNIOR藝聲的第二間咖啡廳,距離Mouse Rabbit也不遠,轉進一個小巷子就到了。「Cafe Armoire」的風格概念很特別,沒想到衣櫥竟是入口!神秘感滿分。店內裝潢為歐洲古典風,平時也有很多韓國人來此享受一杯咖啡,加上真的太出片了(註:出片指很好拍、隨便拍都好看),所以也成為大家打卡探店的首選。小編個人推薦Cafe Armoire的「Choco Latte」,可可香味濃郁,口感滑順,有去探店也可以點點看喔!

Cafe Armoire

地址:서울 광진구 동일로22길 117-27營業時間:12:00-23:00

Cafe Armoire的「Choco Latte」。圖/UDN小編提供

圖/取自IG@cafe_armoire

圖/取自IG@cafe_armoire

圖/取自IG@cafe_armoire

圖/取自IG@cafe_armoire

圖/取自IG@cafe_armoire

Cafe Armoire。圖/SUPER JUNIOR藝聲IG

第三家:Haru & One Day

這家「Haru & One Day」靠近地鐵聖水站,距離建大也不遠。「Haru & One Day」的老闆是SUPER JUNIOR的東海,不時可以看到東海的親哥哥和媽媽在店裡,老闆東海本人偶爾巡店,有時來外帶咖啡,找哥哥聊幾句,有時會和朋友坐下聊天。「Haru & One Day」的蛋糕都很好吃,最推「提拉米蘇」,和冰美式一起搭配就是完美的Set!奶茶控也拜託一定要試試他們的「EarlGrey Milk Tea」,獨特伯爵茶香和醇濃奶香,一杯奶茶成為記憶中的首爾!

Haru & One Day

地址:서울 성동구 아차산로 92 광명타워營業時間:週一至週五08:00-22:30、週六週日09:00-22:30

圖/取自IG@cafe_haruoneday

圖/取自IG@cafe_haruoneday

圖/取自IG@cafe_haruoneday

圖/取自IG@cafe_haruoneday

Haru & One Day。圖/SUPER JUNIOR東海IG

