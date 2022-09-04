絕美復古咖啡廳！首爾ANTIQUE COFFEE 鮮奶油與拿鐵的神仙搭配 甜點麵包顏值超高 澱粉腦袋受不了啦

好美好有食慾！說到絕美咖啡廳，第一個想到的就是韓國的咖啡廳，首爾這家咖啡廳「ANTIQUE COFFEE」有著復古的裝潢與擺設，店內環境舒適，咖啡飲品與餐點好吃又好拍，讓你一坐就是一個下午。

圖／取自IG@antique__coffee

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位於首爾的咖啡廳「ANTIQUE COFFEE」在永登浦區與麻浦區各有一家，店內招牌飲品「Dirty and Cream」，在清香濃醇的拿鐵上放滿綿厚的濃郁鮮奶油，入口滑順不苦澀，如同店家所希望的，讓來到此地的人都能「用特別的咖啡開啟美好的一天」。

圖／取自IG@antique__coffee

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「ANTIQUE COFFEE」也有各式甜點可以搭配，像是芒果起司蛋糕、紅蘿蔔蛋糕等，能滿足甜點控的各種口味幾乎都有，還有最讓人垂涎的各式牛角麵包，例如夾滿檸檬卡士達的橙香牛角麵包、一口咬下會爆餡的藍莓優格牛角麵包，還有鹹口的墨黑牛角三明治，起司與蔬菜的清爽，加上口感酥脆的牛角麵包，天啊！我現在就想一秒到首爾！

圖／取自IG@antique__coffee

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ANTIQUE COFFEE

地址：一號店 영등포구 국회대로 29길 6 1층／二號店 마포구 동교동 113-3 큰대로변 1층營業時間：各分店營業時間不同，建議可至店家IG查詢確認喔！

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