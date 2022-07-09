韓國新玩法！「春川一日遊」推薦 搭三岳山纜車賞四季美景 到衣巖湖划獨木舟

位於韓國江原道的春川市，擁有山光水色怡人的景緻，從首爾出發搭「ITX青春號」只要一個小時就能抵達，自然成為首爾近郊熱門的旅遊勝地之一。許多人都曾造訪拍攝韓劇而爆紅的南怡島，這兩年春川更多了亞洲最大樂高樂園、全韓國最長的湖水纜車等新景點，不只吸引了不少韓國本地人，更讓國外觀光客多了再訪春川的理由。

春川是首爾近郊熱門的旅遊勝地之一，近期開幕的三岳山纜車也成為了全新地標；圖片來源/Angela Kuo攝

新景點 全韓國最長「三岳山纜車」

去年（2021）新開幕的三岳山湖水纜車，全長3.61公里，單次搭乘所需的時間為約20分鐘，是目前全韓國最長的纜車。

纜車車廂數量一共有66台，其中分為白色的普通車廂及僅有20台的紅色水晶透明車廂，根據編輯實際搭乘的經驗，水晶車廂視野更好，並不會可怕，票價差大約為5,000韓元（約台幣120元），如果時間及預算允許，建議大家可以選擇水晶車箱。

一樓為售票處，上了二樓就是搭乘纜車的地方；圖片來源/Angela Kuo攝

車廂上有各種看了令人會心一笑的題詞，「美麗的你只需欣賞美麗的事物」；圖片來源/Angela Kuo攝

每一台纜車上也設有藍牙音箱，搜尋並連接「삼악산」開頭的裝置，就可以一邊聽著自己喜愛的音樂，一邊將三岳山的美景、衣巖湖的景色盡收眼底，非常愜意。另外，選在白天、傍晚、夜晚不同的時間前來，又或是春、夏、秋、冬不同的季節搭乘都可以欣賞到不同的自然美景。

選在不同的時間或是不同的季節搭乘可欣賞到不同的美景；圖片來源/三岳山湖水纜車提供

下了纜車之後，有咖啡廳也有觀景台，也可以選擇沿著木棧步道再繼續往上走，只需約15-20分鐘的時間就能抵達SKY WALK天空步道。來到天空步道上視野更加遼闊，也能感受被翠綠群山環繞的自然氣息，讓心情也舒暢了起來，不知不覺間就會在這裡駐足許久。

步道好走、老少咸宜，只需約15-20分鐘的時間就能抵達天空步道；圖片來源/Angela Kuo攝

天空步道中間有一處是完全透明的玻璃地板，也是許多旅客喜愛拍照打卡的地方；圖片來源/Angela Kuo攝

在這裡可俯瞰衣巖湖和北漢江，以及春川市的全景，樂高樂園也看得到；圖片來源/Angela Kuo攝

也可選擇在咖啡廳，選一處靠窗的座位欣賞風景；圖片來源/Angela Kuo攝

春川三岳山纜車

地址︰江原道春川市sports town路245（강원도 춘천시 스포츠타운길 245）

開放時間︰9:00-20:00

來回票價：

一般纜車 成人₩23,000、兒童₩17,000

水晶纜車 成人₩28,000、兒童₩22,000

交通方式︰於南春川站乘坐16號公車，於三岳山纜車站下車

PS. 纜車可能因天氣因素暫停運行，出發前務必留意相關資訊

來春川還能怎麼玩？更多春川景點推薦

# 衣巖湖獨木舟體驗

如果說搭乘纜車可從高處俯瞰下方的景色，獨木舟就是以水平視角欣賞春川湖泊與高山壯麗景緻的最好選擇！推薦到距離三岳山纜車車程僅約5分鐘距離的「킹카누 나루터」（暫譯：國王獨木舟渡口）划划獨木舟。擁有加大的船身，遊客可以兩兩並排乘坐，再加上船側平衡浮筒，即便稍有風吹雨打也很安全。

划槳看似輕鬆，要能掌握技巧卻又是一大挑戰，不過也不必太擔心划得不好，一路上都有會工作人員隨時給予支援，並介紹衣巖湖的自然歷史、人文及周圍景點，聽著解說，享受北漢江的流淌，伴隨船槳激起微動的漣漪，是一趟富有詩意的體驗。

渡口看得到不遠處的三岳山纜車；圖片來源/Angela Kuo攝

群山環繞又平靜的衣巖湖，非常適合划船；圖片來源/Angela Kuo攝

也能欣賞到衣巌湖天空步道、衣巖大壩；圖片來源/Angela Kuo攝

# 亞洲最大樂高樂園 LEGOLAND Korea Resort

亞洲最大的樂高樂園LEGOLAND Korea Resort於今年五月開幕，距離三岳山纜車車程15分鐘，7大主題園區、40項遊樂設施，最不能錯過的就是以樂高積木打造出各大知名景點的「MINILAND迷你樂高城市」，不論是不是樂高迷都非常值得一訪。>>春川樂高樂園詳細攻略 編輯帶你玩

樂高樂園是春川的新亮點之一；圖片來源/Angela Kuo攝

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撰文 / Angela Kuo

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