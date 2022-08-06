憑「電子旅行許可」入境韓國免簽！ 台灣旅客6月成長266.5%、航班搭載數大增

韓國自8月4日至31日，開放台灣、日本及澳門旅客免簽入境，旅客只需在起飛72小時前至電子旅行許可制度（K-ETA）官網申請，取得旅遊許可。韓國為了振興觀光，已於7月初鬆綁，開放國際旅客入境自由行，更早於6月啟動不論疫苗接種劑數，海外入境者皆享有免隔離政策，根據韓國觀光公社資料顯示，6月外國入境觀光人次達227,713，成長接近2倍，其中來自台灣的觀光客較更增加266.5%，隨著8月初實施免簽入境，預料前往觀光人次將更大幅成長。

韓國觀光公社疫後以地方城市觀光為宣傳主軸，圖為全州的韓屋村；圖片／韓國觀光公社提供

韓國觀光公社表示，近來申請入境觀光的台灣民眾相當踴躍，考慮到COVID-19疫情後，消費者對於防疫安全的關切程度提高，韓國觀光公社以「訪韓安心景點」125選、自駕旅遊及地方城市觀光作為宣傳的主軸。6月一個月內，搜索度最高的3大旅遊景點是愛寶樂園、束草觀光水產市場、樂高樂園。

7月以來提供台韓航班的航空公司包括華航、長榮、大韓、韓亞，華航韓國航線客運人次達8成以上的成長，為因應快速增長的交通需求，大韓航空自7月起也積極恢復國際航班，航班數規劃在9月前達到疫情前的5成以上。

釜山為韓國觀光公社2020-2024年推廣觀光重點城市，圖為松島龍宮天橋；圖片／韓國觀光公社提供

「訪韓安心景點」125選是透過韓國觀光公社與廣域地方政府以及各地觀光公社推薦，並且經由防疫及旅遊專家們所評選出，也將與旅行社攜手開發安心旅遊商品。

自駕旅遊部分，韓國與台灣已於2022年2月17日完成異地簽署「台韓國際駕照相互承認瞭解備忘錄」，現在短期赴韓國旅遊、商務、探親等之台灣旅客，皆可持台灣核發的有效國際駕照在韓國駕駛自用小客車，這對於台灣旅客來說，不但可以利用自駕方式進行自在方便的行程，還可減少與陌生人的接觸的機會。

韓國觀光公社在2020-2024年針對五個觀光重點城市 (釜山、江陵、全州、木浦、安東)進行重點宣傳，期望能夠透過五年的培育，讓國外觀光客在訪韓時不只聚焦於首爾，更有意願來訪其他地方觀光都市，進而推動訪韓觀光市場持續成長的基礎。

===================撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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