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首例猴痘入侵！20多歲男德國返台「紅疹、鼠蹊部淋巴腫大」

「韓國旅遊」入境後＆返台前PCR哪裡做？最新出入境流程、檢測地點、費用一次掌握！

欣傳媒／ 欣傳媒

韓國觀光逐步解禁，6月8日起取消對未施打過疫苗的外國人士7天隔離限制，雖然目前尚未取消所有COVID-19入境規定，仍須於入境韓國3日內接受PCR檢測，但已為有赴韓需求之旅客帶來了不少便利。

目前台灣旅客入境韓國即返台之前皆須各做一次PCR檢測；圖片來源/Angela Kuo攝

入境韓國3日須PCR 於仁川機場檢測最方便

入境後須於3日內做PCR檢查，檢查地點可於仁川機場COVID-19檢查中心或韓國政府指定的醫療機構進行，為了旅途中不被做PCR的不適打斷興致，或是行程的安排便利，建議大家可於下飛機後就在仁川機場預約做檢測。

👉仁川機場預約網站>>https://safe2gopass.com/（僅有韓文版或英文版）

從預約到檢測的流程快速也方便，先於網站註冊帳號後，填寫姓名、國籍、護照號碼等個人基本資料，以及搭乘航班資訊，最後選擇檢測時間即完成預約。

仁川機場新冠肺炎檢測中心線上預約操作畫面

入境前須出示於Q-CODE系統核發的QR CODE，再完成入境審查後，可循著指標到達機場檢測地點。

仁川機場新冠肺炎檢測中心指標；圖片來源/Angela Kuo攝

仁川機場新冠肺炎檢測中心指標；圖片來源/Angela Kuo攝

仁川機場新冠肺炎檢測中心

位置：仁川機場第1、2航廈
預約方式：線上/電話
電話：(T1) +82-1600-5110 / (T2) +82-32-741-9000
檢查費用：入境₩80,000（不含陰性確認證明書）；出境₩130,000（含陰性確認證明書）

韓國返台前PCR檢測地點推薦 大韓結核協會

依據台灣中央流行疫情指揮中心公告，旅客搭機返台前應檢附以英文、中文或中英對照版本的COVID-19核酸檢驗陰性報告，採檢時間為航班時間之「2日內」，因此結束韓國旅程的朋友，返台前務必記得預留時間做PCR，同樣可於各韓國政府指定的醫療機構檢測。

以位於地鐵良材站附近的大韓結核協會來說，檢測費用相對便宜很多，只要於欲做檢測的前一天預約即可，上午10-12點做檢測，可於晚間9點前確認結果；下午1-5點做檢測，則可於隔日早上9點前確認結果。

返台前可至位於瑞草區的大韓結核協會做PCR；圖片來源/Angela Kuo攝

檢測費用相對仁川機場出境檢查便宜；圖片來源/Angela Kuo攝

預約並做完檢測的海外觀光客，將透過E-MAIL收到號碼，再至網站即可查詢檢測結果。

大韓結核協會

PCR檢測預約＆結果查詢：http://m.knta.or.kr/knta/corona.asp
位置：57, Baumoe-ro 6-gil, Seocho-gu, Seoul
必帶文件：護照
營業時間：10:00-12:00/13:00-17:00（周末及假日14:00-17:00）
檢查費用：₩70,000，英文結果證明書

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撰文/Angela Kuo

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/204608

機場 韓國旅遊 觀光

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