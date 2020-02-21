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孔劉坐過的休息區在這！到韓國仁川朝聖韓劇「鬼怪」咖啡廳

聯合新聞網 / 行遍天下
開港街兩邊的老屋，已經變成遊客流連忘返的風格咖啡廳。
開港街兩邊的老屋，已經變成遊客流連忘返的風格咖啡廳。

【圖／文：行遍天下】

仁川離首爾1小時車程，是許多韓劇、韓綜取景地，美景散落在海港邊和高低起伏的山城巷弄裡，點與點的距離不遠，適合把中區的景點規劃成一日順遊行程。

一到仁川的開港場，就能看見充滿異國風情的建築與樣貌。19世紀末，這裡是繁榮的貿易港口，也是日本的租界地，歷經130年的洗禮，當年的紅磚日式倉庫變成了一間間風格咖啡館、文化藝術中心與表演展覽館等仁川代表性的美術地標，讓旅人漫步在過往歷史場景的同時，也能欣賞韓國現代藝術融合的生活美學。

「花」咖啡廳，是韓劇「鬼怪」主角們遇見彼此的重要場景之一。
「花」咖啡廳，是韓劇「鬼怪」主角們遇見彼此的重要場景之一。

喜歡拍照的人，歡迎跟可愛、繽紛又幽默的的人偶雕像合照，搭配藍天和金色銀杏，盡情地在鏡頭前發揮創意吧！沿著開港場的小坡上去，會看見一間很可愛的韓屋咖啡廳，門口招牌寫著「花」字，鮮紅色的郵筒更是讓人吸引目光。

走近一看才發現，牆上放著韓劇「鬼怪」的劇照，原來這間咖啡廳竟是當時的著名拍攝場景。現在除了還有許多影迷會特地前來，在主角們坐過的位置品嚐咖啡、欣賞圖文書、稍作休息外，老闆製作的手工芳香蠟燭，更成為來此旅遊必買的伴手禮清單。

咖啡廳是當時的著名拍攝場景。
咖啡廳是當時的著名拍攝場景。

花咖啡廳裡，藝人孔劉曾經坐過的休息區。
花咖啡廳裡，藝人孔劉曾經坐過的休息區。

　

景點介紹

開港場

地址：仁川廣域市中區新浦路23號89街

花咖啡

地址：仁川廣域市中區新浦路2號80

電話：+82-32-934-3962

營業時間：週一至日10:00∼18:00

　

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風格咖啡館 銀杏 美景

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