韓國新景點！「青瓦臺參觀」預約攻略 昔日總統辦公室、官邸74年來首度開放

不論在新聞中或韓劇裡，都可以常聽見「青瓦臺」三個字，其實青瓦臺的位置就在觀光客最熟悉的景福宮的後方，過去74年間，一直是韓國總統府的所在地，也因此這三字成了韓國最高權力的代名詞。今年，新任總統尹錫悅兌現「把青瓦臺還給人民」的承諾，將總統辦公室遷移至龍山區的原國防部大樓，過去神秘的官邸、舉辦國宴的迎賓館等從前只能在電視裡看到的畫面，終於在5月正式對外開放。

首爾新景點 青瓦臺參觀攻略

# 本館

背靠北嶽山，由15萬塊藍色瓦片所構成的八角屋頂、以韓國傳統宮廷風格建造的建築就是從前作為總統辦公及接見外賓的青瓦臺總統府中心建築。

青瓦在高麗到朝鮮時代主要用於宮殿等重要建築的屋頂，青瓦臺也被稱為Blue House；圖片來源/Angela Kuo攝

青瓦臺本館建於1991年；圖片來源/Angela Kuo攝

進入本館，映入眼簾的即為紅色地毯及中央樓梯，樓梯前能看到一幅描繪了韓半島的巨大壁畫，是本館落成時金埴所繪製的《錦繡江山圖》，象徵了韓半島的和平。沿著動線可參觀本館一、二樓的忠武室、仁王室、總統辦公室、接見室，以及無窮花室。

青瓦臺本館入口，在近期的新聞中，這裡也是前總統文在寅發表卸任演說的地方；圖片來源/Angela Kuo攝

中央樓梯前的《錦繡江山圖》；圖片來源/Angela Kuo攝

位於本館東側的廂房，是人事任命或舉辦會議的「忠武室」，也是外賓來訪時進行晚宴及表演的空間。

忠武室；圖片來源/Angela Kuo攝

舉辦小型宴會場地的「仁王室」，以青瓦臺西側的仁山王所命名，作為外國首腦訪韓時召開共同記者會的地方。在這裡可看見一幅描繪了山景與海港的畫作，是擁有「色彩魔術師」之稱的畫家——全爀林的作品《統營港》，為前總統盧武鉉於2006年所訂購。

不同於其他空間幾乎是韓國式，仁王室主要為西洋風格的裝潢；圖片來源/Angela Kuo攝

位於二樓的總統辦公室為本館的核心空間，除了辦公也可舉行小型的會議。

青瓦臺總統辦公的空間；圖片來源/Angela Kuo攝

辦公室裡也可舉行小型的會議；圖片來源/Angela Kuo攝

隔壁的「接見室」為總統接見外賓的場所，東側牆壁上可看見金黃色的「十長生圖」，代表了長命百歲之意。一旁木製的窗框與窗櫺也呈現了濃厚的韓國傳統氣息。

接見室牆上可見「十長生圖」；圖片來源/Angela Kuo攝

「無窮花室」則是第一夫人接見外賓和辦公的空間，牆上掛有歷代總統夫人的照片；圖片來源/Angela Kuo攝

# 官邸

官邸為從前總統與其家人的居住空間，內部有臥室、餐廳，還有美容室、桑拿、更衣室等房間，不過目前無法進入內部，僅能以環繞外圍一圈、透過窗戶往內看的方式參觀，算是比較可惜的地方。

總統官邸目前只能以環繞外圍的方式參觀；圖片來源/Angela Kuo攝

青瓦臺instagram曾發佈了一張照片，官邸屋簷下掛著一串串的柿子，前總統文在寅的夫人坐在此椅子上看著報紙；圖片來源/Angela Kuo攝

# 迎賓館

位於主樓的左側，迎賓館是1978年建成的2層現代建築，作為舉辦大規模首腦會議、百名成員以上活動或國賓晚宴的場所。現在一樓還原了2010年8月李明博總統邀請玻利維亞總統的國賓晚餐桌作為展示；2樓則尚未對外開放。

迎賓館建築由18根石柱撐起，值得一提的是正面的4根石柱，使用整顆岩石鑿成，沒有接口；圖片來源/Angela Kuo攝

內部展示了2010年李明博總統邀請玻利維亞總統的國賓晚餐桌；圖片來源/Angela Kuo攝

# 春秋館

位於主樓的右側，春秋館為青瓦臺的新聞中心，一樓是國內外記者們使用的新聞報導發送室和採訪間，二樓則為總統進行新聞發佈會的地方。

春秋館；圖片來源/Angela Kuo攝

# 常春齋

建於1983年，是青瓦臺內部建造的第一個韓屋，使用了200年以上的春陽木，作為過去接待外賓或介紹韓屋時使用的空間。

常春齋；圖片來源/Angela Kuo攝

青瓦臺參觀預約方法

若想參觀青瓦臺，目前有網路預約及現場申請兩種方式。

現場每日09:00及13:30共兩段次，65歲以上老人、身心障礙者、外國人可於正門申請，僅限500名；一般民眾則需透過網路預約，一日提供六個時段，每一時段開放8,000個名額。（預約網址：https://reserve1.opencheongwadae.kr/）

青瓦臺景點資訊

原是高麗王朝的離宮，自1392年太祖李成桂建立朝鮮王朝，後遷都到現在的首爾，就把青瓦臺作為景福宮的後院使用。曾作為日佔時期朝鮮總督官邸、駐朝鮮美軍政長官官邸，1948年大韓民國政府成立後，成為總統府及官邸。

由於先前青瓦臺周邊禁止外人進出，再加上其宮殿式的建築形態，被視為有違自由民主的帝王式總統制象徵。因此，自1987年韓國民主化後，多任總統皆提過將總統府遷出青瓦臺的設想，終於2022年尹錫悅總統上任後實現。

若想參觀青瓦臺需事先上網預約；圖片來源/Angela Kuo攝

地址：首爾市鐘路區青瓦臺路1號

開放時間：09:00-18:00（週二休息）

參觀時間：加上排隊所需約3小時

交通方式：地鐵3號景福宮站4號出口，步行10-15分鐘

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撰文 / Angela Kuo

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