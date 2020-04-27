韓國採果體驗X超萌草泥馬！來去首爾近郊農場一日遊

到韓國自由行，除了穿韓服體驗、追星、購物血拼，你還想得到哪些玩法呢？其實韓國不只首爾好玩，在首爾近郊也有許多新奇的體驗玩法，像是近年來興起的採果體驗，結合了咖啡、燈園等周邊景點，不只適合與閨蜜、三五好友一起體驗，更適合親子同樂，一起來看看農場體驗都有哪些好玩的東西，等疫情結束後來去探索韓國首爾近郊的有趣之處吧！

韓國採果體驗推薦

▲韓國採果體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

韓國採果體驗不同時間點可採不同水果，四季皆有可玩之處，不過因為採果農場多位於首爾近郊地區，搭乘大眾運輸交通較費時不便，因此想參加韓國採果體驗，最輕鬆方便的就是參加採果體驗一日遊囉～不只有專車接送還有中文導覽，讓女孩們可以放鬆出遊，親子同遊也能帶著小朋友輕鬆採果體驗、品嚐新鮮水果，還能順道一遊周邊景點！

韓國採果體驗推薦＃1

5～6月：採櫻桃

▲韓國採果體驗-採櫻桃。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

在即將到來的夏季，首爾近郊最人氣的採果體驗的就是採櫻桃，親手將一顆顆紅嫩欲滴的飽滿櫻桃，不只好玩又能讓你吃到飽，在農場體驗一日農夫的有趣玩法，如果覺得意猶未盡還能帶250g的櫻桃回家慢慢品嚐～

韓國採果體驗推薦＃2

6～8月：採藍莓

▲韓國採果體驗-採藍莓。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

多吃藍莓對於眼睛視力有良好的影響，不過亞洲的藍莓可以說是少而珍貴，而韓國因為氣候合適，成為亞洲藍莓種植地之一，加上近年吹起養生風後，受到許多注重健康的韓國人喜愛，也帶起了一股採藍莓的風潮。

來到首爾近郊採果體驗，除了能讓大家能更瞭解藍莓生長過程外，更可以透過親手採藍莓，立刻品嚐新鮮又健康的藍莓，除此之外，大家還能在現場吃到消暑的藍莓刨冰，絕對是超適合夏日的玩法！

韓國採果體驗推薦＃3

7～10月：採水蜜桃

▲韓國採果體驗-採水蜜桃。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

說到夏天最適合採果體驗的就是水蜜桃，經過農場主人的培育與照顧之後，飽滿多汁的水蜜桃在夏日結果，顆顆看起來都超好吃！在首爾近郊的水蜜桃農場，大人可以親自採果體驗，小朋友也可以邊採邊玩！農場主人還會現切水蜜桃讓大家試吃，並教大家如何挑選水蜜桃，讓你回到台灣之後也知道怎麼買，才能買到最好吃的水蜜桃！

韓國採果體驗推薦＃4

8～10月：採葡萄

▲韓國採果體驗-採葡萄。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

在水蜜桃之後，緊接著就是盛夏出產的葡萄，在首爾近郊有許多葡萄園，其中韓國人最喜歡的葡萄品種，正是口味最甜美的「Campbell葡萄」，來到農場除了可現場進行採果體驗、品嚐之外，農場主人更會教大家用傳統方法製作純天然葡萄有機香皂，完成後可帶回家或當作送給摯友獨一無二的手信！

韓國採果體驗推薦＃5

冬季限定：採草莓

▲韓國採果體驗-採草莓。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

如果錯過夏天後，就要等到冬天才能採草莓囉～在首爾近郊也有不少草莓園，讓大家可以體驗親自採草莓的樂趣，而且這些草莓都是採用有機無農藥種植，不只甘甜爽口，吃起來更是讓人安心！而且除了採果體驗之外，還能在草莓園親DIY草莓醬，是不是很有趣呢？

韓國採果體驗周邊景點

韓國採果體驗周邊景點＃1

草泥馬牧場

▲韓國採果體驗周邊景點-草泥馬牧場。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路） >

由於首爾近郊自然資源非常豐富，除了採果體驗農樂生活之外，還有許多適合順道一遊的休閒景點，像是南怡島、江村鐵道自行車、草泥馬牧場等等，都是最近很夯的玩法！在草泥馬牧場中，不只可以看到溫馴又平易近人的可愛草泥馬，還可以親自餵食牠們，給牠們一個愛的抱抱，看到這麼可愛的草泥馬，相信無論是大人或是小孩都會被牠們融化的！

韓國採果體驗周邊景點＃2

宇宙塔空中CAFÉ

▲韓國採果體驗周邊景點-宇宙塔空中CAFÉ。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

而且採果體驗一日遊最棒的地方在於，可以睡到中午再出發，到農場體驗完採果之後再順便一遊首爾近郊的人氣景點，像是最近超夯的韓國第一座最高的天空CAFÉ，帶你飛向宇宙，雙腳騰空35公尺10層樓高空上360度環繞，讓你喝咖啡喝到天空去！

韓國採果體驗周邊景點＃3

Art Valley

▲韓國採果體驗周邊景點-Art Valley。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

抱川Art Valley是近年紅起來的景點，因為有稜角分明的山壁和碧綠湖水的壯闊美景，讓韓劇《你能聽見我的心嗎》、《藍色海洋的傳說》紛紛來此取景拍攝。此外Art Valley的雕像公園是由廢棄的採石場，加入文化藝術元素後改造而成的，遼闊的園區讓人感到人心胸豁然開朗，是來到韓國絕不能錯過的首爾近郊景點之一。

韓國採果體驗周邊景點＃4

浪漫星光庭園

▲韓國採果體驗周邊景點-浪漫星光庭園。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

當然，專程來到首爾近郊一趟，也不能握過韓妞最愛打卡景點、韓國情侶最愛來訪的浪漫星光庭園，園區內有各種不同主題的燈飾，無論是和另一半或閨蜜漫步在五彩繽紛的燈光下，拍下永恆的一瞬間，都能擁有與眾不同的回憶！

韓國採果體驗周邊景點＃5

香草樂園夜燈節

▲韓國採果體驗周邊景點-香草樂園。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

位於首爾近郊的香草島樂園，是目前韓國最大規模的室內香草植物園，園內有多達180多種的香草植物，因此白天可以在充滿威尼斯風情的建築、戶外庭園、香草博物館逛逛，天黑後在樂園中欣賞有著五彩繽紛的的燈光慶典，感受一下《海德哲基爾與我》、《Oh！My Venus》等韓劇的浪漫氛圍。

看完以上的韓國採果體驗×首爾近郊景點介紹，你是不是也覺得韓國不只首爾好玩了呢？雖然因為還不能出國，但不妨趁現在好好研究韓國好吃好玩的，等疫情結束後跟著趣吧達人一起來去探索韓國首爾近郊的有趣之處吧！

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