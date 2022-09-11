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親測是真！盤點首爾3家SJ成員開的咖啡廳 高顏值甜點飲品好出片 小編記憶中的首爾是這杯

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自IG@mouserabbit_official、IG@cafe_haruoneday、IG@cafe_armoire
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追星女孩看過來！盤點三家UDN小編親自去過的首爾咖啡廳這三家咖啡廳的老闆是韓國二代團代表SUPER JUNIOR成員，咖啡廳不僅氛圍感拉滿，甜點、飲品內外兼具，好吃好喝也超好拍，說不定還能遇見愛豆老闆來巡店喔！

圖／取自IG@mouserabbit_official
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第一家：Mouse Rabbit

位在地鐵建大入口站附近的「Mouse Rabbit」，老闆是SUPER JUNIOR的主唱藝聲，飯圈朋友簡稱店名「鼠兔」，店名來由源於藝聲和他親弟弟的生肖，通常弟弟會在店裡幫忙，偶爾也能看見藝聲爸媽的身影，運氣再好一點，還能遇到藝聲本人喔！「Mouse Rabbit」的甜點和飲品走樸實路線，店內溫暖燈光讓人非常放鬆，喜歡來點簡單下午茶的朋友請列入必去清單。

Mouse Rabbit

地址：서울 광진구 능동로11길 10
營業時間：12:00-23:00

圖／取自IG@mouserabbit_official
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圖／取自IG@mouserabbit_official
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圖／取自IG@_fleur_842
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圖／取自IG@mouserabbit_official
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Mouse Rabbit。圖／SUPER JUNIOR藝聲IG
Mouse Rabbit。圖／SUPER JUNIOR藝聲IG

第二家：Cafe Armoire

咖啡廳「Cafe Armoire」也位於建大附近，是SUPER JUNIOR藝聲的第二間咖啡廳，距離Mouse Rabbit也不遠，轉進一個小巷子就到了。「Cafe Armoire」的風格概念很特別，沒想到衣櫥竟是入口！神秘感滿分。店內裝潢為歐洲古典風，平時也有很多韓國人來此享受一杯咖啡，加上真的太出片了（註：出片指很好拍、隨便拍都好看），所以也成為大家打卡探店的首選。小編個人推薦Cafe Armoire的「Choco Latte」，可可香味濃郁，口感滑順，有去探店也可以點點看喔！

Cafe Armoire

地址：서울 광진구 동일로22길 117-27
營業時間：12:00-23:00

Cafe Armoire的「Choco Latte」。圖／UDN小編提供
Cafe Armoire的「Choco Latte」。圖／UDN小編提供

圖／取自IG@cafe_armoire
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圖／取自IG@cafe_armoire
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圖／取自IG@cafe_armoire
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圖／取自IG@cafe_armoire
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Cafe Armoire。圖／SUPER JUNIOR藝聲IG
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第三家：Haru & One Day

這家「Haru & One Day」靠近地鐵聖水站，距離建大也不遠。「Haru & One Day」的老闆是SUPER JUNIOR的東海，不時可以看到東海的親哥哥和媽媽在店裡，老闆東海本人偶爾巡店，有時來外帶咖啡，找哥哥聊幾句，有時會和朋友坐下聊天。「Haru & One Day」的蛋糕都很好吃，最推「提拉米蘇」，和冰美式一起搭配就是完美的Set！奶茶控也拜託一定要試試他們的「EarlGrey Milk Tea」，獨特伯爵茶香和醇濃奶香，一杯奶茶成為記憶中的首爾！

Haru & One Day

地址：서울 성동구 아차산로 92 광명타워
營業時間：週一至週五08:00-22:30、週六週日09:00-22:30

圖／取自IG@cafe_haruoneday
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圖／取自IG@cafe_haruoneday
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圖／取自IG@cafe_haruoneday
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圖／取自IG@cafe_haruoneday
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Haru & One Day。圖／SUPER JUNIOR東海IG
Haru & One Day。圖／SUPER JUNIOR東海IG

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