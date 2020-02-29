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夢幻賞櫻聖地又減一！韓國最大櫻花慶典「鎮海軍港節」 57年來首度取消

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／擷取自 <a href=ZTAGETours Korea Travel 韓國旅遊" title="圖／擷取自 ZTAGETours Korea Travel 韓國旅遊">
圖／擷取自 ZTAGETours Korea Travel 韓國旅遊

機票錢省起來，今年看不到韓國最美櫻花雨了！南韓受到新冠肺炎疫情嚴重衝擊，近日宣佈今年確定停辦年度最大櫻花慶典「鎮海軍港節」，這也是自1963年開辦起，57年來首度取消這項盛事。

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韓國昌原鎮海區為當地超人氣的賞櫻聖地，歷年都定期在4月初舉辦為期十天的櫻花季。為了一睹櫻花滿開後的櫻花隧道及絕美花雨，每年都有大批旅客前去追櫻、充當粉紅佳人拍美照，慶典期間也有許多表演及遊行，還能獨家欣賞備具特色的「軍樂儀隊慶典」。

今年份的「鎮海軍港節」迎來第57屆，原本預計在3/27-4/6舉行，可惜全國各地感染人數不斷增加，為盡快終結持續升溫的疫情，昌原市長提前一個月宣佈無法照常舉行，但承諾明年將會準備更大規模的升級版慶典。

圖／擷取自 <a href=韓國觀光公社VisitKorea粉絲頁" title="圖／擷取自 韓國觀光公社VisitKorea粉絲頁">
圖／擷取自 韓國觀光公社VisitKorea粉絲頁

根據韓國中央日報報導，韓國鐵道公社(KORAIL)已從2/26起暫停運行團體游客的旅游列車，但會延長定期車票的使用時間，並免收改簽退票手續費，希望能減輕乘客的損失。

雖然代表性的櫻花美景及許多活動計劃都取消了，但只要身體健康、安全，親眼賞到的景色才是最珍貴的喔！

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圖／擷取自 韓國觀光公社VisitKorea粉絲頁

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