亞洲最大「樂高樂園」新開幕！韓國春川新景點，必玩設施、看點推薦、7大主題園區攻略
以後說到韓國春川，不會再只想到南怡島、辣炒雞排了！眾所期待的樂高樂園LEGOLAND Korea Resort於今年五月開幕，地點就位於江原道春川衣巖湖島上，不僅是韓國第一個世界型的樂園，更是世界第十座、亞洲規模最大的樂高樂園，全區分為：迷你樂園、金磚烏托邦、樂高城市、忍者世界、海盜之海、樂高城堡、金磚街等7大主題園區，共40項遊樂設施，編輯實際走訪，推薦韓國樂高樂園必玩及不可錯過的看點給大家！
樂高樂園3大必玩：過山車、觀景台、噴水戰
# DRAGON COASTER 過山車
位於樂高城堡LEGO CASTLE區的過山車DRAGON COASTER是整個園區最刺激、也是人氣最高的設施，建議大家可以一進園就先來排隊！雖然排隊的人很多，不過一次有兩台列車在運行，所以隊伍前進得算快。
搭上列車後，首先會有一段觀賞樂高作品的悠閒時光，接下來就是享受雲霄飛車快感、盡情尖叫的時間了，血脈賁張、歡樂又紓壓。
# 樂園觀景台
位於金磚烏托邦BRICKTOPIA區的觀景台，高43公尺、大約27層樓高，升起降落的過程中皆會以360°緩緩轉動，因此不管坐在哪個座位都能零死角眺望整個樂高樂園。
# SPLASH BATTLE 噴水戰
噴水戰SPLASH BATTLE則位於海盜之海區，不只船隻與船隻可以互相攻擊，一旁的欄杆好幾處也設有水槍，就連在外頭的遊客們也可以加入戰局，若是在酷暑的天氣來場水槍大戰非常適合！來到此區也要特別注意，一不小心就會全身濕透，建議可以帶上雨衣。
來到樂高樂園，除了刺激有趣的遊樂設施，最不能錯過的就是以樂高積木打造出各大知名景點的「MINILAND迷你樂高城市」，為了將各景點如實重現，多達一百多人的專門團隊特地從馬來西亞前來韓國考察，花了一年半的時間、八百多萬個樂高積木，打造出首爾樂天世界塔、景福宮、青瓦臺、釜山海雲臺、慶州瞻星臺、濟州島城山日出峰等韓國各地最具代表性的景點。
另外，整個圓區處處可見以樂高積木拼製而成的樂高角色，可愛的動物、睡著的樂高士兵等，其中也能看見坐著輪椅及拄著拐杖的角色，不僅強調無障礙旅遊，樂高樂園大部分的設施也能透過輔助乘坐。
距離門口最近的THE BIG SHOP則是整個樂園裡最大的商店，在這裡可以拼裝出屬於自己獨一無二的樂高公仔、購買樂高娃娃及各式紀念商品，最重要的是，還能夠買得到韓國特別版喔！
整體來說，比起尋求刺激，來到樂高樂園更能獲得滿滿的療癒，進入五彩繽紛的世界，看見滿滿LEGO小黃人，童心也會不知不覺被喚起，不論你是想朝聖的樂高迷，還是想感受歡樂的朋友，韓國春川樂高樂園都非常值得一訪！
LEGOLAND Korea Resort
地址︰江原道春川市河中島路128號（강원도 춘천시 24270）
開放時間︰10:00–18:00/19:00
票價：成人約₩60,000、青少年約₩50,000，另有年票使用券
遊園小撇步：可下載APP查看各設施等待時間
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撰文 / Angela Kuo
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