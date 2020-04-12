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韓國最夯香蕉牛奶大變身！全新限量版「蘇打冰棒口味」掀嚐鮮潮，經典藍攻佔IG版面
看過韓劇或曾到韓國旅遊的人，應該都對熱門「香蕉牛奶」不陌生。這次Binggrae品牌再出招，首度將整支「Candy Bar」蘇打冰棒放入牛奶中，外型再搭配Pantone 2020代表色經典藍，打造限量版「蘇打雪糕牛奶」口味，掀起韓國人嚐鮮熱潮。
Binggrae旗下的香蕉牛奶是不少旅客打卡必備，對韓國人而言更可謂國民飲料。除了元祖香蕉味、基本款草莓味和咖啡味，還會不定時推出限定特色風味，如香草、桑椹、荔枝蜜桃等等。這次濃郁的牛奶結合了熱銷「Candy Bar」蘇打冰淇淋，有氣飲料加香醇牛奶的高人氣組合，看來有望成為今年夏天最強解暑單品！
目前「蘇打雪糕牛奶」已上市，售價1400韓元（約新台幣35元），開賣不到幾天，韓國網友IG版面早已被新口味洗版。不少人稱讚這款新品，一入口香氣立馬湧現，味道香甜清爽、口感滑順。還有不少人官方消息底下，標註好友表示躍躍欲試，也有人留言：「為什麼是限量版嗚嗚」、「感覺好好喝」、「Candy Bar口味我的愛」、「這個一定要買」。
台灣的粉絲們也別難過，若想成功搶喝季節限定的新口味，除了努力防疫、盼疫情盡快穩定，也可以一起敲碗，期待台灣也能有機會引進新口味喔！
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